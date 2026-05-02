VİDEO: Pep Guardiola ve Erling Haaland'ın Liverpool yıldızı hakkında gerçekte ne düşündüklerini ortaya koyan videoyu izleyen Mohamed Salah'ın tepkisini izleyin
Salah sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak
Manchester City teknik direktörü Guardiola, Liverpool ile yıllarca süren çekişmeli Premier Lig mücadelelerinin ardından Salah’ın etkisini değerlendirdi. Mısırlı kanat oyuncusunun sezon sonunda Anfield’dan ayrılması beklenirken, Guardiola, Salah’ın kendi takımı için her zaman taktiksel bir baş belası olduğunu kabul etti.
City'nin forveti Haaland da Salah'ın istikrarına övgüde bulunarak, Liverpool yıldızının lig şampiyonluğu mücadelesinde takımına sık sık zor anlar yaşattığını kabul etti. Ardından övgülerin yer aldığı video Salah'a gösterildi ve Salah gülümseyerek ve kahkaha atarak tepki verdi.
Guardiola ve Haaland, Liverpool'un forvetini övdü
Videoda Guardiola, Salah’ın hızı ve pozisyon almasının savunma düzenini sürekli olarak zorladığını itiraf etti. City teknik direktörü, Mısırlı oyuncunun etkisini değerlendirirken Sky Sports’a “O tam bir baş ağrısıydı” dedi.
"Baş ağrıtıyordu. Man City'nin oynadığı futbol açısından, bu onlar için mükemmeldi," dedi Guardiola. "Arka alanda boşluklar vardı ve [Trent] Alexander-Arnold ile [Andrew] Robertson gibi inanılmaz, efsanevi oyuncularla müthiş paslar vardı."
"Ve en büyük, en büyük rakip oldular. Hepsine çok hayranım. Yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca gösterdiği istikrar, Salah, Robertson, tüm bu oyuncular. Bence bu yeri, bu futbol dünyasını daha iyi bir yer haline getirdikleri için büyük saygımı hak ediyorlar."
Premier Lig'in en golcü oyuncusu unvanı için sık sık Salah ile rekabet eden Haaland da forvetin etkisini kabul etti.
Norveçli oyuncu, "Onun yaptıklarına da bakın," dedi. "Attığı gollere, öncelikle ondan başlayalım. Kaç gol attığını bilmiyorum ama birkaç tane ve hepsi de önemli gollerdi. Bize karşı da çok gol attı, bu da bazen biraz sinir bozucu oldu. Ama onunla rekabet etmek de harikaydı. Evimde onun forması olması benim için bir şans."
Bir dönemi tanımlayan bir miras
2017 yılında AS Roma'dan transfer edilen ve kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri haline gelen Salah, artık ayrılma aşamasına yaklaşıyor. Liverpool formasıyla toplamda 440 maçta 257 gol attı. Salah ayrıca bir Şampiyonlar Ligi ve iki Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere dokuz kupa kazandı.
Salah'ın hafif bir sakatlık geçirdikten sonra kalan tüm maçlarda forma giyebilecek durumda olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak Mısırlı milli oyuncunun bu sezonun sonunda Anfield'da büyük bir veda töreni düzenleneceği tahmin ediliyor.