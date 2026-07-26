Neymar, Cumartesi günü Santos’un Chapecoense ile 2-2 berabere kaldığı Brezilya Serie A maçında takımının her iki golünü de atarak, hâlâ altın dokunuşuna sahip olduğunu kanıtladı. Brezilya milli takımıyla geçirdiği sakatlıklarla dolu Dünya Kupası kampanyasının ardından son zamanlarda kondisyon odaklı bir rehabilitasyon programına katılan 34 yaşındaki forvet, Santos'un hücumunu sürüklerken hiçbir paslanma belirtisi göstermedi. İlk golü öğleden sonranın gidişatını belirledi, ancak futbol dünyasını asıl konuşmaya sevk eden şey, poker oyununa atıfta bulunan bir jest yaparak profesyonelliğini sorgulayanlara gönderme yaptığı gol sevinci oldu.
Çeviri:
VİDEO: Neymar, Santos formasıyla iki gol attı! Brezilyalı süperstar, sakatlıklarla dolu Dünya Kupası’nın ardından yeniden gol sevinci yaşadı – kart oyunuyla yaptığı kutlama, eleştirenlere bir gönderme niteliğindeydi
Gürültüyle ve bir mesajla geri döndük
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Santos yönetimi yıldız oyuncusunu savunuyor
Tartışma, Neymar’ın Sao Paulo’da düzenlenen BSOP Kış poker turnuvasına katıldığına dair görüntüler ortaya çıkınca patlak verdi. Takım arkadaşları, Universidad Central ile oynayacakları zorlu Copa Sudamericana play-off maçı için Venezuela’da iken, Neymar’ın poker masasında olduğu görüldü; bu durum, taraftarların bir kesimi ve yerel medyadan anında tepkilere yol açtı. Tüm bu tartışmalara rağmen Santos, yıldız oyuncusu olmadan bu kıtasal karşılaşmada 4-1’lik ikna edici bir galibiyet elde etti.
Dış baskıların artmasıyla birlikte Santos, yıldız oyuncusunun Venezuela seyahatini kendi isteğiyle kaçırmadığını hemen açıkladı. Teknik direktör Cuca, Neymar’ı Sao Paulo’da bırakma kararının taktiksel bir karar olduğunu ve zorlu seyahat programı yerine oyuncunun uzun vadeli formunu öncelikli tutmak amacıyla alındığını açıkladı. Cuca, Neymar’ın turnuvaya katılmadan önce gerekli tüm antrenmanlara katıldığını ve kart oynarken görüldüğü sırada resmi olarak planlanmış bir izin gününde olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Dramatik bir dönüşte karışık duygular
Bu maç, forvetin Brezilya’nın Dünya Kupası serüveninin ardından kulüp futboluna resmi olarak geri dönüşünü işaret ediyordu; ayak hareketleri keskin görünse de disiplin sorunu yine gündeme geldi. İkinci yarının en çekişmeli anlarında Neymar, geç yaptığı bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü ve bu, Brezilya liginde bu sezon aldığı üçüncü sarı kart oldu. Bu uyarı büyük önem taşıyor, zira bu durum süperstarın 9 Ağustos’ta oynanacak Athletico-PR maçı için cezalı kalacağı anlamına geliyor ve Santos’un ilk on birinde bir kez daha en önemli oyun kurucusu eksik kalacak.
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