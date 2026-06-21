Lehmann, Instagram hesabında paylaştığı bir gönderi sayesinde dijital ortamdaki gündemin yeniden merkezine oturdu; bu gönderi, kısa sürede dünya çapındaki futbolseverler ve İsviçreli oyuncunun takipçileri arasında hızla yayıldı. Videoda, 27 yaşındaki forvet oyuncusu, kontrol, teknik ve çarpıcı bir görsel arka planın harmanlandığı bir sahnede, neon pembe mini bikini giymiş halde bir plajda topu havada tutma gösterisi yaparken görülüyor. McKenzie ile birlikte paylaştığı bu gönderi, sezon dışı dönemde bile gündemde kalma yeteneğini vurguluyor ve futbola olan sevgisini dünyanın en güzel yerlerinden birinde lüks bir yaşam tarzıyla birleştiriyor.
Çeviri:
VİDEO: Plajda top sektirme gösterisi! Alisha Lehmann ve sevgilisi Montel McKenzie, Jamaika’nın cennet gibi ortamında romantik tatillerinin tadını çıkarırken top sektirme becerilerini sergiliyorlar
McKenzie ile cennet gibi top sektirme oyunları
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Jamaika’da romantik bir kaçamak
Çift, beyaz kumların ve turkuaz suların tadını sonuna kadar çıkardı; bu da, iş dışında olsalar bile futbolun akıllarından hiç çıkmadığını kanıtladı. Kumda top sektirirken sergiledikleri yüksek kaliteli teknik, taraftarların övgüsünü topladı ve Lehmann’ın, ortam ne olursa olsun bu sporu her an yaşayan bir oyuncu olarak ününü daha da pekiştirdi.
Lehmann, saha sınırlarının çok ötesine uzanan bir dijital varlık oluşturmuş ve şu anda dünyanın en çok takip edilen kadın futbolcularından biri konumunda. Profili, futbol alanındaki profesyonel kariyerini sosyal medyadaki sürekli aktifliğiyle birleştiriyor; burada yaptığı her paylaşım, çeşitli platformlardaki milyonlarca takipçisi arasında anında tartışma ve etkileşim yaratıyor.
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Daha güçlü bir şekilde geri döneceğine söz vererek
Önümüzdeki yükselme mücadelesinde King Power Stadyumu’ndaki geleceği güvence altına alınmış gibi görünen Lehmann, kötü geçen bir sezonun ardından Jamaika’da geçirdiği zamanı hem zihinsel hem de fiziksel olarak enerji toplamak için değerlendiriyor. Sakatlıklar, Leicester City’de etkisini sınırlamıştı; burada sadece dokuz kez A takımda forma giymişti.
"Bu, futbol kariyerimin en zor yıllarından biri oldu," diye itiraf etti kısa süre önce. "Saha içinde ve dışında beni sınayan pek çok zorluk, aksilik, sakatlık ve anlar yaşadım."
"Şimdi dinlenme, iyileşme ve sevdiğim insanlarla vakit geçirme zamanı," diye ekledi Lehmann. "Ama aynı zamanda çalışma zamanı da. Odaklanmak, sıkı antrenman yapmak ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapmak için."