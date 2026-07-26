VİDEO: Neymar, Santos formasıyla iki gol attı! Brezilyalı süperstar, sakatlıklarla dolu Dünya Kupası’nın ardından yeniden gol sevinci yaşadı – kart oyunuyla yaptığı kutlama, eleştirenlere bir gönderme niteliğindeydi

Tartışma, Neymar’ın Sao Paulo’da düzenlenen BSOP Kış poker turnuvasına katıldığına dair görüntüler ortaya çıkınca patlak verdi. Takım arkadaşları, Universidad Central ile oynayacakları zorlu Copa Sudamericana play-off maçı için Venezuela’da iken, Neymar’ın poker masasında olduğu görüldü; bu durum, taraftarların bir kesimi ve yerel medyadan anında tepkilere yol açtı. Tüm bu tartışmalara rağmen Santos, yıldız oyuncusu olmadan bu kıtasal karşılaşmada 4-1’lik ikna edici bir galibiyet elde etti.

Dış baskıların artmasıyla birlikte Santos, yıldız oyuncusunun Venezuela seyahatini kendi isteğiyle kaçırmadığını hemen açıkladı. Teknik direktör Cuca, Neymar’ı Sao Paulo’da bırakma kararının taktiksel bir karar olduğunu ve zorlu seyahat programı yerine oyuncunun uzun vadeli formunu öncelikli tutmak amacıyla alındığını açıkladı. Cuca, Neymar’ın turnuvaya katılmadan önce gerekli tüm antrenmanlara katıldığını ve kart oynarken görüldüğü sırada resmi olarak planlanmış bir izin gününde olduğunu vurguladı.