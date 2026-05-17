Ronaldo’nun Al-Nassr ile ilk büyük kupasını kazanma çabası, Cumartesi akşamı Suudi devi takımın kendi sahasında Japon ekibi Gamba Osaka’ya şaşkınlık verici bir şekilde yenilmesiyle acı bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Al-Awwal Park’ta tarihi bir geceye sahne hazırdı; Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi 2 kupasını kaldıran ilk Suudi kulübü olmayı hedefliyordu. Ancak, büyük favori olmalarına rağmen, 29. dakikada Deniz Hummet'in attığı belirleyici gol, Nerazzurri'ye 1-0'lık dar bir galibiyet kazandırdı ve Riyad merkezli kulübü kıtasal sahnede eli boş bıraktı.

Deneyimli forvet, maç boyunca birçok fırsatı kaçırınca hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Ronaldo, tebrik etmek veya formalitelere katılmak için oyalanmadı. Bunun yerine, Al-Nassr takım arkadaşlarından uzaklaşarak tünele doğru yürüdü ve teknik direktör Jorge Jesus'un takımın geri kalanını podyuma çıkararak gümüş madalyalarını alırken, tekrar ortaya çıkmayı reddetti.