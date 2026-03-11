VİDEO: Neymar, Chelsea'nin yıldızı Estevao'nun tüm zamanların en sevdiği Brezilyalı futbolcu seçilmesiyle gözden düştü

Geleceğin süperstarı Estevao, Willow Foundation ile işbirliği içinde düzenlenen Londra Futbol Ödülleri'nde GOAL'a verdiği röportajda Brezilya'nın en büyük futbol ikonları arasında seçim yapma görevi verildi. Braket tarzı oyun, Palmeiras akademisi mezunu olan Estevao'yu zorlu kararlar almaya zorladı. Estevao, Neymar'ı Ronaldinho'ya tercih etti ve Rivaldo'nun yerine Ronaldo Nazario'yu seçerek heyecan verici bir yarı final kadrosu oluşturdu.

Tarihi çekilişin diğer tarafında, kararlar yüksek puanlı forvet için eşit ağırlıkta idi. Kendinden emin bir şekilde Pele'yi Romario'nun önüne geçirdi, ardından ikonik kanat oyuncusu Garrincha'yı Kaka'nın önüne seçerek, ülkenin en saygı duyulan nesil yetenekleri arasında muhteşem bir final dörtlüsü mücadelesinin sahnesini mükemmel bir şekilde hazırladı.