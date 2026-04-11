Video: Portekiz'in büyüsü, Al-Akhdoud'a karşı attığı iki golle Al-Nasr'ı şampiyonluk hayaline yaklaştırdı

Al-Nassr, Suudi Roshen Ligi'ndeki güçlü performansını sürdürerek, bu sezonki yolunda yeni bir galibiyet elde etti. Takım, ligin 28. haftasında Al-Akhdoud'u 2-0 mağlup etti; maçın her iki yarısında da Al-Nassr'ın üstünlüğü açıkça görüldü.
Bu galibiyetle Al-Nassr, puanını 73'e yükselterek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı ve ligin sonuna yaklaşırken zirve yarışındaki baskısını sürdürdü.
Buna karşılık, Al-Akhdoud 16 puanda kalarak 17. sırada yer aldı ve ligde kalma mücadelesinde kritik maçlar öncesinde tehlike bölgesinde kaldı.
Al-Nassr'ın gollerini Portekizli Cristiano Ronaldo (16. dakika) ve vatandaşı João Félix (47. dakika) attı.