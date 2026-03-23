VİDEO: Pep Guardiola, Manchester City'nin Carabao Kupası finalindeki zaferinin ardından kızı Maria ile duygusal anlar yaşadı
Wembley'de tarihi bir kucaklaşma
City, Pazar günü genç oyuncu Nico O’Reilly’nin etkili iki golüyle Premier Lig rakibi Arsenal’i mağlup ederek Carabao Kupası’nı kazandı. Guardiola ilk başta teknik ekibiyle coşkuyla kutlama yaparken, öğleden sonranın en dikkat çekici görüntüleri, en büyük kızı Maria’nın sahaya gelmesiyle ortaya çıktı. Instagram’da 900 binin üzerinde takipçisi bulunan 25 yaşındaki influencer, genellikle sert tavırlarıyla tanınan City teknik direktörünün daha yumuşak yönünü gözler önüne serdi. Bu zafer, Guardiola için özellikle önemliydi, çünkü bu turnuvadaki beşinci zaferi oldu ve Sir Alex Ferguson ve Jose Mourinho gibi efsaneleri geride bıraktı.
Taraftarların kalbine dokunmak
Guardiola maç sonrası açıklamalarında takımının ortak çabasına odaklanırken, sosyal medya, ailesiyle yeniden bir araya geldiği ve hızla yayılan görüntülere yönelik tepkilerle dolup taştı; bu da internette duygusal bir övgü dalgasına yol açtı.
Bir taraftar, "Çok duygulandım" derken, bir diğeri "Gözlerim doldu" diye ekledi. Üçüncü bir taraftar ise "Bir baba ile kızı arasında bu kadar sevgi olduğunu görünce gözlerim doluyor" derken, bir başkası bu anı sadece "kesinlikle dokunaklı" olarak nitelendirdi.
- AFP
Kişisel değişimlerin ortasında güç bulmak
Bu duygusal an, Guardiola’nın geçen yıl 10 yıldır evli olduğu eşi Cristina Serra’dan çok konuşulan ayrılığının ardından, saha dışında yaşadığı dönüşüm sürecinde yaşandı. Serra’nın işlerini yönetmek üzere Barselona’ya geri dönmesiyle birlikte Pep, kulübün kupa kazanma yolundaki kararlılığını sürdürürken, ev hayatında da zorlu bir geçiş dönemini atlatmak zorunda kaldı. Rekor kıran Carabao Kupası zaferinin ardından, City'nin teknik direktörü şimdi sezonun geri kalanında daha fazla kupa kazanmayı umuyor; FA Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu ise ana hedefleri olmaya devam ediyor.