Fransa, Philadelphia’da Mbappé’nin 70. dakikada attığı penaltı golü sayesinde Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi. Fiziksel mücadelelerin ve taktiksel agresifliğin hakim olduğu maçta forvet, penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.

Bu gol, sahadaki gerilimi artırdı; Mbappé, golü attıktan sonra Paraguay kalecisi Gill'i alay ediyor gibi göründü. Paraguay'ın fiziksel oyun anlayışı büyük ölçüde Fransa kaptanına odaklanmıştı; Güney Amerika ekibi herhangi bir kart görmemesine rağmen, Mbappé maç boyunca defalarca faul gördü ve kışkırtıldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından durum daha da kızıştı. Gill, Mbappé ile el sıkışmak için yanına yaklaştı, ancak Fransız forvet arkasını döndü. Bunun üzerine kaleci, maç topunu Mbappé’nin sırtına fırlattı ve bu hareket, her iki takımın oyuncuları ile teknik kadro üyelerinin de dahil olduğu kitlesel bir çatışmaya yol açtı.