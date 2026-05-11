VİDEO: Öfkeli West Ham taraftarlarının, ev sahibi tribününde kutlama yapan 'Arsenal taraftarlarını' Londra Stadyumu'ndan kovduğu anı izleyin

Pazar öğleden sonra Londra Stadyumu'ndaki atmosfer zehirli bir hal aldı; taraftarlar tarafından çekilen bir dizi videoda West Ham United tribünlerinde yaşanan şiddetli çatışmalar kaydedildi. The Sun'ın haberine göre, küçük bir grup erkek, ev sahibi takım taraftarlarından oluşan bir kalabalık tarafından merdivenlerde itilip tekmelendi. Taraftarlar, bu kişileri çıkışlara doğru zorlarken, onlara sözlü tacizde de bulundu. Fiziksel çatışma, Leandro Trossard'ın konuk takım için attığı kritik golün ardından patlak verdi. Bu gol, yanlış tribünde oturan rakip taraftarların kimliğini açığa çıkarmış gibi görünüyordu.

Anlaşılan o ki, birkaç Arsenal taraftarı stadyumun West Ham'a ayrılmış bölümlerinde bilet bulmayı başarmıştı. Birçoğu ilk yarı boyunca kimliğini gizli tutsa da, maçın duygusal iniş çıkışları sonunda onların ortaya çıkmasına neden oldu. Güvenlik görevlileri ve stadyum görevlilerinin olaya müdahale etmek için olay yerine koştuğu görüldü. Öfkeli ev sahibi taraftarlar dikkatlerini sahadan uzaklaştırıp, davetsiz misafirlerle uğraşmaya başladıkça, güvenlik görevlileri düzeni sağlamak için çaba sarf etti.