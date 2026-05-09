AFP
VİDEO: Pep Guardiola, Man City'nin Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'in puan kaybetmesini beklerken West Ham'a komik bir mesaj gönderdi
Guardiola, şampiyonluk yarışındaki sürpriz gelişmede 'Irons' marşını benimsedi
Takımının Brentford'u ezip geçerek lig lideri Arsenal üzerindeki baskıyı sürdürmesini izleyen City teknik direktörü, oldukça neşeli bir ruh hali içindeydi. Cumartesi günü maç sonrası basın toplantısından ayrılmaya hazırlanırken Guardiola, gazetecilerin hafta sonu planları konusunda hiçbir şüphesi kalmayacak şekilde komik bir hareket yaptı.
Neşeli bir şaka yapan Guardiola, kollarını başının üzerinde çaprazlayarak ikonik "Hammers" selamını yaptı ve "Hadi, Irons!" diye bağırdı. Bu şaka, Pazar günü Arsenal'i ağırlayacak olan West Ham'a açık bir destek niteliğindeydi. Bu maç, Premier League şampiyonluk yarışında büyük bir rol oynayabilir.
City, Mikel Arteta'nın takımına baskı yapmaya devam ediyor
Saha içinde City, Bees karşısında hayati öneme sahip üç puanı alarak üzerine düşeni yaptı. Skorun açılması neredeyse bir saat sürdü, ancak son şampiyon sonunda maçı 3-0 kazanarak Arsenal’e iki puan yaklaşmayı başardı. En önemlisi, bu galibiyet farkı sayesinde City, Arsenal’in gol farkına da tek gol uzaklıkta geldi.
Bu etkileyici sonuca rağmen Guardiola, şampiyonluğun kaderinin kendi elinde olmadığını çok iyi biliyor. Maçtan sonra konuşan İspanyol teknik adam, Arsenal'in bu sezon gösterdiği olağanüstü istikrarı, takımının hala karşı karşıya olduğu zorluğun kanıtı olarak göstererek, "Geçmişte Şampiyonlar Ligi finalinde hiç maç kaybetmeden ligin zirvesinde kalan Liverpool'a oldukça benzeyen bir takımla mücadele ediyoruz" dedi.
Maviler için zorlu son sprint
Guardiola, Chelsea ile oynanacak FA Cup finali ile Crystal Palace, Bournemouth ve Aston Villa’ya karşı oynanacak zorlu lig maçlarını içeren yoğun fikstüre odaklanmaya devam ediyor. Sezonun sonuna yaklaşırken teknik direktör, önündeki görevin zorluğu konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyor.
"Artık iş bizim elimizde değil, bu yüzden onların puan kaybetmesine bağlı, ama yapabileceğimiz tek şey Çarşamba günü tekrar kazanmak, FA Cup finalini oynamak ve Bournemouth'a gitmek – bence orası gitmek için en iyi yer değil – ve Aston Villa'ya gitmek," dedi Guardiola. "Takvim zorlu, ama basit. Sadece iki hafta kaldı ve sezon bitecek."
Guardiola şampiyonluk yarışında 'mutluluk' buluyor
Zorlu geçen bir sezonun ardından, teknik direktör hem ligde hem de Avrupa'da kupa mücadelesi vermenin getirdiği baskıyı keyifle karşıladığını açıkladı. Geçen sezonun zorlukları ile şu anki kupa mücadelesi arasındaki zıtlık, eski Barcelona teknik direktörüne açıkça yeni bir enerji kattı.
"Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Yine ikinci olmak en azından hedefimiz, bu yüzden çok seviyorum. Geçen sezonu pek sevmemiştim ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele ettiğimiz dönem zordu, ama Carabao Kupası cebimizde ve Wembley'deki FA Kupası finali sezonun en güzel günü, bunu çok seviyorum," diye ekledi. "Geldiğinizde bu işi başarabileceğinizi hissediyorsanız, tebrikler. Arsenal'e karşı mücadeleye başladığınızda, birçok değişiklik yapıldığında, her antrenmanda birbirlerine nasıl yardım ettiklerini gördüğünüzde, bu bir zevk."