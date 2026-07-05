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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Paraguay kalecisi Orlando Gills, el sıkışmayı reddetmesinin ardından Kylian Mbappé’ye topu fırlattı – Fransa’nın süperstarı ise Dünya Kupası’ndaki bu gergin çatışmayı yatıştırdı

K. Mbappe
O. Gill
Fransa
Paraguay - Fransa
Paraguay
Dünya Kupası

Kylian Mbappé, ikinci yarıda attığı penaltı golüyle Fransa’yı Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdı; ancak Paraguay maçı sona erdiğinde gerginlik doruğa ulaştı. Kaleci Orlando Gill, Les Bleus kaptanının el sıkışmasını görmezden geldiğini iddia ederek maç topunu ona fırlattı; bu olay, oyuncular ve teknik ekibin dahil olduğu kitlesel bir çatışmaya yol açtı.

  • Mbappe'nin penaltısı, çekişmeli maçı sonuçlandırdı

    Fransa, Philadelphia’da Mbappé’nin 70. dakikada attığı penaltı golü sayesinde Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi. Fiziksel mücadelelerin ve taktiksel agresifliğin hakim olduğu maçta forvet, penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.

    Bu gol, sahadaki gerilimi artırdı; Mbappé, golü attıktan sonra Paraguay kalecisi Gill'i alay ediyor gibi göründü. Paraguay'ın fiziksel oyun anlayışı büyük ölçüde Fransa kaptanına odaklanmıştı; Güney Amerika ekibi herhangi bir kart görmemesine rağmen, Mbappé maç boyunca defalarca faul gördü ve kışkırtıldı.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından durum daha da kızıştı. Gill, Mbappé ile el sıkışmak için yanına yaklaştı, ancak Fransız forvet arkasını döndü. Bunun üzerine kaleci, maç topunu Mbappé’nin sırtına fırlattı ve bu hareket, her iki takımın oyuncuları ile teknik kadro üyelerinin de dahil olduğu kitlesel bir çatışmaya yol açtı.

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  • Gill, tepkisini açıklıyor

    Gill, maçın ardından bu olaya değindi ve maçın bitiş düdüğünün ardından neden tepki gösterdiğini açıkladı. Kaleci, ilk olarak Mbappé’ye tebrik etmek için yaklaştığını, ancak bu jestinin görmezden gelinmesi üzerine sinirlerinin bozulduğunu söyledi.

    Daily Mail'in aktardığına göre Gill, "Onu tebrik etmek için elimi uzattım ama beni görmezden geldi" dedi. "Elbette o an sinirlendim ama yaptığım tek şey buydu. Ondan sonra sakinleştim. Sadece onları tebrik etmek istemiştim. Gerçek şu ki, dünya şampiyonluğunun en büyük favorisi olarak mükemmel bir turnuva geçirdiler."

    "İlk andan itibaren sahada varlığımızı hissettirmek, sert oynamak için sahaya çıktık," diye ekledi Gill, Paraguay'ın sert oyun tarzına ilişkin. "Top geçerse, oyuncu geçemez. Ve dürüst olmak gerekirse, bence takım kendini iyi idare etti."

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fransa, gözünü çeyrek finallere çevirdi

    Fransa artık dikkatini çeyrek finallere çeviriyor; Didier Deschamps’ın takımı Perşembe günü Boston Stadyumu’nda Fas ile karşılaşacak. Öte yandan Paraguay, turnuvanın favorilerinden birine karşı şiddetli bir mücadele sergilemesine rağmen turnuvadan elendi.

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