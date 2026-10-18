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Muhammad Zaki
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VİDEO: Phil Foden maç sonrası röportaja şişme muzla katıldı; Manchester City yıldızı, Ipswich galibiyetinin ardından Premier League'de suçlu bulunma kararına ilişkin meydan okuyan bir mesaj verdi

P. Foden
M.City
Premier Lig
M.City - Ipswich Town
Ipswich Town

Phil Foden, Manchester City’nin suçlu bulunduğu karara karşı kulübün meydan okuyan duruşuyla özdeşleşen şişme bir muzla maç sonrası röportaja çıkarak rakiplerine net bir mesaj gönderdi. İngiltere millî futbolcusu, Etihad Stadyumu’nda Ipswich Town karşısında alınan zorlu galibiyetin hem maç sırasında hem de sonrasında yıldızıydı.

  • Manchester City, saha dışındaki çalkantıya rağmen kusursuz başlangıcını sürdürüyor

    Manchester City, Ipswich Town'u 3-2 mağlup ederek iç saha maçlarını oynadığı Etihad Stadyumu'nda galibiyete ulaştı ve lig sezonuna kayıpsız başlangıcını sürdürdü. Bu karşılaşma, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında 114 Premier League mali düzenlemesini ihlal etmekten suçlu bulunduğunun doğrulanmasından bu yana City'nin sahasında oynadığı ilk lig maçıydı.

    Foden, ilk yarının başlarında attığı golle perdeyi açtı ancak Daizen Maeda kısa süre sonra konuk ekibe beraberliği getirdi. Ardından Erling Haaland iki gol atarak ev sahibini üstün duruma taşıdı. Zian Flemming'in 90. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ise maçın gergin bir sona sahne olmasına yol açtı.

    Saha dışındaki gelişmelere rağmen yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki takım, üst üste yedi Premier League galibiyeti aldı. Bu kayıpsız seri, Premier League tarihinde yeni göreve başlayan bir teknik direktörün en iyi başlangıcı olurken City'nin hafta sonunu puan tablosunun zirvesinde tamamlamasını da garantiledi.

    Son düdüğün ardından Foden, devam eden hukuki mücadele karşısında taraftarların direnişlerini simgelemek için benimsediği şişme bir muzu elinde tutarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orta saha oyuncusu, takımın mali karardan ve sonrasındaki temyiz sürecinden tamamen uzak tutulduğunu vurguladı.


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  • Foden soyunma odasındaki dikkat dağıtıcı unsurları önemsemiyor

    Foden, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, “Bu bizi zerre kadar etkilemedi. Birbirimize kenetlendik, her zamanki yaptığımızı yaptık, maçlara tek tek odaklandık ve kendimiz gibi davrandık. Bence bunu gerçekten iyi başardık,” dedi.

    “Soyunma odasında güçlü karakterler ve liderler var. Hiçbir şey değişmedi. Tamamen işimize odaklandık ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

    Şişme aksesuarla ilgili olarak kulüp medyasına ayrıca konuşan Foden, şakayla karışık, “Sanırım oğluma hediye olarak bir tane alacağım. Galiba bir tane istiyordu, artık ona verebilirim,” dedi.

    Manchester ekibi, Premier League'in ağır kararının ardından saha dışında çalkantılı bir dönemden geçiyor. İlk olarak Şubat 2023'te yöneltilen suçlamalar, kulübün son dönemdeki başarılarının üzerine gölge düşürdü. Ancak kulüp, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve resmî olarak karara itiraz etti.


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  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kupa ve ligde kritik ikişer maç

    Maresca'nın ekibi şimdi gözünü Avrupa kupalarına çevirdi. Sıradaki maçında Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile karşılaşacak. Avrupa mesaisinin ardından Manchester City, Premier League'de Aston Villa deplasmanına gidecek.

    Manchester City daha sonra yoğun ekim fikstürünü Brighton'a karşı oynayacağı iki zorlu maçla tamamlayacak. Önce FA Cup dördüncü turunda Brighton ile karşılaşacak, ardından ligde aynı rakibiyle yeniden mücadele edecek.

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MCI

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