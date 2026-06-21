VİDEO: Neymar antrenmanda! Brezilya’nın süperstarı sakatlığından kurtuldu ve İskoçya karşısında 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkmayı umuyor

Neymar, Brezilya’nın grup aşamasındaki son engeline hazırlanırken, bu Cumartesi günü New Jersey’de tekrar topun başına geçti ve rehabilitasyon sürecini hızlandırdı. Santos’un oyun kurucusu, turnuvanın başlangıcında kadro dışında kalmıştı; ancak sahada top çalışması yaptığı görüntüler, Selecao taraftarları arasında 10 numaralı oyuncunun nihayet Kuzey Amerika topraklarında iz bırakmaya hazır olduğuna dair umutları alevlendirdi.
Takımın büyük bir kısmı, son maçların ardından Columbia Park antrenman merkezinde kapalı alanda toparlanma çalışmalarına katılırken, Neymar'a sahada sadece bek Alex Sandro eşlik etti. Forvet, başlangıçta iki ila üç haftalık bir iyileşme süresi öngörülen ikinci derece baldır incinmesiyle mücadele ediyordu, ancak gösterdiği ilerleme, beklenenden daha erken bir şekilde takıma dönmesinin önünü açtı.