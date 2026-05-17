Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2
VİDEO: Öfkeli Cristiano Ronaldo, AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finalinde yenilginin ardından Al-Nassr'ın yıldızı tünele doğru öfkeyle koşarken ikincilik madalyasını almayı reddetti

Cristiano Ronaldo, Cumartesi gecesi Al-Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finalinde aldığı yenilginin ardından maç sonrası kupa törenini sansasyonel bir şekilde boykot ederek öfkesini gizleyemedi. Portekizli süperstar, takım arkadaşları ikinci sırada bitirdikleri turnuvayı kutlamak ve ikincilik madalyalarını almak için sahada kalırken, doğrudan çıkışa yöneldi.

    Ronaldo’nun Al-Nassr ile ilk büyük kupasını kazanma çabası, Cumartesi akşamı Suudi devi takımın kendi sahasında Japon ekibi Gamba Osaka’ya şaşkınlık verici bir şekilde yenilmesiyle acı bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Al-Awwal Park’ta tarihi bir geceye sahne hazırdı; Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi 2 kupasını kaldıran ilk Suudi kulübü olmayı hedefliyordu. Ancak, büyük favori olmalarına rağmen, 29. dakikada Deniz Hummet'in attığı belirleyici gol, Nerazzurri'ye 1-0'lık dar bir galibiyet kazandırdı ve Riyad merkezli kulübü kıtasal sahnede eli boş bıraktı.

    Deneyimli forvet, maç boyunca birçok fırsatı kaçırınca hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Ronaldo, tebrik etmek veya formalitelere katılmak için oyalanmadı. Bunun yerine, Al-Nassr takım arkadaşlarından uzaklaşarak tünele doğru yürüdü ve teknik direktör Jorge Jesus'un takımın geri kalanını podyuma çıkararak gümüş madalyalarını alırken, tekrar ortaya çıkmayı reddetti.

  Kalecinin hatası şampiyonluk yarışını gölgeliyor

    Bu son mağlubiyet, ligde yaşanan başka bir hayal kırıklığının üzerinden sadece birkaç gün geçtikten sonra geldi. Al-Nassr, hafta başında Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu garantileme şansına sahipti ancak şok edici bir bireysel hatanın ardından şampiyonluk rakibi Al-Hilal ile 1-1 berabere kaldı. Kaleci Bento, uzatma dakikalarının sonlarında bir taç atışını elinden kaçırıp topun ağlara girmesine izin verene kadar kulüp şampiyonluğa doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Ronaldo'nun bu olaya verdiği tepki, maçın sonlarında oyundan alınmasının ardından yedek kulübesinde teselli edilemez bir halde görülmesi nedeniyle viral oldu.

    Bu beraberlik, şampiyonluğun erken kutlanmasını engelledi ve kıtasal finale giden Riyadlı devlerin üzerindeki baskıyı artırdı. Gamba Osaka'ya karşı aldıkları yenilginin acısı, aynı gün Al-Hilal'in Neom'u yenerek Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışının sezonun son gününe uzamasını garantilemesi nedeniyle daha da arttı.

    Taç için son bir adım

    Arka arkaya yaşanan hayal kırıklıklarına rağmen, Al-Nassr teknik direktörü Jorge Jesus sezonun sonuna dair iyimserliğini koruyor. Son lig maçındaki mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İkinci bir şansımız var. Hâlâ mutlu olabileceğimiz bir maçımız var. Taraftarlar bugün olduğu kadar güçlü olursa, son maçta kesinlikle mutlu olacağız ve şampiyonluğu kutlayacağız."

    Al-Nassr, şu anda Suudi Pro Ligi sıralamasında Al-Hilal'in iki puan önünde lider durumda. Sezonları artık Damac FC ile oynayacakları son günkü maça bağlı. Bu maçta galip gelmeleri halinde, yedi yıllık şampiyonluk hasretine resmi olarak son verecek ve AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finalinde yaşadıkları yıkıcı yenilginin acısını biraz olsun dindirecekler.

