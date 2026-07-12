Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Neymar, 2026 Dünya Kupası’nda forma giyebilecek kadar formda mıydı? Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, Universal Orlando tema parkında mobilite scooterıyla dolaşırken görüldü
Orlando'daki tatil, Selecao'nun hayal kırıklığının ardından geliyor
Neymar, Brezilya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından Florida’da dinlenirken görüldü. Golcü forvet, şapka, güneş gözlüğü ve siyah-beyaz tişörtten oluşan rahat bir kıyafetle Universal Orlando’da ailesiyle birlikte gezintiye çıkarken görüntülendi. Ancak, diğer turistlerin dikkatini çeken şey, onun ulaşım aracı seçimi oldu.
Eski Barcelona ve PSG yıldızı, geniş tema parkında dolaşmak için bir mobilite scooter'ı tercih etti; bu durum, birçok kişinin onun kamp döneminden kalma bir sakatlığı olup olmadığını ya da sadece Orlando'nun sıcağının yol açtığı yorgunluktan kaçınmaya çalıştığını merak etmesine neden oldu.
Videoyu izleyin
Daily Star gazetesine göre, bir görgü tanığı şöyle dedi: “İlk başta kimse onun olduğunu fark etmedi, sonra da etrafı kalabalıkla çevrildi. Neden scooter'da olduğunu bilmiyorum ama hava kavurucu derecede sıcaktı. Parkın başka bir bölümündeki bir restoranda otururken onun orada olduğunu fark ettik, sonra bir güvenlik görevlisinin 'Bu Neymar' dediğini duyduk, biz de parkın o bölümüne doğru yöneldik. Oraya vardığımızda bizi güvenlik görevlisi sandılar, bu sayede ona nispeten yakın kalabildik."
Norveç yenilgisinin ardından emeklilik kararı kesinleşti
Florida’daki bu gelişmeler, Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç’e karşı aldığı yıkıcı 2-1 mağlubiyetin hemen ardından yaşandı; bu sonuç, futbol dünyasında şok dalgaları yarattı. Neymar, o maçta uzatma süresinin 10. dakikasında bir penaltı golü atarak fileleri havalandırmayı başardı, ancak bu, Brezilya’nın turnuvadan erken elenmesini engellemeye yetmedi.
Mağlubiyetin yarattığı duygusal atmosferin ardından 34 yaşındaki oyuncu, milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Selecao ile geçirdiği tarihi kariyeri boyunca 130 maça çıkan Neymar, 80 golle ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
Bireysel başarısına rağmen, 2002'den beri Brezilya'nın elinden kaçan Dünya Kupası kupası olmadan sahneden ayrılıyor.
- AFP
Matthaus, Neymar’ın turnuva sırasındaki davranışını sert bir şekilde eleştirdi
Neymar, Brezilya’nın final maçındaki performansı ve tavırları nedeniyle Avrupalı futbol efsanelerinden yoğun eleştiri aldı. Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus özellikle sert bir tavır sergiledi ve Norveç karşısında baskı altındaki anlarda Neymar’ın dikkatinin tamamen takımın hedeflerine odaklanmadığını öne sürdü.
Matthaus köşe yazısında şöyle dedi: “Brezilya’nın elenmesi beni memnun etti. Artık bu sızlanmalara ve abartılı hareketlere tahammül edemiyorum. Neymar, penaltıyı çabucak kullanmak yerine, vuruş öncesinde ve sonrasında kaleciyle tartıştı. Bu davranışından, egosunu takımın başarısının üstünde tuttuğu anlaşılıyor.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun