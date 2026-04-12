Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

Video: Premier Lig kızışıyor... Manchester City, Arsenal'in hediyesini kabul edip Chelsea'yi küçük düşürdü

Ezici bir performans... Guardiola acımasız!

Manchester City, Pazar akşamı "Stamford Bridge" stadyumunda oynanan ve İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftası kapsamında gerçekleşen maçta, ev sahibi Chelsea'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle Manchester City, 31 maçta 64 puana ulaşarak, 32 maçta 70 puana sahip lider Arsenal ile arasındaki farkı 6 puana indirdi ve önümüzdeki haftalarda Premier Lig şampiyonluğu yarışı daha da kızışacak.

Öte yandan, teknik direktör Liam Rossiner yönetimindeki Chelsea, 32 maçın ardından 48 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı ve takım bu sezonki dalgalı performansını sürdürdü.

Manchester City maça şu kadroyla çıktı: "Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghi, Niko Orieli, Rodri, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo ve Erling Haaland".

Diğer tarafta ise Chelsea, "Robert Sanchez, Malo Justo, Wesley Fofana, Gorel Hato, Marc Cucurella, Andre Santos, Moises Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto ve Joao Pedro"dan oluşan kadroyla maça başladı.

    Kaçırılan fırsatlar

    Maç, Manchester City'nin topu kontrol altına alma ve hücum kurma girişimleriyle başladı. Takım, erken bir köşe vuruşu kazandı ancak bu vuruş Chelsea kalesini tehdit etmedi; ardından ise öne geçmek için belirgin bir baskı kurdu.

    Cole Palmer, ceza sahası içinde topu aldıktan sonra güçlü bir şut çekti ve golü açmaya çok yaklaştı, ancak şutu dış ağlara çarptı. 

    Chelsea de tehlikeli bir girişimde bulundu. Joao Pedro, ceza sahası içinde bir pas aldı ve şutunu çekti, ancak top savunmaya çarparak köşe vuruşuna dönüştü.

    Palmer sağ ayağıyla bir kez daha şut çekti, ancak top kalecinin kucağına kolayca ulaştı. Bu sırada hakem, Estevao'ya sarı kart gösterdi.

    İptal edilen gol

    Mark Kokorela, Manchester City'nin kalesini havalandırmayı başardı, ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 

    Pedro Neto da ceza sahası içinden attığı güçlü bir şutla net bir fırsatı kaçırdı, ancak kaleci bu şutu ustaca kurtardı.

    İki takım orta sahada üstünlüğü el değiştirirken, bazı tamamlanamayan denemeler oldu. Bunların en önemlisi, Antoine Semenyo'nun sol direğin hemen yanından geçen güçlü şutuydu.

    Uzatma dakikalarında, Andre Santos güçlü bir kafa vuruşuyla golü kaçırdı, ancak top üst direğin üzerinden dışarı çıktı ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

    Çifte darbe, Blues'u sarsıyor

    Manchester City ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yaptı; Erling Haaland, mükemmel bir derin pas aldı ve sert bir şut çekti, ancak top savunmaya çarptı. 

    Jeremy Doku da ceza sahası içinde düşerek penaltı bekledi, ancak hakem oyuna devam edilmesini işaret etti.

    51. dakikada Manchester City skoru açtı. Ryan Sherki ceza sahası içine mükemmel bir orta gönderdi ve Niko Orieli bu topu güçlü bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

    City çok beklemedi ve 57. dakikada ikinci golü attı. Mark Gye, ceza sahası içinde topu aldı ve güçlü bir vuruşla ağlara gönderdi.

    Nico Orieli sakatlandı ve sağlık ekibinin müdahalesi gerekti. Orieli sahayı terk etti ve yerine Yan Ait Nouri girdi.

    Chelsea, Cole Palmer'ın ceza sahası içinden attığı güçlü şutun savunmaya çarpıp üst direğin üzerinden geçmesiyle farkı azaltmaya çok yaklaştı.

    Doku son darbeyi vurdu

    68. dakikada Manchester City üçüncü golünü attı; Jeremy Doku topu kapıp ceza sahasına girdi ve kaleci Robert Sanchez'in sağ tarafına gönderilen güçlü bir sol ayak vuruşuyla skoru belirledi.

    Liam Rossiner, takımı canlandırmak amacıyla aynı dakikada iki oyuncu değişikliği yaptı ve Andre Santos ile Estevao'nun yerine Romeo Lavia ve Alejandro Garnacho'yu oyuna soktu.

    Chelsea'nin atakları devam etti; Kokorela ceza sahası dışından çektiği güçlü şut direğin yanından geçti, João Pedro ise kaleyi ıskalayan bir kafa vuruşuyla bir fırsatı daha kaçırdı.

    Geç yapılan oyuncu değişiklikleri... ve güçlü bir mesaj

    Pep Guardiola, Ryan Sherki, Jérémy Doku ve Bernardo Silva'yı oyundan alarak Phil Foden, Sávio Moreira ve Mateo Kovačić'i oyuna soktu.

    82. dakikada Rosiner de Moises Caicedo ve Joao Pedro'nun yerine Dario Isogo ve William Delap'ı oyuna soktu, ancak Chelsea skoru değiştiremedi ve maç Manchester City'nin hak ettiği 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

    Bu galibiyetle Manchester City, liderlik yarışını sürdürme kararlılığını teyit ederken, Arsenal'e şampiyonluk yarışının henüz bitmediğine dair net bir mesaj gönderdi.

