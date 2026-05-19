VİDEO: Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesine ilişkin duygusal tepkisini sevgilisi Bruna Biancardi ile paylaşıyor

Manşetler Santos'un yıldızına ait olsa da, kadro açıklanması Joao Pedro için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 24 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 15 gol ve 5 asistle muhteşem bir sezon geçirdi ve tüm turnuvalarda toplamda etkileyici bir şekilde 25 gol katkısı kaydetti. Buna rağmen Pedro, hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı: "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Maalesef, Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etme hayalimi gerçekleştirmek mümkün olmadı, ancak her zaman olduğu gibi sakin ve odaklanmış durumdayım. Sevinçler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçasıdır. Bundan sonra, orada olan herkese iyi şanslar diliyorum."