VİDEO: Premier Lig'de bir başka "saç çekme" nedeniyle kırmızı kart: Sunderland'dan Dan Ballard, VAR incelemesinin ardından oyundan atıldı

Olay, Molineux'da ilk yarının başlarında Ballard'ın Wolves'un forveti Tolu Arokodare ile itişip kakışması sırasında meydana geldi. Top için mücadele ederken, Sunderland oyuncusu forvetin uzun örgülerinden bir tutam yakaladığı görüldü ve bu durum maçın video incelemesi için durdurulmasına neden oldu. Hakem Paul Tierney, saha kenarındaki monitörü inceledikten sonra bu hareketi şiddet içeren davranış olarak değerlendirdi ve doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kart görmesine rağmen, Sunderland Nordi Mukiele'nin kafa vuruşuyla erken bir golle öne geçmişti. Ancak kırmızı kart, konuk takımı bir saatten fazla süre boyunca sayıca dezavantajlı oynamaya zorladı. Wolverhampton, 54. dakikada Santiago Bueno'nun attığı golle skoru eşitledi.











