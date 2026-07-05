Gill, maçın ardından yaşanan olaya değindi ve maçın bitiş düdüğünün ardından neden tepki gösterdiğini açıkladı. Kaleci, ilk olarak Mbappé’ye tebrik etmek için yaklaştığını, ancak bu jestinin görmezden gelinmesi üzerine sinirlerinin bozulduğunu söyledi.

Daily Mail'in aktardığına göre Gill, "Onu tebrik etmek için elimi uzattım ama beni görmezden geldi" dedi. "Elbette o an sinirlendim ama yaptığım tek şey buydu. Ondan sonra sakinleştim. Sadece onları tebrik etmek istemiştim. Gerçek şu ki, dünya şampiyonluğunun en büyük favorisi olarak mükemmel bir turnuva geçirdiler."

"En başından itibaren sahada varlığımızı hissettirmek, sert oynamak için sahaya çıktık," diye ekledi Gill, Paraguay'ın sert oyun tarzına ilişkin. "Top geçerse, oyuncu geçemez. Ve dürüst olmak gerekirse, bence takım bu durumu iyi idare etti."