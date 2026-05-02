VİDEO: Premier Lig'de bir başka "saç çekme" nedeniyle kırmızı kart: Sunderland'dan Dan Ballard, VAR incelemesinin ardından oyundan atıldı
Molineux'da Tartışma
Olay, Molineux'da ilk yarının başlarında Ballard'ın Wolves'un forveti Tolu Arokodare ile itişip kakışması sırasında meydana geldi. Top için mücadele ederken, Sunderland oyuncusu forvetin uzun örgülerinden bir tutam yakaladığı görüldü ve bu durum maçın video incelemesi için durdurulmasına neden oldu. Hakem Paul Tierney, saha kenarındaki monitörü inceledikten sonra bu hareketi şiddet içeren davranış olarak değerlendirdi ve doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Kırmızı kart görmesine rağmen, Sunderland Nordi Mukiele'nin kafa vuruşuyla erken bir golle öne geçmişti. Ancak kırmızı kart, konuk takımı bir saatten fazla süre boyunca sayıca dezavantajlı oynamaya zorladı. Wolverhampton, 54. dakikada Santiago Bueno'nun attığı golle skoru eşitledi.
Tutarlılık konusundaki soru işaretleri devam ediyor
Dominic Calvert-Lewin, geçen Pazar günü Wembley'de oynanan Leeds United ile Chelsea arasındaki FA Cup yarı final maçında yeni bir hakem tartışmasının odağında yer aldı. Forvet oyuncusu, Blues'un savunma oyuncusu Marc Cucurella'nın saçını çekmiş gibi görünüyordu, ancak uzun süren VAR incelemesine rağmen herhangi bir resmi ceza almadı. Bu karar, Lisandro Martinez'in Calvert-Lewin'e karşı tam olarak aynı faul nedeniyle kırmızı kart gördüğü olaydan sadece birkaç hafta sonra alındığı için özellikle dikkat çekti. Bu olay da Tierney tarafından yönetilmişti. Bu durum, taraftarların ve yorumcuların bu kritik kararlarındaki bariz tutarsızlığı sorgulamasına neden oldu.
İngiltere Futbol Federasyonu'nun sert tutumu
İngiltere Futbol Federasyonu, bu sezon yaşanan bir dizi olayın ardından bu tür faullere ilişkin tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Bir disiplin kurulu daha önce, "futbolun genel çıkarları doğrultusunda 'saç çekme' eylemine müsamaha gösterilmemeli ve tutarlı cezalarla bu davranıştan vazgeçilmesi sağlanmalıdır" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Bu katı yaklaşım, ligdeki birçok teknik direktörün hoşuna gitmemiştir. Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, geçmişte bu tür ihraçlara karşı açıkça eleştiri getirmiş ve daha önce saç çekme nedeniyle verilen bir kırmızı kartı, gördüğü "en kötü" kararlardan biri olarak nitelendirmişti. Black Cats, karara itiraz etmedikleri takdirde, muhtemelen üç maç boyunca Ballard'dan yoksun kalacak.
Ballard'ın inanamama hali
Ballard, bu karara şok olmuş gibiydi; masumiyetini savunmak için sahada kaldıktan sonra sonunda tünele doğru yöneldi. Taraftarlar, savunma oyuncusunun gözlerinin tamamen topa odaklandığını ve Arokodare'nin saçlarıyla olan herhangi bir temasın, topun kontrolü için yaşanan fiziksel mücadelede tamamen tesadüfi olduğunu savundu.