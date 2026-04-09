VİDEO: Porto'nun yıldızı, 40 metreden anlaşılmaz bir şekilde kendi kalesine gol attı; Nottingham Forest ise Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında hayati bir beraberlik elde etti
Dragao'da çılgın bir an
Vítor Pereira’nın takımı, Porto’dan William Gomes’in 11. dakikada attığı golle geriye düşmesinin ardından ilk maçın başlarında ritmini bulmakta zorlanıyordu. Ancak, ev sahibi taraftarları topluca şaşkınlığa sürükleyen bir an sayesinde, maçın gidişatı sadece iki dakika sonra tamamen değişti.
Top, Porto savunma hattını geçerek sağ bek Martim Fernandes'e geldi. 20 yaşındaki oyuncu, üzerinde gerçek bir baskı olmamasına rağmen, kalecisi Diogo Costa'ya rutin bir geri pas atmaya çalıştı, ancak ilk vuruşunu tamamen yanlış yaptı ve top Porto ağlarına uçtu, bu da Forest oyuncuları arasında şok ve sevinç karışımı bir tepki yarattı.
40 metreden gelen felaket
Kendi kalesinden yaklaşık 40 metre uzaklıktan Fernandes, topa fazlasıyla sert bir vuruş yaptı. Ceza sahası sınırında pas seçeneği sunmak için kaleden biraz uzaklaşan Costa, topun yanından ıslık çalar gibi geçip gitmesini dehşetle izlemekle yetindi.
- Getty Images Sport
Şok ve ani bir ayrılış
Fernandes, Forest taraftarları deplasman tribününde bu şanslı anı kutlarken, ellerini dizlerine dayamış, omuzları çökmüş bir şekilde dururken gözle görülür bir şekilde perişan bir haldeydi. Genç savunmacı için işleri daha da kötüleştiren ise, bu kabus gibi gecenin sadece yedi dakika sonra sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmasıyla sona ermesiydi.
Forest, gelecek hafta City Ground'da oynanacak rövanş maçı öncesinde hayati bir beraberlik elde etti. Fernandes'in bu kabus gibi geceden fiziksel ve zihinsel olarak toparlanıp toparlanamayacağı henüz belli değil. Porto ise Pazar günü Etoril Praia deplasmanında Portekiz Ligi'ne geri dönecek.
Pereira ise aynı gün Aston Villa ile oynanacak Premier League maçı için Forest'ın yıldızlarını hazırlayacak.