VİDEO: Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesine ilişkin duygusal tepkisini sevgilisi Bruna Biancardi ile paylaşıyor
Neymar için duygusal dönüş
Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin 26 kişilik kadroda yer aldığını onaylamasının ardından Neymar duygularına hakim olamadı. 34 yaşındaki oyuncu, Instagram'da kadro açıklanırken Biancardi ve ekibiyle birlikte ağlarken çekilmiş dokunaklı bir video paylaştı.
O, paylaşımına şu notu ekledi: "Hayatımın en duygusal ve en mutlu günlerinden birine dair vizyonum şimdiden YouTube kanalında yer alıyor. TEŞEKKÜR EDERİM, BREZİLYA." Bu kadroya dahil edilmesi, Ekim 2023'te yaşadığı ön çapraz bağ yırtılmasından sonra geçirdiği zorlu bir iyileşme sürecinin ardından gerçekleşti. 128 uluslararası maçta 79 gol atarak Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar, dördüncü kez Dünya Kupası'nda yer almaya hazır olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı.
Ancelotti, tecrübeli forveti savundu
Ancelotti, formda olan forvetler yerine Neymar'ı kadroya alması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı, ancak İtalyan teknik direktör Rio de Janeiro'da düzenlediği basın toplantısında kararını şiddetle savundu. ESPN'in aktardığına göre Ancelotti, "Fiziksel kondisyonunu geliştirdi" dedi. "Bu Dünya Kupası'nda önemli bir oyuncu olacak. Bu tür turnuvalarda tecrübesi var, takımımızın sevgisini kazanmış durumda; bu grupta daha iyi bir ortam yaratabilir. Neymar'ı iyi bir yedek olacağını düşündüğümüz için seçmedik. Neymar'ı seçtik çünkü takıma yardımcı olabileceğine inanıyoruz, ister bir dakika, ister beş dakika, ister 90 dakika olsun, hatta penaltı atarken bile."
Chelsea'nin forvetine büyük hayal kırıklığı
Manşetler Santos'un yıldızına ait olsa da, kadro açıklanması Joao Pedro için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 24 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 15 gol ve 5 asistle muhteşem bir sezon geçirdi ve tüm turnuvalarda toplamda etkileyici bir şekilde 25 gol katkısı kaydetti. Buna rağmen Pedro, hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı: "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Maalesef, Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etme hayalimi gerçekleştirmek mümkün olmadı, ancak her zaman olduğu gibi sakin ve odaklanmış durumdayım. Sevinçler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçasıdır. Bundan sonra, orada olan herkese iyi şanslar diliyorum."
Brezilya'yı bundan sonra neler bekliyor?
Brezilya artık tüm dikkatini Kuzey Amerika'da gerçekleşecek Dünya Kupası mücadelesine yöneltecek. 13 Haziran'da New Jersey'de Fas ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı öncesinde, milli takım taktik hazırlıklarını tamamlamak üzere Panama ve Mısır ile iki önemli hazırlık maçı ayarladı.