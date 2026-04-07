Video: PSG'nin tokatları ve Xavi olayı... "Barcelona-Atlético" maçı gerginliği tırmandırıyor

Barcelona'nın durumu da Rumen hakemden pek farklı değil; her ne kadar bu hakem daha önce sadece iki maçta görev yapmış olsa da, Barça onun yönetiminde de galip gelemedi: bir beraberlik ve bir mağlubiyet.

Özellikle Kovac yönetimindeki Barcelona'nın son yenilgisi geniş çaplı protestolara yol açmıştı ve ironik bir şekilde bu yenilgi de Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Camp Nou'da Paris Saint-Germain'e karşı yaşanmıştı.

Ayrıca okuyun: Neymar, ani bir ameliyatla Dünya Kupası hayalinin peşinde

Ayrıca okuyun: Yenilmez bir silah... Barcelona'nın büyüsü Atlético'yu bekliyor

Ayrıca okuyun: 100 milyon euro! Real Madrid ve Arsenal neden Leverkusen'in yıldızını kapmak için rekabet ediyor?



O maçta (Nisan 2024) Barcelona, Ronald Araujo'nun kırmızı kart görmesinden ve Cancelo'nun Dembélé'ye yaptığı faul nedeniyle verilen penaltıdan şikayet etmişti. Xavi Hernández, hakemin kararlarına itiraz ettiği için kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Xavi o sırada şöyle demişti: "Hakeme çok kötü olduğunu ve bunun bir felaket olduğunu söyledim. Hakem hatası yüzünden Şampiyonlar Ligi maceramızın sona ermesi çok üzücü."