VİDEO: Paul Pogba, eski Manchester United yıldızı tam formuna kavuşma yolunda ilerlerken, Monaco formasıyla ilk golünü müthiş bir vuruşla attı
Pogba, kendine özgü muhteşem bir hareketle maçın ilk golünü attı. Orta sahadan ilerleyen Pogba, kalecinin hiçbir şansı kalmayacak şekilde sağ ayağıyla gürültülü bir şut çekti ve seyircilerin coşkulu tepkisini topladı. Bu gol, Fransız milli oyuncunun tek bir vuruşla maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.
Fiziksel formunu yeniden kazanmak
Geçen yaz Monaco'ya katıldığından beri, Pogba'nın tam formuna kavuşma süreci hiç de sorunsuz geçmedi. Daha önce Juventus'ta oynarken doping cezası almış olan Pogba'nın rekabetçi futbola dönüşü, bu sezon şu ana kadar sadece üç maça çıkmasına neden olan bir dizi inatçı fiziksel sorunun gölgesinde kaldı.
Pogba, Brentford maçında gol atmayı başarsa da, asıl hedefi Ligue 1'de en üst düzeyde rekabet edebilmek için gerekli maç kondisyonunu kazanmak. Kulüp, bu golün tecrübeli yıldız için psikolojik bir dönüm noktası olmasını umuyor.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Pogba’nın muhteşem bireysel performansı öğleden sonranın en dikkat çekici anı olsa da, Sébastien Pocognoli’nin takımına galibiyeti getirmek için yeterli olmadı. Fransız devi, Brentford’a karşı 2-1 mağlup oldu.
Ancak bu maç, 5 Nisan'da Marsilya ile oynanacak kritik Ligue 1 karşılaşması öncesinde takımın formunu korumak için yapılan bir hazırlık maçıydı. Pogba'nın bu maçta resmi maçlara dönüşü gerçekleşebilir.