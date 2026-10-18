AFP
Çeviri:
VİDEO: Phil Foden maç sonu röportajına şişme muzla katıldı! Man City yıldızı, Ipswich galibiyetinin ardından Premier League'de suçlu bulunma kararına karşı meydan okuyan bir mesaj verdi
Manchester City, saha dışındaki çalkantılara rağmen kusursuz başlangıcını sürdürüyor
Manchester City, Ipswich Town'u 3-2 mağlup ederek iç saha lig maçında Etihad Stadyumu'nda galip geldi ve yerel ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Bu karşılaşma, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında 114 Premier League mali düzenlemesini ihlal etmekten suçlu bulunduğunun doğrulanmasından bu yana evinde oynadığı ilk lig maçıydı.
İlk yarının başlarında Foden gol perdesini açtı, ancak Daizen Maeda kısa süre sonra konuk ekibe beraberliği getirdi. Ardından Erling Haaland iki gol atarak ev sahibini üstünlüğe taşıdı. Zian Flemming'in 90. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ise maçın sonunu gergin hâle getirdi.
Saha dışındaki dikkat dağıtıcı gelişmelere rağmen yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki takım, üst üste yedi Premier League galibiyeti aldı. Bu kusursuz seri, Premier League tarihinde yeni göreve başlayan bir teknik direktörün elde ettiği en iyi başlangıç oldu ve City'nin hafta sonunu puan tablosunun zirvesinde tamamlamasını garantiledi.
Son düdüğün ardından Foden, taraftarların devam eden hukuk mücadelesine karşı duruşlarını göstermek için kullandığı şişme bir muzu tutarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orta saha oyuncusu, takımın mali düzenlemelere ilişkin karardan ve ardından gelen temyiz sürecinden tamamen uzak tutulduğunu vurguladı.
Videoyu izleyin
Foden soyunma odasındaki dikkat dağıtıcı unsurları önemsemiyor
Foden, "Bizi hiç etkilemedi," diyerek Sky Sports'a şunları söyledi: "Birbirimize kenetlendik, her zamanki yaptığımızı yaptık, maçlara tek tek odaklandık ve kendimiz olduk. Bence bunu gerçekten iyi başardık.
"Soyunma odasında güçlü karakterler ve liderler var. Hiçbir şey değişmedi. Tamamen işimize odaklanmış durumdayız ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."
Şişme aksesuar hakkında kulüp medyasına ayrıca konuşan Foden, şakayla karışık şöyle dedi: "Sanırım oğluma hediye olarak bir tane alacağım. Bir tane istiyordu, artık ona verebilirim."
Manchester ekibi, Premier League'in ağır kararının ardından saha dışında çalkantılı bir dönemden geçiyor. İlk olarak Şubat 2023'te yöneltilen suçlamalar, kulübün modern dönemdeki başarılarına gölge düşürdü. Ancak kulüp, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve resmî itiraz başvurusunda bulunmuş durumda.
- Getty Images Sport
Kupa ve ligde kritik çift maçlık programlar
Maresca'nın takımı şimdi Avrupa maçlarına odaklanıyor. Sıradaki rakibi, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı AEK Atina. Avrupa'daki mücadelesinin ardından City, Premier League'de Aston Villa'ya konuk olacak.
City, yoğun ekim ayı fikstürünü Brighton'a karşı oynayacağı iki zorlu maçla tamamlayacak. Önce FA Cup dördüncü turunda Brighton'la karşılaşacak, ardından ligde aynı rakibiyle yeniden mücadele edecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun