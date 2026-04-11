Video: Portekiz'in büyüsü, Al-Akhdoud'a karşı attığı iki golle Al-Nasr'ı şampiyonluk hayaline yaklaştırdı

Al-Nassr, ilk yarıda kaleye büyük tehlike arz eden arka arkaya gelen denemelerle rakibin savunması üzerinde ezici hücum baskısını sürdürdü; bu durum, maçı erken bitirme konusundaki açık isteğini yansıtıyordu.

27. dakikada Fransız Kingsley Coman, rakip kaleye ilk gerçek uyarı niteliğinde olan ve direğin yanından az farkla geçen güçlü bir şut çekti, ardından takım hızla kanatlardan baskıyı artırmaya devam etti.

29. dakikada Senegalli Sadio Mané, ceza sahası içine tehlikeli bir orta gönderdi, ancak João Félix bunu gole çeviremedi ve top, hücumdaki hayal kırıklığıyla birlikte köşe vuruşuna dönüştü.

Baskı devam ederken, 36. dakikada Cristiano Ronaldo'nun güçlü şutunu kaleci ustaca kurtardı. 40. dakikada Portekizli yıldız, ağları sallamaya çok yakın olan güçlü bir sol ayak şutunu çekti, ancak top bir defans oyuncusuna çarparak yön değiştirdi ve bu devrenin en tehlikeli fırsatı olarak kaldı.

Bu sürekli hücum performansı ile Al-Nassr, rakibin savunmasını tamamen kuşatmış gibi görünüyordu ve derinlikten ve kanatlardan gelen hücum seçeneklerinde belirgin bir çeşitlilik vardı.