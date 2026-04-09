Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
VİDEO: PSG'nin orta saha oyuncusu Vitinha'nın, Liverpool'un genç oyuncusu Trey Nyoni ile forma değiştirmek için '20 dakika beklediği' zarif jestini izleyin

Vitinha
Liverpool
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain - Liverpool
Şampiyonlar Ligi
T. Nyoni

Paris Saint-Germain'in yıldızı Vitinha, takımının Liverpool'u mağlup etmesinin ardından maç sonrası yaptığı içten bir jestle, futbolun sadece sonuçlardan ibaret olmadığını kanıtladı. Parc des Princes'teki orta saha mücadelesine hakim olmasına rağmen, Portekizli milli oyuncu özel bir sözünü yerine getirmek için maçın bitiş düdüğünden çok sonra sahada kaldı.

    Elit profesyoneller ile yeni nesil arasında hüküm süren saygıyı gözler önüne seren bir an yaşandı: Vitinha, Liverpool’un genç yeteneği Trey Nyoni ile forma değiştirmek için saha kenarında 20 dakika boyunca bekledi. PSG’nin orta saha oyuncusunun, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının en heyecanlı anlarında 18 yaşındaki genç oyuncuya formasını vereceğine söz verdiği ve bu sözünü tutmadan soyunma odasına gitmemeye kararlı olduğu bildirildi. Gazeteci Julien Laurens'in çektiği görüntülerde, eski Wolves oyuncusunun, Liverpool yedeklerinin maç sonrası kondisyon antrenmanlarını tamamlamasını sabırla beklediği ve sonunda Nyoni ile formalarını değiştirdiği görülüyor.

    Maç sonrası sportmenliği gündeme taşınsa da, Vitinha 90 dakika boyunca tartışmasız en etkili oyuncuydu. Orta saha oyuncusu maçın temposunu belirledi ve %96 gibi şaşırtıcı bir isabet oranıyla 133 pas tamamladı. Orta sahayı kontrol etme yeteneği, Liverpool’u gecenin büyük bir bölümünde boşuna koştururken, PSG’nin ilk maçta 2-0’lık bir avantaj elde etmesine zemin hazırladı. Ancak PSG teknik direktörü Luis Enrique, mükemmeliyetçi bakış açısını korudu ve takımının seriyi tamamen koparacak daha fazla gol atamamış olmasını "yazık" olarak nitelendirdi. Kaçırılan fırsatlara rağmen, Fransız şampiyonu yarı finale yükselme konusunda en büyük favori olarak Anfield'a gidiyor.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Forma değiş tokuşu, Nyoni’ye futbolun en üst seviyesindeki rakipler tarafından bile ne kadar büyük saygı duyulduğunu gösteriyor. Vitinha için ise bu jest, PSG soyunma odasındaki en profesyonel ve alçakgönüllü isimlerden biri olarak sahip olduğu itibarı daha da pekiştiriyor. Şimdi, iki takımın önümüzdeki hafta İngiltere'de tekrar karşılaşacağı maçta da bu ustalık gösterisini tekrarlamayı hedefliyor. Rövanş maçı, Liverpool'un Avrupa hayallerini canlı tutmak için ünlü Anfield büyüsünü sergilemesi gereken, yüksek riskli bir karşılaşma olacağa benziyor.

