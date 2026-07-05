Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Paraguaylı oyuncu penaltı noktasını çizmeye çalıştı; ancak Fransa’nın süperstarı Kylian Mbappé yine de golü attı ve onun gözünün önünde sevinç gösterisi yaptı

K. Mbappe
Fransa
Paraguay - Fransa
Paraguay
Dünya Kupası

Kylian Mbappe, Paraguaylı bir oyuncunun onun belirleyici penaltı vuruşundan önce penaltı noktasını çizmeye çalışmasına rağmen dikkatinin dağılmasını engelledi. Fransız yıldız, penaltıyı kendinden emin bir şekilde gole çevirdi, Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi ile eşitlendi ve Les Bleus’un çeyrek finale yükselmesini garantilemesinin ardından rakiplerinin önünde sevinç gösterisinde bulundu.

  • Mbappe, penaltı noktasıyla ilgili tartışmanın ardından soğukkanlılığını koruyor

    Mbappé, Desire Doue’nin ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından 70. dakikada penaltıyı gole çevirerek, kritik bir anda Fransa için bir kez daha görevini yerine getirdi. Penaltı atışı yapılmadan önce Paraguaylı oyuncular, Real Madrid’in forvetini tedirgin etmek amacıyla penaltı noktasını kazımaya çalıştılar.

    Bu taktik hiçbir etki yaratmadı. Mbappé, turnuvadaki yedinci golünü atarak Altın Ayakkabı sıralamasında Messi ile eşitlendi. Ardından, Philadelphia’daki bunaltıcı sıcaklıkta çekişmeli geçen ve 1-0 kazanılan maçın ardından Paraguaylı oyuncuların tam önünde gol sevinci yaşadı.

    • Reklam

  • Videoyu izleyin



  • Deschamps, Paraguay'ın oyun anlayışını eleştirdi

    Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Lincoln Financial Field’da oynanan fiziksel ve gergin bir mücadelenin ardından takımının soğukkanlılığını koruduğu için oyuncularını övdü. Deschamps, Paraguay’ın maç boyunca büyük ölçüde agresifliğe ve oyun hilelerine başvurduğunu belirtti.

    Deschamps, M6 kanalına yaptığı açıklamada, “Kolay bir maç değildi. Rakip, elinden gelen her şeyi yaptı” dedi. “Bu kadar agresif oynamak ve her şeyi abartmak, belki de insanları stadyuma çeken türden bir futbol değil.”

    Basın toplantısında şunları da ekledi: “Hakemi eleştirmek istemiyorum ama maçı üç sarı kartla bitirdik ve yine de pek çok olay yaşandı. Paraguay’ı eleştirmeyeceğim. Her takım istediği gibi oynayabilir, ancak hakaretlere gerek yoktu. En önemlisi, maçın sonunda herhangi bir olay yaşanmamış olması. Ama asıl önemli olan, turu geçmiş olmamız.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fas, bir sonraki zorlu rakip olacak

    Fransa, Foxborough'da oynanacak çeyrek final maçında Fas ile karşılaşacak ve 2022 Dünya Kupası yarı finalindeki rekabetlerini yeniden canlandıracak. Les Bleus'un Dünya Kupası kupasını kazanma yolunda ilerlerken, Mbappé'nin bir kez daha takımın hücumunu yönetmesi bekleniyor.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Fas crest
Fas
MAR