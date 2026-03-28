VİDEO: Nico Paz, Arjantin'in Moritanya'ya karşı oynadığı maçta muhteşem bir serbest vuruş golü atarken Lionel Messi inanamayan gözlerle izliyor

Sabit vuruşlardan gol atarak Paz, Inter Miami’nin yıldız oyuncusu yokken duran topları başarıyla üstlenen seçkin bir oyuncu grubuna katıldı. Maçtan sonra attığı golü değerlendiren Paz, tüm zamanların en iyileriyle yapılan karşılaştırmalar karşısında alçakgönüllü davrandı. “Bu, hayatım boyunca hayalini kurduğum bir şeydi. Hayatım boyunca Messi'nin gollerini izledim, ama [serbest vuruşlarda onu taklit etmek] çok zor. Bunun hakkında konuşuyorduk; bu pozisyon sağ ayaklı bir oyuncuya göre sol ayaklı bir oyuncu için daha kolay. Eğer diğer tarafta olsaydı, Thiago [Almada] vuruşu yapardı. Her gün sıkı çalışmaya ve iyi antrenman yapmaya odaklanıyorum. Dünya Kupası'nda olmak bir rüya olurdu,” dedi orta saha oyuncusu gazetecilere.