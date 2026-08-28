Paris Saint-Germain'in Lille ile oynayacağı kritik Ligue 1 maçı öncesindeki hazırlıkları, kaleci Matvey Safonov'un çarşamba günü maç öncesi ısınma sırasında yere yığılmasıyla altüst oldu. Olay, ilk 11'in sahada son hazırlıklarını yaptığı sırada meydana geldi ve hem teknik ekipte hem de taraftarlarda büyük endişeye yol açtı.

Stadyumdan gelen ilk bilgiler, yere yığılmanın kendiliğinden gelişen bir sağlık sorunu değil, fiziksel bir çarpışmanın sonucu olduğunu gösteriyor. Foot Mercato'nun haberine göre Rus kaleci, rutin çalışmalar sırasında kaleci antrenörüyle çarpıştı.



