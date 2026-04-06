Pazar akşamı Stade Louis-II'de havada bir parça Olimpiyat altın madalyası havası vardı. Monaco'nun Marsilya ile oynadığı kritik Ligue 1 karşılaşması öncesinde, Jamaikalı sprint efsanesi Bolt sahaya davet edilerek şeref vuruşunu yaptı. Sekiz kez Olimpiyat şampiyonu olan ve futbol tutkunu olarak bilinen Bolt, gecenin eğlencesini başlatmaya hazırlanırken sahada kendini evindeymiş gibi hissetti. Ancak, gösterinin yıldızı Pogba ile olan etkileşimi oldu. Pogba'nın saha kenarında 39 yaşındaki eski sprintere yaklaştığı görüldü. İki isim, takımlar son hazırlıklarına çekilmeden önce sıcak bir kucaklaşma ve kısa bir sohbet paylaştı.
VİDEO: Paul Pogba, dört ay aradan sonra ilk kez Monaco kadrosuna döndükten sonra saha kenarında Usain Bolt ile buluştu
Saha kenarında efsanevi bir buluşma
Pogba dört aylık uzak kalışını sona erdirdi
Manşetler ünlü konuğa odaklanırken, futbol açısından asıl önem, Pogba’nın dört ay sonra ilk kez maç kadrosunda yer almasıydı. Eski Manchester United yıldızı, 5 Aralık'ta Brest'e karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgiden bu yana Monaco forması giymemişti. Sezonu büyük ölçüde hayal kırıklığıyla geçen Pogba, üç maçta yedek olarak sahaya çıkmış ve toplamda sadece 30 dakika forma giyebilmişti. Pogba, Marsilya maçında yedek kulübesinde kalmış olsa da, takıma geri dönüşü, kariyerine yeniden ivme kazandırma çabasında önemli bir adım oldu.
Marsilya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından basına konuşan Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli, soyunma odasına geri dönen tecrübeli oyuncunun etkisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Uluslararası maç arası sırasında [bir hazırlık maçında] Brentford karşısında 20 dakika oynayabildi. Paul yedek kulübesindeyse, bunun nedeni soyunma odasına ekstra bir katkı sağlayabileceğine inanmamızdır. Mümkünse sahada daha da fazla katkı yapmasını umuyoruz. Uzun bir yol kat etti, ancak şimdiden çok olumlu gelişmeler var ve bu onun sıkı çalışması sayesinde. Soyunma odasında ve takım ruhu açısından önemli bir rol oynuyor. Kendisine düşen görevin farkında ve benim görevim ise ona en iyi planı sunarak sezon sonunda bize o ekstra katkıyı sağlayabilmesini sağlamak."
- Getty
Bolt'tan cesaret verici sözler
Borussia Dortmund ve Central Coast Mariners'da deneme antrenmanlarına katılarak profesyonel futbol kariyerine adım atmaya çalıştığı bilinen Bolt, bu güzel oyuna hâlâ büyük bir hayranlık duyuyor. Monaco'nun orta saha oyuncusuyla yaptığı sohbetin, sezonun geri kalanında sakatlıktan uzak kalması dileklerine odaklandığını açıkladı. "Ona geri döndüğünü görmekten çok mutlu olduğumu söyledim; artık sakatlıklarından tamamen kurtulduğunu biliyorum. Umarım ben buradayken birkaç dakika oynayıp gol atabilir," dedi Bolt, maç öncesi röportajında Ligue 1 +'ya.
Monaco, Avrupa kupalarına katılma yarışında sağlam bir konumda olduğundan, Pocognoli 33 yaşındaki oyuncunun takıma entegrasyonunu son derece dikkatli bir şekilde yönetiyor. Dünyanın en hızlı adamının desteğiyle Fransız oyuncu, şansının nihayet döndüğünü umuyor.