Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
Video: Portekiz'in büyüsü, Al-Akhdoud'a karşı attığı iki golle Al-Nasr'ı şampiyonluk hayaline yaklaştırdı

Al-Alamy, 2025-2026 Roshen Profesyonel Ligi sıralamasında zirvedeki yerini koruyor

Al-Nassr, Suudi Roshen Ligi'ndeki güçlü performansını sürdürerek, bu sezonki yolunda yeni bir galibiyet elde etti. Takım, ligin 28. haftasında Al-Akhdoud'u 2-0 mağlup etti; maçın her iki yarısında da Al-Nassr'ın üstünlüğü açıkça görüldü.

Bu galibiyetle Al-Nassr, puanını 73'e yükselterek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı ve ligin sonuna yaklaşırken zirve yarışındaki baskısını sürdürdü.

Buna karşılık, Al-Akhdoud 16 puanda kalarak 17. sırada yer aldı ve ligde kalma mücadelesinde kritik maçlar öncesinde tehlike bölgesinde kaldı.

Al-Nassr'ın gollerini Portekizli Cristiano Ronaldo (16. dakika) ve vatandaşı João Félix (47. dakika) attı.

    Ronaldo, olukların sırrını çözdü

    Maç, Al-Akhdoud'un son derece temkinli savunması karşısında oldukça sakin bir tempoda başladı, ancak Cristiano Ronaldo, 15. dakikada akıllı bir hareketle ev sahibi takımın savunmasını aşmayı başardı.

    Ronaldo, Al-Akhdoud savunmasındaki bir boşluğu değerlendirerek arkadan öne doğru hareket etti ve Nawaf Bouchel'den aldığı pasla 15. dakikada ilk golü attı.

    "Dön" böylece Roshen Ligi golcü sıralamasında 24 golle üçüncü sıraya yükseldi. Onun önünde, Al-Qadisiyah'ın Meksikalı forveti Julian Kenyonis (26) ve Al-Ahli Jeddah'ın İngiliz yıldızı Ivan Tony (27) yer alıyor.





    Durmak bilmeyen saldırı

    Al-Nassr, ilk yarıda kaleye büyük tehlike arz eden arka arkaya gelen denemelerle rakibin savunması üzerinde ezici hücum baskısını sürdürdü; bu durum, maçı erken bitirme konusundaki açık isteğini yansıtıyordu.

    27. dakikada Fransız Kingsley Coman, rakip kaleye ilk gerçek uyarı niteliğinde olan ve direğin yanından az farkla geçen güçlü bir şut çekti, ardından takım hızla kanatlardan baskıyı artırmaya devam etti.

    29. dakikada Senegalli Sadio Mané, ceza sahası içine tehlikeli bir orta gönderdi, ancak João Félix bunu gole çeviremedi ve top, hücumdaki hayal kırıklığıyla birlikte köşe vuruşuna dönüştü.

    Baskı devam ederken, 36. dakikada Cristiano Ronaldo'nun güçlü şutunu kaleci ustaca kurtardı. 40. dakikada Portekizli yıldız, ağları sallamaya çok yakın olan güçlü bir sol ayak şutunu çekti, ancak top bir defans oyuncusuna çarparak yön değiştirdi ve bu devrenin en tehlikeli fırsatı olarak kaldı.

    Bu sürekli hücum performansı ile Al-Nassr, rakibin savunmasını tamamen kuşatmış gibi görünüyordu ve derinlikten ve kanatlardan gelen hücum seçeneklerinde belirgin bir çeşitlilik vardı.

  • Portekiz büyüsü

    İkinci yarı, Al-Nassr'ın ateşli bir tempoyla başladı. Takım, savunmada belirgin bir kargaşa yaşanırken, üstünlüğünü pekiştirmek ve maçın gidişatını erkenden belirlemek amacıyla bariz bir hücum gücüyle sahaya çıktı.

    47. dakikada, Cristiano Ronaldo'nun önderlik ettiği ani bir atakla ikinci gol heyecan verici bir şekilde geldi. Ronaldo, Sadio Mané'ye muhteşem ve kilit bir pas gönderdi ve sol kanattan hızlı bir atak başlatıldı.

    Mané ise ceza sahası içine mükemmel bir orta gönderdi. Top, yükselen Kingsley Coman'ın kafasına çarptı ve sol direğe çarparak geri döndü. Top, João Félix'in önüne geldi ve o da tereddüt etmeden topu ağlara göndererek Al-Nassr oyuncularının büyük sevinç gösterileri eşliğinde ikinci golü kaydetti.



    Ekonomik performans ve çekingen saldırılar

    Al-Nasr, iki gol öne geçtikten sonra ikinci yarı nispeten sakin bir havaya büründü; takım, büyük riskler almadan skoru korumaya odaklanarak maçı daha temkinli bir şekilde yönetti. Öte yandan Al-Akhdoud, gerçek bir tehlike yaratacak kadar etkili olmayan dağınık ataklarla yavaş yavaş oyuna geri dönmeye çalıştı.

    57. dakikada Pedrosa, ceza sahası dışından güçlü bir şut çekti, ancak top Al-Nasr kalesinin sol direğinin yanından geçti ve bu, Al-Akhdoud'un bu yarıda yaptığı ilk ciddi deneme oldu.

    65. dakikada bir başka fırsat daha geldi; Gökhan Gül, ortaya gelen topa kafayla vurdu ancak top tuhaf bir yön alarak Brezilyalı kaleci Pinto Matheus'un kalesinin yanından geçti.

    Al-Nassr'ın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, maçın bitimine 10 dakika kala birçok değişiklik yaptı; bunların en önemlisi Cristiano Ronaldo'yu dinlendirmekti.

    86. dakikada Sadio Mané, sağ direğin yanından geçen bir şutla kaleyi tehdit etti. Ardından Abdulelah Al-Omari, kaleyi ıskalayan bir kafa vuruşuyla Al-Akhdoud kalesini tehdit etti (86. dk.).

    Al-Nasr şampiyonluk hayaline yaklaşıyor

    Al-Nassr, Suudi Roshen Ligi'ndeki güçlü galibiyet serisini sürdürerek, şampiyonluk yarışı kızışırken, ligin bitimine sadece 6 hafta kala liderlik konumunu pekiştirdi ve Al-Hilal ile arasındaki farkı yeniden 5 puana çıkardı.

    Al-Nassr, şampiyonluğu resmen garantilemek için kalan 6 maçın 4'ünü kazanması gerekiyor. Takım, finiş çizgisine yaklaşırken yoğun bir konsantrasyon içinde.

    Ayrıca, 7 Mayıs'ta 32. haftada Al-Hilal ile oynanacak beklenen karşılaşma, belirleyici ve kader belirleyici bir nitelik taşıyabilir, zira Al-Nasr'ın önümüzdeki haftalarda üstünlüğünü sürdürmesi halinde, bu maç şampiyonluğun kazanılacağı nokta olabilir.

