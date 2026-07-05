Mbappé, Desire Doue’nin ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından 70. dakikada penaltıyı gole çevirerek, kritik bir anda Fransa için bir kez daha görevini yerine getirdi. Penaltı atışı yapılmadan önce Paraguaylı oyuncular, Real Madrid’in forvetini tedirgin etmek amacıyla penaltı noktasını kazımaya çalıştılar.

Bu taktik hiçbir etki yaratmadı. Mbappé, turnuvadaki yedinci golünü atarak Altın Ayakkabı sıralamasında Messi ile eşitlendi. Ardından, Philadelphia’daki bunaltıcı sıcaklıkta çekişmeli geçen ve 1-0 kazanılan maçın ardından Paraguaylı oyuncuların tam önünde gol sevinci yaşadı.