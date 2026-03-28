Como'nun orta saha oyuncusu, Arjantin'in Moritanya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısındaki en önemli anı yaşattı. Messi'nin yedek kulübesinde başladığı maçta, Paz 32. dakikada serbest vuruşun sorumluluğunu üstlendi ve muhteşem bir vuruş sergiledi. Sol ayağıyla attığı şut, Moritanya'nın duvarını aşarak kaleci Mamadou Diop'u olduğu yerde donakaldırdı. Kameralar hemen yedek kulübesine çevrildi ve Messi, 21 yaşındaki oyuncunun sergilediği tekniğe inanamayan bir ifadeyle izliyordu. Avrupa'da etkileyici bir performans sergileyen Paz, kaptanın yokluğunda ünlü 10 numara rolünün yükünü kaldırabileceğini kanıtladı ve maçın başında Enzo Fernandez'in açtığı skoru ikiye katlayarak Arjantin'in üstünlüğünü pekiştirdi.
VİDEO: Nico Paz, Arjantin'in Moritanya'ya karşı oynadığı maçta muhteşem bir serbest vuruş golü atarken Lionel Messi inanamayan gözlerle izliyor
Paz, duran toplardaki muhteşem performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Efsanelerin izinden
Sabit vuruşlardan gol atarak Paz, Inter Miami’nin yıldız oyuncusu yokken duran topları başarıyla üstlenen seçkin bir oyuncu grubuna katıldı. Maçtan sonra attığı golü değerlendiren Paz, tüm zamanların en iyileriyle yapılan karşılaştırmalar karşısında alçakgönüllü davrandı. “Bu, hayatım boyunca hayalini kurduğum bir şeydi. Hayatım boyunca Messi'nin gollerini izledim, ama [serbest vuruşlarda onu taklit etmek] çok zor. Bunun hakkında konuşuyorduk; bu pozisyon sağ ayaklı bir oyuncuya göre sol ayaklı bir oyuncu için daha kolay. Eğer diğer tarafta olsaydı, Thiago [Almada] vuruşu yapardı. Her gün sıkı çalışmaya ve iyi antrenman yapmaya odaklanıyorum. Dünya Kupası'nda olmak bir rüya olurdu,” dedi orta saha oyuncusu gazetecilere.
- AFP
Paz'ı bundan sonra neler bekliyor?
Paz’ın yükselişi, Albiceleste’deki başarılarıyla sınırlı değil. Şu anda dördüncü sırada yer alan ve ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kovalayan Como’nun Serie A’daki tarihi sezonunun arkasındaki itici güçlerden biri oldu. Bu sezon 33 maçta 11 gol ve 7 asistle, İtalya’ya transfer olduğundan bu yana gelişimi katlanarak arttı. Arjantin, bir sonraki hazırlık maçında Zambiya ile karşılaşmaya hazırlanırken, odak noktası milli takım ve Messi'nin yanında kalıcı bir yer edinmek olmaya devam ediyor.