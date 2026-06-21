VİDEO: Plajda top sektirme gösterisi! Alisha Lehmann ve sevgilisi Montel McKenzie, Jamaika’nın cennet gibi ortamında romantik tatillerinin tadını çıkarırken top sektirme becerilerini sergiliyorlar

Çift, beyaz kumların ve turkuaz suların tadını sonuna kadar çıkardı; bu da, iş dışında olsalar bile futbolun akıllarından hiç çıkmadığını kanıtladı. Kumda top sektirirken sergiledikleri yüksek kaliteli teknik, taraftarların övgüsünü topladı ve Lehmann’ın, ortam ne olursa olsun bu sporu her an yaşayan bir oyuncu olarak ününü daha da pekiştirdi.

Lehmann, saha sınırlarının çok ötesine uzanan bir dijital varlık oluşturmuş ve şu anda dünyanın en çok takip edilen kadın futbolcularından biri konumunda. Profili, futbol alanındaki profesyonel kariyerini sosyal medyadaki sürekli aktifliğiyle birleştiriyor; burada yaptığı her paylaşım, çeşitli platformlardaki milyonlarca takipçisi arasında anında tartışma ve etkileşim yaratıyor.