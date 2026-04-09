Barcelona, Madrid'de 2-0 mağlup olarak Avrupa hedeflerinde bir darbe aldı, ancak manşetler Atlético'dan Pubill'in karıştığı tartışmalı bir olayla doluydu. Ceza sahası içinde açıkça el ile oynama gibi görünen hareket cezasız kaldı ve bu durum, deplasman takımını serinin gidişatını değiştirebilecek bir penaltıdan mahrum bıraktı. Katalanlar, ilk yarının sonlarında Pau Cubarsi'nin oyundan atılmasının ardından maçın büyük bir bölümünü sayıca dezavantajlı bir şekilde oynamak zorunda kaldı. Atleti, sayı üstünlüğünü iyi değerlendirirken, Flick, Pubill olayında teknolojinin müdahale etmemesinin gecenin en belirleyici hatası olduğu konusunda ısrarcıydı.
VİDEO: Penaltı ve kırmızı kart mı?! Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e yenildikleri maçta Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'i çileden çıkaran Marc Pubill'in tuhaf el ile oynama anını izleyin
Flick, penaltı kararı verilmemesine öfkelendi
Alman teknik direktör, VAR müdahalesini sorguluyor
Maç sonrası gergin geçen röportajda Flick, el ile oynama pozisyonunun VAR tarafından incelenmemesi konusundaki hayal kırıklığını gizlemedi. Hakem ekibini yakından tanıdığı için bu durum karşısında özellikle şaşırmış olsa da, dikkatini kuralların tutarsız uygulanmasına yöneltti.
Flick, Movistar aracılığıyla yaptığı açıklamada, "VAR'ın neden müdahale etmediğini bilmiyorum" dedi. "Hakem Alman ve bence bu inanılmaz. Hepimiz hata yaparız, ama VAR'ın anlamı ne? Anlayamıyorum. Bu bir penaltı, ikinci sarı kart ve kırmızı kart olmalıydı. Böyle bir şey olmamalı."
- Getty Images
Şimdi ne olacak?
Barça, Cumartesi günü La Liga’da Espanyol ile oynayacağı Katalan derbisinde toparlanmaya çalışacak. Ardından ise gelecek hafta Wanda Metropolitano’da oynanacak rövanş maçına hazırlanacak.
Atleti karşısında olası bir geri dönüşü değerlendiren Flick, "Kendimize inanıyoruz çünkü ikinci yarıda bir kişi eksik oynadığımız halde çok iyi oynadık. Onlar da çok iyi oynadılar; forvetlerinde kaliteli oyuncular var. Gerçek şu ki, onlara karşı savunma yapmak kolay değildi, ancak bu eşleşmeyi kazanmak için fırsatlarımız vardı" dedi.