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Neymar Treino BrasilNelson Terme/CBF
Muhammad Zaki

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VİDEO: Neymar antrenmanda! Brezilya’nın süperstarı sakatlığından kurtuldu ve İskoçya karşısında 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkmayı umuyor

Neymar
Brezilya
Dünya Kupası
İskoçya
İskoçya - Brezilya

Brezilya, 2026 Dünya Kupası’nda büyük bir moral kazandı; takımın sembolü olan forvet Neymar antrenman sahasına geri döndü. Baldır sakatlığı nedeniyle ilk iki maçı kaçıran Santos’un süperstarı, C Grubu’ndaki İskoçya ile oynanacak son maçta sahalara dönmek üzere hızlandırılmış bir programa alındı.

  • Neymar, New Jersey’de iyileşme sürecini hızlandırıyor

    Neymar, Brezilya’nın grup aşamasındaki son engeline hazırlanırken, bu Cumartesi günü New Jersey’de tekrar topun başına geçti ve rehabilitasyon sürecini hızlandırdı. Santos’un oyun kurucusu, turnuvanın başlangıcında kadro dışında kalmıştı; ancak sahada top çalışması yaptığı görüntüler, Selecao taraftarları arasında 10 numaralı oyuncunun nihayet Kuzey Amerika topraklarında iz bırakmaya hazır olduğuna dair umutları alevlendirdi.

    Takımın büyük bir kısmı, son maçların ardından Columbia Park antrenman merkezinde kapalı alanda toparlanma çalışmalarına katılırken, Neymar'a sahada sadece bek Alex Sandro eşlik etti. Forvet, başlangıçta iki ila üç haftalık bir iyileşme süresi öngörülen ikinci derece baldır incinmesiyle mücadele ediyordu, ancak gösterdiği ilerleme, beklenenden daha erken bir şekilde takıma dönmesinin önünü açtı.

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  • Ancelotti dönüş tarihini doğruladı

    Brezilya’nın Haiti’ye karşı kazandığı zaferin ardından konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, taraftarların beklediği kesin bilgiyi verdi. İtalyan teknik adam, yıldız oyuncusu konusunda temkinli davranıyordu ancak entegrasyon sürecinin artık son aşamalarında olduğunu doğruladı. Plan, 34 yaşındaki oyuncunun hafta başında takım arkadaşlarıyla tam taktik antrenmanlarına katılmadan önce bireysel olarak kondisyonunu geliştirmesi yönünde.

    Ancelotti şunları söyledi: "Neymar yarın bireysel olarak antrenman yapacak, Pazartesi günü ise takımın geri kalanıyla birlikte çalışacak. İskoçya maçında forma giyebilecek." Bu haber, rekor golcüsü olmadan grup aşamasını geçmeyi başaran Selecao için önemli bir taktiksel destek niteliğinde.


  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Eleme turları için ivme kazanmak

    Süren sakatlık endişelerine rağmen, Matheus Cunha ve Vinicius Junior’ın gol attığı Haiti’ye karşı 3-0’lık ezici galibiyetin ardından Brezilya kampındaki moral yüksek seviyede. Bu zafer, beş kez şampiyon olan takımın Fas’la oynadığı sarsıntılı bir açılış maçında berabere kalmasının ardından ritmini bulmasına yardımcı oldu. Dört puana sahip olan takım için, İskoçya karşısında yenilgiyi önlemek, eleme turlarına güvenli bir şekilde yükselmeyi garantilemek için yeterli olmalı.

    Neymar’ın soyunma odasındaki ve antrenman sahasındaki varlığı, altıncı dünya şampiyonluğu için uzun süredir bekleyen takıma psikolojik bir destek sağlıyor. Antrenmanlarda son anda bir aksilik yaşanmazsa, tecrübeli forvetin bu Çarşamba günü Miami’de takıma katılması bekleniyor. Böylece Ancelotti, C Grubu’ndaki son engeli aşmak ve tam kadro bir hücum hattıyla son 32 turuna girmek için ihtiyaç duyduğu hücum gücüne kavuşacak.

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