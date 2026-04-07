Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

Çeviri:

Video: PSG'nin tokatları ve Xavi olayı... "Barcelona-Atlético" maçı gerginliği tırmandırıyor

Barcelona - Atletico Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
Barcelona - Espanyol
Espanyol
La Liga
I. Kovacs
Paris Saint-Germain - Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
X. Hernandez
İspanya
Romanya
Fransa
İngiltere

Beklenen karşılaşma karamsarlık havasıyla sarılmış durumda

Atlético Madrid ve Barcelona, Cumartesi günü Metropolitano Stadyumu'nda oynanan La Liga karşılaşmasından sadece dört gün sonra, önümüzdeki Çarşamba akşamı yeniden karşı karşıya gelecek. O maçta tecrübeli Robert Lewandowski, 87. dakikada Katalan ekibine 2-1'lik galibiyeti getirmişti.

Hans Flick'in takımının üç puanı almayı başardığı maç, hakem tartışmalarıyla gölgelendi.

Cumartesi günkü karşılaşmanın ardından gergin bir atmosferde tekrar karşı karşıya gelecek olan iki takımın maçı, UEFA'nın her iki takımın taraftarları tarafından da kabul görmeyen bir hakem ataması yapması nedeniyle daha da gergin bir havaya büründü.

    UEFA, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında oynanacak Barcelona-Atlético Madrid maçını yönetmesi için Rumen hakem István Kovács'ı seçti.

    Atlético Madrid taraftarları, geçen yaz 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nda Enrique'nin takımının Paris Saint-Germain'i 4-0 yendiği maçta görev yapan Rumen hakemin kötü anılarını hatırlıyor.

    O maçta Kovács, taraftarların, Rojiblancos'un teknik direktörü Diego Simeone'nin ve takım kaptanı Koke'nin eleştirilerine maruz kalmıştı.

    Oyuncular, ilk yarıda kaleciyle karşı karşıya kalan Giuliano Simeone'yi düşüren Nuno Mendes'in atılmaması ve ardından ikinci yarıda Lenglet'in atılmasını hakem tarafından görmezden gelindiğini düşünerek protesto ettiler. El Desmarc gazetesi, Romanyalı hakemin 57. dakikada Giuliano Alvarez'in golünü iptal ederek tartışmayı tırmandırdığını yazdı (57. dakika) golünü iptal ederek tartışmayı daha da alevlendirdiğini belirtti.

    Buna ek olarak, Atlético Madrid'in István Kovács ile olan geçmiş performansı, Madridliler için pek de umut verici değil; Rumen hakem, takımın oynadığı beş maçın hiçbirinde galibiyet alamadı: 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik.

    • Reklam

    Barcelona'nın durumu da Rumen hakemden pek farklı değil; her ne kadar bu hakem daha önce sadece iki maçta görev yapmış olsa da, Barça onun yönetiminde de galip gelemedi: bir beraberlik ve bir mağlubiyet.

    Özellikle Kovac yönetimindeki Barcelona'nın son yenilgisi geniş çaplı protestolara yol açmıştı ve ironik bir şekilde bu yenilgi de Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Camp Nou'da Paris Saint-Germain'e karşı yaşanmıştı.

    O maçta (Nisan 2024) Barcelona, Ronald Araujo'nun kırmızı kart görmesinden ve Cancelo'nun Dembélé'ye yaptığı faul nedeniyle verilen penaltıdan şikayet etmişti. Xavi Hernández, hakemin kararlarına itiraz ettiği için kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

    Xavi o sırada şöyle demişti: "Hakeme çok kötü olduğunu ve bunun bir felaket olduğunu söyledim. Hakem hatası yüzünden Şampiyonlar Ligi maceramızın sona ermesi çok üzücü."