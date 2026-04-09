VİDEO: PSG yenilgisinin ardından Arne Slot'un tartışmalı yedek bırakma kararı üzerine, morali bozuk Mohamed Salah röportaj teklifini kesin bir dille reddetti

Parc des Princes'teki atmosfer, kendini kenarda izlemek zorunda kalan Salah için oldukça gergindi. Arne Slot'un bu kritik Avrupa karşılaşmasında golcü kanat oyuncusunu yedek bırakma yönündeki cesur kararının ardından Liverpool ritmini bulmakta zorlandı ve sonunda Parc des Princes'te 2-0 mağlup oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, takım arkadaşları soyunma odasına doğru ilerlerken Salah'ın sahada soğuma egzersizleri yaptığı görüldü. Bariz hayal kırıklığına rağmen, kanat oyuncusu TNT Sports'un saha kenarındaki setinin yakınında kısa bir süre göründü ve eski Liverpool kaptanları Steven Gerrard ve Steve McManaman'ın yanı sıra sunucu Laura Woods'a selam verdi. Ancak Salah, kamera karşısında konuşma olasılığı konusunda netti; Mısırlı oyuncu, herhangi bir açıklama yapma havasında değildi. Nazik ama kararlı bir şekilde röportaj vermeyi reddetti ve maçta yorumcu olarak görev yapan Gerrard, forveti hemen savundu.

Gerrard, TNT Sports'a "Hayal kırıklığına uğramış olmalı" dedi. "Orada oturmuş, bu maça etki edip, özellikle hücum açısından işleri düzelteceğini düşünüyordur. Biraz üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olmalı. Ama ona saygı duyulmalı çünkü orada kalıp fazladan koşu yaptı. Aklında zaten Fulham var ve fazladan çalışıyor, bu da onun ne kadar profesyonel ve nasıl bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor," diye ekledi kulübün efsanevi eski kaptanı.