VİDEO: Neymar, Chelsea'nin yıldızı Estevao'nun tüm zamanların en sevdiği Brezilyalı futbolcu seçilmesiyle gözden düştü
Efsanelerin hızlı ateş oyunu
Geleceğin süperstarı Estevao, Willow Foundation ile işbirliği içinde düzenlenen Londra Futbol Ödülleri'nde GOAL'a verdiği röportajda Brezilya'nın en büyük futbol ikonları arasında seçim yapma görevi verildi. Braket tarzı oyun, Palmeiras akademisi mezunu olan Estevao'yu zorlu kararlar almaya zorladı. Estevao, Neymar'ı Ronaldinho'ya tercih etti ve Rivaldo'nun yerine Ronaldo Nazario'yu seçerek heyecan verici bir yarı final kadrosu oluşturdu.
Tarihi çekilişin diğer tarafında, kararlar yüksek puanlı forvet için eşit ağırlıkta idi. Kendinden emin bir şekilde Pele'yi Romario'nun önüne geçirdi, ardından ikonik kanat oyuncusu Garrincha'yı Kaka'nın önüne seçerek, ülkenin en saygı duyulan nesil yetenekleri arasında muhteşem bir final dörtlüsü mücadelesinin sahnesini mükemmel bir şekilde hazırladı.
Nihai kralın taç giyme töreni
Heyecan verici turnuva zirveye ulaştığında, Estevao şimdiye kadarki en zor modern karşılaştırmayla karşı karşıya kaldı ve sonunda büyük finale ulaşmak için Ronaldo yerine Neymar'ı seçti. Buna karşılık, diğer tarafta yarı final seçimi anında oldu ve eski milli takım arkadaşı Garrincha'yı hiç düşünmeden Pele'yi seçti.
Kişisel kahramanı ile Santos efsanesi arasında nihai kararı vermek zorunda kaldığında, genç oyuncu saygıyla önyargılarını bir kenara bıraktı. Pele'yi en büyük oyuncu olarak taçlandırdı ve merhum ikonun aşılmaz tarihi mirasını, özellikle de futbol tarihinde üç Dünya Kupası kazanan tek oyuncu olma gibi eşsiz başarısını takdir etti.
Chelsea'nin etkisi ve Dünya Kupası umutları
Sosyal medyada tartışmalara katılmanın ötesinde, 18 yaşındaki oyuncu Chelsea'de kendini kanıtlamış ve tüm turnuvalarda 32 maçta 7 gol ve 3 asist kaydetmiştir. Ne yazık ki, etkileyici performansı geçen ay geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle durdurulmuş ve bu sakatlık nedeniyle Mart ayı sonuna kadar sahalardan uzak kalması beklenmektedir.
Dört önemli maçı kaçırmasına rağmen, dinamik kanat oyuncusu yaklaşan dünya turnuvası için oldukça iyimser. Eylül 2024'te Dorival Junior yönetiminde Brezilya A Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen oyuncu, şimdiden 11 kez milli forma giydi ve 5 gol attı, bu da onu bu yaz final kadrosunda yer alması muhtemel güçlü bir aday haline getiriyor.
Ancelotti, tecrübeli yıldızın kondisyonunu takip ediyor
Bu arada, Estevao'nun turnuvasında kıl payı kaybeden adam, 2026 Dünya Kupası'na ulaşmak için kendi mücadelesini veriyor. Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Mart ayı sonunda Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak uluslararası dostluk maçları için genişletilmiş ön kadrosuna dahil edilerek hayati bir fırsat yakaladı.
34 yaşındaki forvet, İtalyan teknik adam ve CBF yöneticilerine maç formunu kanıtlamak için büyük baskı altında. Artık Ancelotti'yi, uçakta yer almayı hak ettiğini kesin olarak ikna etmek için Corinthians ile oynayacağı tek bir iç saha maçı kaldı.
