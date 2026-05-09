VİDEO: Pep Guardiola, Man City'nin Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'in puan kaybetmesini beklerken West Ham'a komik bir mesaj gönderdi

Saha içinde City, Bees karşısında hayati öneme sahip üç puanı alarak üzerine düşeni yaptı. Skorun açılması neredeyse bir saat sürdü, ancak son şampiyon sonunda maçı 3-0 kazanarak Arsenal’e iki puan yaklaşmayı başardı. En önemlisi, bu galibiyet farkı sayesinde City, Arsenal’in gol farkına da tek gol uzaklıkta geldi.

Bu etkileyici sonuca rağmen Guardiola, şampiyonluğun kaderinin kendi elinde olmadığını çok iyi biliyor. Maçtan sonra konuşan İspanyol teknik adam, Arsenal'in bu sezon gösterdiği olağanüstü istikrarı, takımının hala karşı karşıya olduğu zorluğun kanıtı olarak göstererek, "Geçmişte Şampiyonlar Ligi finalinde hiç maç kaybetmeden ligin zirvesinde kalan Liverpool'a oldukça benzeyen bir takımla mücadele ediyoruz" dedi.