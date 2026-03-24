VİDEO: "Pele kraldır!" - Brentford'un forveti Igor Thiago, Brezilya'nın tüm zamanların efsaneleri arasından seçim yapıyor
Selecao'ya yıldırım hızında yükseliş
Willow Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen Londra Futbol Ödülleri’nde GOAL’a konuşan Thiago, şu anda omuzlarında yatan büyük baskıya rağmen oldukça rahat bir tavır sergiledi. Forvet oyuncusu, 17 Mart’ta teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından resmi olarak ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı; bu seçim, ligdeki olağanüstü performansının hak ettiği bir ödül niteliğindeydi. Bulgar ekibi Ludogorets'ten transfer olduktan sonra Thiago, Batı Londra'da yaşadığı erken dönemdeki sakatlık sorunlarını aşmak için olağanüstü bir direnç gösterdi ve Avrupa'nın en etkili golcülerinden biri haline geldi. Bu sezon, güç ve hassasiyeti harmanlayarak Brentford'un hücumunu sürükleyen Thiago, tüm turnuvalarda sadece 33 maçta 22 gol ve 1 asistlik inanılmaz bir performans sergiledi.
Pele şampiyon oldu
Hızlı bir "bu mu, o mu" yarışması sırasında Thiago'dan Brezilya futbol kraliyet ailesinin karmaşık hiyerarşisini çözmesi istendi. Forvet, ilk olarak Ronaldinho yerine Neymar'ı, ardından Rivaldo yerine Ronaldo Nazario'yu tercih etti; daha sonra da Kaka yerine efsanevi Garrincha'yı seçti.
Sonraki bire bir turlarda, Ronaldo yerine Neymar'ı tercih etti ve Romario yerine Pele'yi seçti, sonunda üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Pele'yi modern dönemin en ikonik isimleriyle karşı karşıya getirdi. Yarışma son aşamalarına geldiğinde, Thiago Garrincha yerine Pele'yi seçti, ardından Pele ile Neymar karşı karşıya geldiğinde kesin kararını verdi. O şöyle dedi: "Pele. Pele kraldır."
ABD'de zorlu bir başlangıç
Brentford'un forveti, Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan gibi üst düzey rakiplerle karşılaşacağı ABD'deki milli maç arası sırasında yeteneklerini kanıtlamak için önemli bir sınava çıkacak. Bu hazırlık maçları, Thiago'nun kulüpteki verimli performansını dünya sahnesine taşıyıp Vinicius Jr. gibi yaratıcı oyuncularla uyum sağlaması için mükemmel bir fırsat sunuyor. Eğer bu seçkin Avrupa savunmalarına karşı golcü kimliğini koruyabilirse, 2026 Dünya Kupası yolunda Ancelotti'nin planlarında kalıcı bir yer edinecektir.