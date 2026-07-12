VİDEO: Neymar, 2026 Dünya Kupası’nda forma giyebilecek kadar formda mıydı? Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, Universal Orlando tema parkında mobilite scooterıyla dolaşırken görüldü

Neymar, Brezilya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından Florida’da dinlenirken görüldü. Golcü forvet, şapka, güneş gözlüğü ve siyah-beyaz tişörtten oluşan rahat bir kıyafetle Universal Orlando’da ailesiyle birlikte gezintiye çıkarken görüntülendi. Ancak, diğer turistlerin dikkatini çeken şey, onun ulaşım aracı seçimi oldu.

Eski Barcelona ve PSG yıldızı, geniş tema parkında dolaşmak için bir mobilite scooter'ı tercih etti; bu durum, birçok kişinin onun kamp döneminden kalma bir sakatlığı olup olmadığını ya da sadece Orlando'nun sıcağının yol açtığı yorgunluktan kaçınmaya çalıştığını merak etmesine neden oldu.