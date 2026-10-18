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Muhammad Zaki
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VİDEO: Phil Foden maç sonu röportajına şişme muzla katıldı! Man City yıldızı, Ipswich galibiyetinin ardından Premier League'de suçlu bulunma kararına karşı meydan okuyan bir mesaj verdi

P. Foden
M.City
Premier Lig
M.City - Ipswich Town
Ipswich Town

Phil Foden, kulübün suçlu bulunduğu yönündeki karara karşı meydan okuyan tutumuyla özdeşleşen şişme bir muzla maç sonu röportajına çıkarak Manchester City’nin rakiplerine açık bir mesaj gönderdi. İngiltere millî takım oyuncusu, Etihad Stadyumu’nda Ipswich Town karşısında alınan zorlu galibiyet sırasında da sonrasında da ilgi odağıydı.

  • Manchester City, saha dışındaki çalkantılara rağmen kusursuz başlangıcını sürdürüyor

    Manchester City, Ipswich Town'u 3-2 mağlup ederek iç saha lig maçında Etihad Stadyumu'nda galip geldi ve yerel ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Bu karşılaşma, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında 114 Premier League mali düzenlemesini ihlal etmekten suçlu bulunduğunun doğrulanmasından bu yana evinde oynadığı ilk lig maçıydı.

    İlk yarının başlarında Foden gol perdesini açtı, ancak Daizen Maeda kısa süre sonra konuk ekibe beraberliği getirdi. Ardından Erling Haaland iki gol atarak ev sahibini üstünlüğe taşıdı. Zian Flemming'in 90. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ise maçın sonunu gergin hâle getirdi.

    Saha dışındaki dikkat dağıtıcı gelişmelere rağmen yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki takım, üst üste yedi Premier League galibiyeti aldı. Bu kusursuz seri, Premier League tarihinde yeni göreve başlayan bir teknik direktörün elde ettiği en iyi başlangıç oldu ve City'nin hafta sonunu puan tablosunun zirvesinde tamamlamasını garantiledi.

    Son düdüğün ardından Foden, taraftarların devam eden hukuk mücadelesine karşı duruşlarını göstermek için kullandığı şişme bir muzu tutarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orta saha oyuncusu, takımın mali düzenlemelere ilişkin karardan ve ardından gelen temyiz sürecinden tamamen uzak tutulduğunu vurguladı.


  • Videoyu izleyin


  • Foden soyunma odasındaki dikkat dağıtıcı unsurları önemsemiyor

    Foden, "Bizi hiç etkilemedi," diyerek Sky Sports'a şunları söyledi: "Birbirimize kenetlendik, her zamanki yaptığımızı yaptık, maçlara tek tek odaklandık ve kendimiz olduk. Bence bunu gerçekten iyi başardık.

    "Soyunma odasında güçlü karakterler ve liderler var. Hiçbir şey değişmedi. Tamamen işimize odaklanmış durumdayız ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

    Şişme aksesuar hakkında kulüp medyasına ayrıca konuşan Foden, şakayla karışık şöyle dedi: "Sanırım oğluma hediye olarak bir tane alacağım. Bir tane istiyordu, artık ona verebilirim."

    Manchester ekibi, Premier League'in ağır kararının ardından saha dışında çalkantılı bir dönemden geçiyor. İlk olarak Şubat 2023'te yöneltilen suçlamalar, kulübün modern dönemdeki başarılarına gölge düşürdü. Ancak kulüp, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve resmî itiraz başvurusunda bulunmuş durumda.


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  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kupa ve ligde kritik çift maçlık programlar

    Maresca'nın takımı şimdi Avrupa maçlarına odaklanıyor. Sıradaki rakibi, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı AEK Atina. Avrupa'daki mücadelesinin ardından City, Premier League'de Aston Villa'ya konuk olacak.

    City, yoğun ekim ayı fikstürünü Brighton'a karşı oynayacağı iki zorlu maçla tamamlayacak. Önce FA Cup dördüncü turunda Brighton'la karşılaşacak, ardından ligde aynı rakibiyle yeniden mücadele edecek.

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MCI

MCI

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