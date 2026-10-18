Foden, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, “Bu bizi zerre kadar etkilemedi. Birbirimize kenetlendik, her zamanki yaptığımızı yaptık, maçlara tek tek odaklandık ve kendimiz gibi davrandık. Bence bunu gerçekten iyi başardık,” dedi.

“Soyunma odasında güçlü karakterler ve liderler var. Hiçbir şey değişmedi. Tamamen işimize odaklandık ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

Şişme aksesuarla ilgili olarak kulüp medyasına ayrıca konuşan Foden, şakayla karışık, “Sanırım oğluma hediye olarak bir tane alacağım. Galiba bir tane istiyordu, artık ona verebilirim,” dedi.

Manchester ekibi, Premier League'in ağır kararının ardından saha dışında çalkantılı bir dönemden geçiyor. İlk olarak Şubat 2023'te yöneltilen suçlamalar, kulübün son dönemdeki başarılarının üzerine gölge düşürdü. Ancak kulüp, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve resmî olarak karara itiraz etti.



