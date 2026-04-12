Video: Premier Lig kızışıyor... Manchester City, Arsenal'in hediyesini kabul edip Chelsea'yi küçük düşürdü

Manchester City, Pazar akşamı "Stamford Bridge" stadyumunda oynanan ve İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftası kapsamında gerçekleşen maçta, ev sahibi Chelsea'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.
Bu galibiyetle Manchester City, 31 maçta 64 puana ulaşarak, 32 maçta 70 puana sahip lider Arsenal ile arasındaki farkı 6 puana indirdi ve önümüzdeki haftalarda Premier Lig şampiyonluğu yarışı daha da kızışacak.
Öte yandan, teknik direktör Liam Rossiner yönetimindeki Chelsea, 32 maçın ardından 48 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı ve takım bu sezonki dalgalı performansını sürdürdü.
Manchester City maça şu kadroyla çıktı: "Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghi, Niko Orieli, Rodri, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo ve Erling Haaland".
Diğer tarafta ise Chelsea, "Robert Sanchez, Malo Justo, Wesley Fofana, Gorel Hato, Marc Cucurella, Andre Santos, Moises Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto ve Joao Pedro"dan oluşan kadroyla maça başladı.
