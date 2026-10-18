Foden, "Bizi hiç etkilemedi," diyerek Sky Sports'a şunları söyledi: "Birbirimize kenetlendik, her zamanki yaptığımızı yaptık, maçlara tek tek odaklandık ve kendimiz olduk. Bence bunu gerçekten iyi başardık.

"Soyunma odasında güçlü karakterler ve liderler var. Hiçbir şey değişmedi. Tamamen işimize odaklanmış durumdayız ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Şişme aksesuar hakkında kulüp medyasına ayrıca konuşan Foden, şakayla karışık şöyle dedi: "Sanırım oğluma hediye olarak bir tane alacağım. Bir tane istiyordu, artık ona verebilirim."

Manchester ekibi, Premier League'in ağır kararının ardından saha dışında çalkantılı bir dönemden geçiyor. İlk olarak Şubat 2023'te yöneltilen suçlamalar, kulübün modern dönemdeki başarılarına gölge düşürdü. Ancak kulüp, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve resmî itiraz başvurusunda bulunmuş durumda.



