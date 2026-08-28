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FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP
Mohamed Saeed

Çeviri:

Video: PSG kalecisi Matvey Safonov, Lille maçı öncesindeki ısınma sırasında yere yığıldı

M. Safonov
Paris Saint-Germain
Lille - Paris Saint-Germain
Lille
1. Lig

Paris Saint-Germain kalecisi Matvey Safonov, çarşamba akşamı takımının Lille ile oynadığı Ligue 1 maçı öncesindeki ısınma sırasında yere yığıldığı üzücü bir olay yaşadı. Rus milli kaleci, aldığı sert darbenin ardından sahada yerde kalınca derhal tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

  • Stade Pierre-Mauroy'da şok

    Paris Saint-Germain'in Lille ile oynayacağı kritik Ligue 1 maçı öncesindeki hazırlıkları, kaleci Matvey Safonov'un çarşamba günü maç öncesi ısınma sırasında yere yığılmasıyla altüst oldu. Olay, ilk 11'in sahada son hazırlıklarını yaptığı sırada meydana geldi ve hem teknik ekipte hem de taraftarlarda büyük endişeye yol açtı.

    Stadyumdan gelen ilk bilgiler, yere yığılmanın kendiliğinden gelişen bir sağlık sorunu değil, fiziksel bir çarpışmanın sonucu olduğunu gösteriyor. Foot Mercato'nun haberine göre Rus kaleci, rutin çalışmalar sırasında kaleci antrenörüyle çarpıştı.


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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP

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  • Acil tıbbi müdahale

    Safonov'un hemen ayağa kalkmaması nedeniyle, olaya tanık olanlar yaşanan anı özellikle endişe verici olarak nitelendirdi. Sosyal medyadaki görüntüler ve görgü tanıklarının aktardıkları, PSG kadrosu olup biteni izlerken havadaki gerilimi gözler önüne serdi.

    Bir gözlemci, durumun ciddiyetine dikkat çekerek PSG'nin maç öncesi ısınmasında Matvey Safonov'un ne kadar sert bir darbe aldığını söyledi ve oyuncunun anlık durumu hakkında endişesini dile getirdi.

    Yıkılışın korkutucu doğasına rağmen, sağlık ekibi onu maçtan hemen çıkarmadı. Soyunma odasında durumunu izlemeyi sürdürdüler ve sarsıntı geçirip geçirmediğini ya da mücadele etmesine engel olacak başka bir sakatlık yaşayıp yaşamadığını belirlemeye çalıştılar.

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  • Acil durum planları hazır

    Sağlık ekibi Safonov'la ilgilenirken, PSG teknik ekibi de kadroda olası bir değişikliğe hazırlanmak için hızlı davranmak zorunda kaldı. Maçın başlangıcı yaklaşırken Luis Enrique ile yardımcılarının kenarda durumu görüştüğü görüldü. Safonov'un sağlık durumuna ilişkin belirsizlik, yedek kalecilerin de hazırlıklarını hızlandırmasına neden oldu.

    Sakatlığın etkisi ısınma boyunca hissedildi; diğer oyuncuların da sağlık ekibinin bulunduğu alana baktığı görüldü. Lucas Chevalier gibi diğer kaleciler, Safonov'un oynamaya uygun bulunmaması ihtimaline karşı sahaya çıkmaya hazır olmak için ısınma tempolarını artırdı. Ancak bu endişeler sonuçta ortadan kalktı; Safonov zamanında toparlandı ve maça her zamanki gibi ilk 11'de başladı.


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