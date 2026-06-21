VİDEO: Neymar antrenmanda! Brezilya’nın süperstarı sakatlığından kurtuldu ve İskoçya karşısında 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkmayı umuyor

Süren sakatlık endişelerine rağmen, Matheus Cunha ve Vinicius Junior’ın gol attığı Haiti’ye karşı 3-0’lık ezici galibiyetin ardından Brezilya kampındaki moral yüksek seviyede. Bu zafer, beş kez şampiyon olan takımın Fas’la oynadığı sarsıntılı bir açılış maçında berabere kalmasının ardından ritmini bulmasına yardımcı oldu. Dört puana sahip olan takım için, İskoçya karşısında yenilgiyi önlemek, eleme turlarına güvenli bir şekilde yükselmeyi garantilemek için yeterli olmalı.

Neymar’ın soyunma odasındaki ve antrenman sahasındaki varlığı, altıncı dünya şampiyonluğu için uzun süredir bekleyen takıma psikolojik bir destek sağlıyor. Antrenmanlarda son anda bir aksilik yaşanmazsa, tecrübeli forvetin bu Çarşamba günü Miami’de takıma katılması bekleniyor. Böylece Ancelotti, C Grubu’ndaki son engeli aşmak ve tam kadro bir hücum hattıyla son 32 turuna girmek için ihtiyaç duyduğu hücum gücüne kavuşacak.