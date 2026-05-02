VİDEO: Pep Guardiola ve Erling Haaland'ın Liverpool yıldızı hakkında gerçekte ne düşündüklerini ortaya koyan videoyu izleyen Mohamed Salah'ın tepkisini izleyin

Videoda Guardiola, Salah’ın hızı ve pozisyon almasının savunma düzenini sürekli olarak zorladığını itiraf etti. City teknik direktörü, Mısırlı oyuncunun etkisini değerlendirirken Sky Sports’a “O tam bir baş ağrısıydı” dedi.

"Baş ağrıtıyordu. Man City'nin oynadığı futbol açısından, bu onlar için mükemmeldi," dedi Guardiola. "Arka alanda boşluklar vardı ve [Trent] Alexander-Arnold ile [Andrew] Robertson gibi inanılmaz, efsanevi oyuncularla müthiş paslar vardı."

"Ve en büyük, en büyük rakip oldular. Hepsine çok hayranım. Yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca gösterdiği istikrar, Salah, Robertson, tüm bu oyuncular. Bence bu yeri, bu futbol dünyasını daha iyi bir yer haline getirdikleri için büyük saygımı hak ediyorlar."

Premier Lig'in en golcü oyuncusu unvanı için sık sık Salah ile rekabet eden Haaland da forvetin etkisini kabul etti.

Norveçli oyuncu, "Onun yaptıklarına da bakın," dedi. "Attığı gollere, öncelikle ondan başlayalım. Kaç gol attığını bilmiyorum ama birkaç tane ve hepsi de önemli gollerdi. Bize karşı da çok gol attı, bu da bazen biraz sinir bozucu oldu. Ama onunla rekabet etmek de harikaydı. Evimde onun forması olması benim için bir şans."