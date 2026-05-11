Çeviri:
VİDEO: Öfkeli West Ham taraftarlarının, ev sahibi tribününde kutlama yapan 'Arsenal taraftarlarını' Londra Stadyumu'ndan kovduğu anı izleyin
Kendi taraftar tribününde kargaşa çıktı
Pazar öğleden sonra Londra Stadyumu'ndaki atmosfer zehirli bir hal aldı; taraftarlar tarafından çekilen bir dizi videoda West Ham United tribünlerinde yaşanan şiddetli çatışmalar kaydedildi. The Sun'ın haberine göre, küçük bir grup erkek, ev sahibi takım taraftarlarından oluşan bir kalabalık tarafından merdivenlerde itilip tekmelendi. Taraftarlar, bu kişileri çıkışlara doğru zorlarken, onlara sözlü tacizde de bulundu. Fiziksel çatışma, Leandro Trossard'ın konuk takım için attığı kritik golün ardından patlak verdi. Bu gol, yanlış tribünde oturan rakip taraftarların kimliğini açığa çıkarmış gibi görünüyordu.
Anlaşılan o ki, birkaç Arsenal taraftarı stadyumun West Ham'a ayrılmış bölümlerinde bilet bulmayı başarmıştı. Birçoğu ilk yarı boyunca kimliğini gizli tutsa da, maçın duygusal iniş çıkışları sonunda onların ortaya çıkmasına neden oldu. Güvenlik görevlileri ve stadyum görevlilerinin olaya müdahale etmek için olay yerine koştuğu görüldü. Öfkeli ev sahibi taraftarlar dikkatlerini sahadan uzaklaştırıp, davetsiz misafirlerle uğraşmaya başladıkça, güvenlik görevlileri düzeni sağlamak için çaba sarf etti.
Sinirler gerilirken çıkmaz aşıldı
Maçın kendisi, son on dakikaya kadar temkinli bir şekilde ilerledi; ta ki Trossard 83. dakikada tam zamanında golü atarak skoru açana kadar. Belçikalı oyuncunun golü, deplasman tribününü coşkuya boğdu; ancak aynı zamanda, şiddetli olaylara yol açan kutlamaların ev sahibi tribününde başlamasına da neden olmuş gibi görünüyor.
Bu sonuçla Arsenal, yirmi yılı aşkın bir süredir ilk Premier Lig şampiyonluğuna sadece iki galibiyet uzaklıkta kaldı. Ancak bu zaferin bir bedeli de vardı, zira Mikel Arteta'nın takımı, özellikle ilk yarıda Ben White'ın ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasının ardından zorlu bir öğleden sonra geçirmek zorunda kaldı. Kadrodaki bu aksiliklere rağmen, kuzey Londra ekibi ligin zirvesinde kalmak için gereken savunma direncini gösterdi.
- Getty Images Sport
VAR tartışması yangına körükle gidiyor
Trossard'ın golü fitili ateşlediyse, uzatma dakikalarında alınan dramatik bir VAR kararı stadyumu adeta infilak ettirdi. Callum Wilson, 95. dakikada Hammers için paha biçilmez bir puanı kazandığını sanıyordu, ancak hakem Chris Kavanagh uzun süren bir incelemenin ardından golü geçersiz saydı. Resmi açıklamada, top çizgiyi geçmeden önce David Raya'ya faul yapıldığı belirtildi; bu karar, ev sahibi takımın yedek kulübesi ve oyuncularını tam anlamıyla şaşkına çevirdi.
West Ham kaptanı Jarrod Bowen, yaklaşık beş dakika süren gecikmenin ardından hakemlik standartlarına sert bir saldırıda bulundu. Hammers'ın yıldızı, öznel kararların tutarsızlığının, özellikle de küme düşme mücadelesi verenler için her puanın önemli olduğu sezonun kritik son haftalarında, yarışmanın bütünlüğüne zarar verdiğini savunarak, gözle görülür bir şekilde üzgündü.