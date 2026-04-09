VİDEO: PSG yenilgisinin ardından Arne Slot'un tartışmalı yedek bırakma kararı üzerine, morali bozuk Mohamed Salah röportaj teklifini kesin bir dille reddetti

Mohamed Salah, Liverpool'un Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yenilginin ardından hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Mısırlı yıldız, Parc des Princes'te takımının 2-0 mağlup olmasının ardından basın mensuplarının röportaj taleplerini reddetti, ancak saha kenarındaki Steven Gerrard'ı selamladı.

  • Paris'te zorlu bir gece

    Parc des Princes'teki atmosfer, kendini kenarda izlemek zorunda kalan Salah için oldukça gergindi. Arne Slot'un bu kritik Avrupa karşılaşmasında golcü kanat oyuncusunu yedek bırakma yönündeki cesur kararının ardından Liverpool ritmini bulmakta zorlandı ve sonunda Parc des Princes'te 2-0 mağlup oldu.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından, takım arkadaşları soyunma odasına doğru ilerlerken Salah'ın sahada soğuma egzersizleri yaptığı görüldü. Bariz hayal kırıklığına rağmen, kanat oyuncusu TNT Sports'un saha kenarındaki setinin yakınında kısa bir süre göründü ve eski Liverpool kaptanları Steven Gerrard ve Steve McManaman'ın yanı sıra sunucu Laura Woods'a selam verdi. Ancak Salah, kamera karşısında konuşma olasılığı konusunda netti; Mısırlı oyuncu, herhangi bir açıklama yapma havasında değildi. Nazik ama kararlı bir şekilde röportaj vermeyi reddetti ve maçta yorumcu olarak görev yapan Gerrard, forveti hemen savundu.

    Gerrard, TNT Sports'a "Hayal kırıklığına uğramış olmalı" dedi. "Orada oturmuş, bu maça etki edip, özellikle hücum açısından işleri düzelteceğini düşünüyordur. Biraz üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olmalı. Ama ona saygı duyulmalı çünkü orada kalıp fazladan koşu yaptı. Aklında zaten Fulham var ve fazladan çalışıyor, bu da onun ne kadar profesyonel ve nasıl bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor," diye ekledi kulübün efsanevi eski kaptanı.

  • Slot, defansif yaklaşımını savunuyor

    Slot, maç sonrası basın toplantısında kadro seçimini savunmak zorunda kaldı ve maç koşullarının kendisini Salah'ı sahaya sürmeme kararı almaya zorladığını itiraf etti. Hollandalı teknik direktör, maçın son dakikalarında hücum gücünden çok savunma sağlamlığının gerekli olduğunu öne sürerek, bu nedenle Salah'ın formunu lig maçları için korumayı tercih ettiğini belirtti.

    Slot, "Bence maçın son bölümünde, gol atma şansımızdan çok, hayatta kalmak bizim için daha önemliydi" dedi. "Evet, asla bilemezsiniz, çünkü geçen sezon Mo'yu oyundan aldığımda, Harvey Elliott maçın bitimine beş dakika kala gol attı. Ama bence bu 20-25 dakika boyunca sadece savunma yaptık. Mo çok kaliteli bir oyuncu, ancak kendi ceza sahası içinde 20-25 dakika savunma yapması yerine, önümüzdeki haftalarda oynanacak birçok maç için enerjisini saklaması daha iyi olur diye düşünüyorum."

    Şimdi ne olacak?

    PSG maçında kadroya alınmayan Salah, Cumartesi günü Premier Lig'de Liverpool'un Fulham ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alıp büyük bir etki yaratmayı hedefliyor; ardından gelecek hafta Anfield'da Les Parisiens ile oynanacak rövanş maçı var.

