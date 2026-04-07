Video: PSG'nin tokatları ve Xavi olayı... "Barcelona-Atlético" maçı gerginliği tırmandırıyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında oynanacak Barcelona-Atlético Madrid maçını yönetmesi için Rumen hakem István Kovács'ı seçti.
Atlético Madrid taraftarları, geçen yaz 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nda Enrique'nin takımının Paris Saint-Germain'i 4-0 yendiği maçta görev yapan Rumen hakemin kötü anılarını hatırlıyor.
O maçta Kovács, taraftarların, Rojiblancos'un teknik direktörü Diego Simeone'nin ve takım kaptanı Koke'nin eleştirilerine maruz kalmıştı.
Oyuncular, ilk yarıda kaleciyle karşı karşıya kalan Giuliano Simeone'yi düşüren Nuno Mendes'in atılmaması ve ardından ikinci yarıda Lenglet'in atılmasını hakem tarafından görmezden gelindiğini düşünerek protesto ettiler. El Desmarc gazetesi, Romanyalı hakemin 57. dakikada Giuliano Alvarez'in golünü iptal ederek tartışmayı tırmandırdığını yazdı (57. dakika) golünü iptal ederek tartışmayı daha da alevlendirdiğini belirtti.
Buna ek olarak, Atlético Madrid'in István Kovács ile olan geçmiş performansı, Madridliler için pek de umut verici değil; Rumen hakem, takımın oynadığı beş maçın hiçbirinde galibiyet alamadı: 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik.