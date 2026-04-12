Video: Premier Lig kızışıyor... Manchester City, Arsenal'in hediyesini kabul edip Chelsea'yi küçük düşürdü

Maç, Manchester City'nin topu kontrol altına alma ve hücum kurma girişimleriyle başladı. Takım, erken bir köşe vuruşu kazandı ancak bu vuruş Chelsea kalesini tehdit etmedi; ardından ise öne geçmek için belirgin bir baskı kurdu.

Cole Palmer, ceza sahası içinde topu aldıktan sonra güçlü bir şut çekti ve golü açmaya çok yaklaştı, ancak şutu dış ağlara çarptı.

Chelsea de tehlikeli bir girişimde bulundu. Joao Pedro, ceza sahası içinde bir pas aldı ve şutunu çekti, ancak top savunmaya çarparak köşe vuruşuna dönüştü.

Palmer sağ ayağıyla bir kez daha şut çekti, ancak top kalecinin kucağına kolayca ulaştı. Bu sırada hakem, Estevao'ya sarı kart gösterdi.