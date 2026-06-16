Pogba, uzun zamandır hayranı olduğu Zidane ile yaptığı görüşme sırasında gözle görülür bir şekilde duygulanmıştı. Monako’nun orta saha oyuncusu, efsanevi eski Fransa milli futbolcudan imzalı bir forma aldı ve bu an, sosyal medyada hızla yayıldı. Fransa ile Dünya Kupası’nı kazanmak da dahil olmak üzere futboldaki kendi başarılarına rağmen, Pogba sanki kahramanıyla tanışan ömür boyu bir hayran gibi tepki gösterdi.
Getty/GOAL/X@paulpogba
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VİDEO: Paul Pogba hayranlık içinde! Fransız orta saha oyuncusu ve Real Madrid efsaneleri, 'idolü' Zinedine Zidane'ın kendileri için forma imzalamasına hayran kaldı
Pogba, kahramanıyla özel bir an yaşıyor
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Pogba'nın heyecanı tüm dikkatleri üzerine çekiyor
En dikkat çeken an, Pogba'nın imzayı aldıktan sonra duygularına hakim olamadığı andı. Kameralar bu anı kaydederken, orta saha oyuncusu sevinçini içinden gelen bir coşkuyla dile getirdi.
"Uykuya dalamayacağım!" diye haykırdı Pogba. Bu buluşma, Marcelo, Kaka ve Rodrygo gibi sporun farklı dönemlerinden isimleri de bir araya getirdi.
- AFP
Pogba geri dönüş yolculuğuna devam ediyor
Pogba, doping cezası ve çeşitli sakatlık sorunları nedeniyle uzun süre resmi maçlardan uzak kaldıktan sonra, şu anda tüm formuna kavuşmaya ve Monaco'da istikrarını yeniden kazanmaya odaklanmış durumda. Ayrıca Pogba, hâlâ milli takımda tekrar forma giymeyi hayal ediyor. Her ne kadar önceliği en üst seviyeye geri dönmek olsa da, Fransa milli takımında oynamak onun için hâlâ ulaşmak istediği en büyük hedef.