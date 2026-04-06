VİDEO: Paul Pogba, dört ay aradan sonra ilk kez Monaco kadrosuna döndükten sonra saha kenarında Usain Bolt ile buluştu

Manşetler ünlü konuğa odaklanırken, futbol açısından asıl önem, Pogba’nın dört ay sonra ilk kez maç kadrosunda yer almasıydı. Eski Manchester United yıldızı, 5 Aralık'ta Brest'e karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgiden bu yana Monaco forması giymemişti. Sezonu büyük ölçüde hayal kırıklığıyla geçen Pogba, üç maçta yedek olarak sahaya çıkmış ve toplamda sadece 30 dakika forma giyebilmişti. Pogba, Marsilya maçında yedek kulübesinde kalmış olsa da, takıma geri dönüşü, kariyerine yeniden ivme kazandırma çabasında önemli bir adım oldu.

Marsilya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından basına konuşan Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli, soyunma odasına geri dönen tecrübeli oyuncunun etkisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Uluslararası maç arası sırasında [bir hazırlık maçında] Brentford karşısında 20 dakika oynayabildi. Paul yedek kulübesindeyse, bunun nedeni soyunma odasına ekstra bir katkı sağlayabileceğine inanmamızdır. Mümkünse sahada daha da fazla katkı yapmasını umuyoruz. Uzun bir yol kat etti, ancak şimdiden çok olumlu gelişmeler var ve bu onun sıkı çalışması sayesinde. Soyunma odasında ve takım ruhu açısından önemli bir rol oynuyor. Kendisine düşen görevin farkında ve benim görevim ise ona en iyi planı sunarak sezon sonunda bize o ekstra katkıyı sağlayabilmesini sağlamak."