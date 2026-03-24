VİDEO: "Pele kraldır!" - Brentford'un forveti Igor Thiago, Brezilya'nın tüm zamanların efsaneleri arasından seçim yapıyor

Hızlı bir "bu mu, o mu" yarışması sırasında Thiago'dan Brezilya futbol kraliyet ailesinin karmaşık hiyerarşisini çözmesi istendi. Forvet, ilk olarak Ronaldinho yerine Neymar'ı, ardından Rivaldo yerine Ronaldo Nazario'yu tercih etti; daha sonra da Kaka yerine efsanevi Garrincha'yı seçti.

Sonraki bire bir turlarda, Ronaldo yerine Neymar'ı tercih etti ve Romario yerine Pele'yi seçti, sonunda üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Pele'yi modern dönemin en ikonik isimleriyle karşı karşıya getirdi. Yarışma son aşamalarına geldiğinde, Thiago Garrincha yerine Pele'yi seçti, ardından Pele ile Neymar karşı karşıya geldiğinde kesin kararını verdi. O şöyle dedi: "Pele. Pele kraldır."