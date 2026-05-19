Getty
Çeviri:
VİDEO: Parti başlasın! Arsenal taraftarları, bayraklar ve havai fişeklerle coşkulu bir Premier Lig şampiyonluk kutlaması için Emirates Stadyumu'na akın etti
Emirates'te çılgın sahneler
Sosyal medya kullanıcıları, tutkulu Arsenal taraftarlarının bu inanılmaz tarihi zaferin coşkusunu yaşamak için hiç vakit kaybetmeden Emirates Stadyumu'na akın ettiklerini gösteren çeşitli video klipleri yaygın bir şekilde paylaştı. Nefes kesici görüntüler, coşkulu taraftarların oluşturduğu devasa bir kalabalığı yansıtıyor. Taraftarlar, canlı kırmızı fişeklerle kuzey Londra'nın gece gökyüzünü aydınlatıyor, hep bir ağızdan tezahürat yapıyor ve bu büyük başarıyı kutlamak için gururla kulüp bayraklarını sallıyor. Bu viral videolar, başkentin dört bir yanına akın eden coşkulu taraftarların ezici havasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu spontane sokak partisi, ulusal zafer için verilen acı dolu bekleyişin resmi olarak sona erdiğini simgeliyor.
- Getty Images Sport
City, Bournemouth'ta puan kaybetti
Mikel Arteta'nın pes etmeyen takımı, Manchester City'nin hayati puanlar kaybetmesinin ardından koltuklarından şampiyonluğu garantiledi. Pep Guardiola'nın takımı, Vitality Stadyumu'nda Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı; bu sonuçla son şampiyon, son bir maç kala Arsenal'in dört puan gerisinde kaldı. Fransız genç Eli Junior Kroupi, müthiş bir vuruşla City'yi şaşkına çevirdi ve Erling Haaland son dakikalarda beraberlik golünü atsa da bu yeterli olmadı. Bu puan kaybı, Arsenal'e en büyük ödülü kazandırdı ve şampiyonluklarını kesinleştirirken, aynı zamanda Guardiola'nın ligdeki hakimiyetine son verdi ve son günün gerilimini yaşamadan şampiyonluğu garantiledi.
- Getty Images Sport
22 yıllık bekleyişin sonu
Bu tarihi zafer, birinci lig şampiyonluğu için 22 yıldır süren acı dolu bekleyişe son veriyor. Londra’nın dev kulübü, bu ünlü kupayı en son 2003-04 sezonunda, Arsène Wenger’in efsanevi “Yenilmezler” takımının tüm sezonu yenilgisiz tamamladığı dönemde kaldırmıştı. Nesiller boyu taraftarlar, o altın çağın geri dönmesini özleyerek büyüdü. Yıllarca süren başarısızlıkların ardından son üç sezonda şampiyonluk için şiddetli bir mücadele veren ancak City ve Liverpool karşısında acı bir hayal kırıklığıyla sonuçlanan takım, Arteta'nın vizyoner liderliği sayesinde nihayet bu dirençli kadroyla kendi şanlı sayfasını yazmayı başardı.
- Getty Images Sport
Mükemmel ikili arayışı
Arsenal, Pazar günü Crystal Palace deplasmanına çıkarak muhteşem bir zafer turu atacak ve nihayet tam bir özgürlük içinde oynayacak. Yeni şampiyon olan takım, 30 Mayıs’ta Budapeşte’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanırken, gerçekten tarihi bir çifte kupayı kazanmaya artık sadece bir adım uzaklıkta.