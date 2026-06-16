VİDEO: Paul Pogba hayranlık içinde! Fransız orta saha oyuncusu ve Real Madrid efsaneleri, 'idolü' Zinedine Zidane'ın kendileri için forma imzalamasına hayran kaldı

Pogba, uzun zamandır hayranı olduğu Zidane ile yaptığı görüşme sırasında gözle görülür bir şekilde duygulanmıştı. Monako’nun orta saha oyuncusu, efsanevi eski Fransa milli futbolcudan imzalı bir forma aldı ve bu an, sosyal medyada hızla yayıldı. Fransa ile Dünya Kupası’nı kazanmak da dahil olmak üzere futboldaki kendi başarılarına rağmen, Pogba sanki kahramanıyla tanışan ömür boyu bir hayran gibi tepki gösterdi.