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VİDEO: Neymar, 2026 Dünya Kupası için yeni bir imaja kavuştu! Brezilya'nın süperstarı, son sakatlık sorununu aşmak için NASA teknolojisinden yararlanırken yeni bir saç kesimi yaptırdı
Selecao yıldızının uzay çağı tarzında iyileşmesi
En büyük sahneye yetişmek için zamanla yarışan Neymar, sağ baldırındaki kas sakatlığının iyileşmesini hızlandırmak için ileri teknolojiye başvuruyor. Forvet, geleneksel antrenman sahası rehabilitasyon yöntemlerinden farklı, alışılmadık bir tedavi görüyor.
Geçen Cumartesi, Neymar'ın, yaralı bölgede genellikle hissedilen sert darbeyi ortadan kaldırarak yürüme ve koşmaya olanak tanıyan bir ekipman olan anti-yerçekimi koşu bandını kullandığı görüldü. Bu teknoloji, kardiyovasküler kondisyonu ve kas aktivitesini korurken alt ekstremitelere binen yükü azaltmak üzere tasarlanmış olup, 34 yaşındaki oyuncuya iyileşme şansı sunuyor.
NASA koşu bandı nasıl çalışır?
Makinenin çalışma prensibi, etkinliği kadar büyüleyici. Sporcu, özel bir şişirilebilir etek sayesinde belinden üniteye sabitleniyor ve bu sayede makine, bacaklara uygulanan ağırlık yükünü hassas bir şekilde kontrol edebiliyor. Bu sayede doktorlar, fizyoterapistler ve fitness antrenörleri, oyuncunun iyileşme süreci çeşitli aşamalardan geçerken vücut ağırlığı yüzdesini kademeli olarak artırabiliyor.
Fütüristik görünse de, bu özel teknoloji on yılı aşkın bir süredir elit futbolun vazgeçilmez bir parçasıdır. Cruzeiro ve Flamengo dahil olmak üzere birçok Brezilya devi, yıldız oyuncularının sakatlıktan dönüşüne yardımcı olmak için daha önce bu teknolojiye yatırım yapmıştı. Şimdi ise milli takım, takımın en önemli oyuncusunun turnuvanın açılış maçına hazır olmasını sağlamak için bu teknolojiye büyük ölçüde güveniyor.
Neymar'ın Yeni Dünya Kupası Saç Stili
Sakatlığından sonra iyileşme sürecinin ötesinde, Brezilyalı yıldız daha açık sarı tonlara sahip ve 2018 Rusya Dünya Kupası'nda sergilediği saç stilini anımsatan yepyeni bir görünüm tercih etti; bu dönüşüm, uzun süredir birlikte çalıştığı kuaförü Wagner Tenorio tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Yeni saç kesimi, sosyal medyada taraftarlar arasında hızla yaygın bir tartışma başlattı ve birçok kişi bunu Neymar'ın en unutulmaz Dünya Kupası görünümleriyle karşılaştırdı. 34 yaşındaki oyuncu, büyük turnuvalar öncesinde saç stilini değiştirme geleneğine sahip.
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Ancelotti, Neymar'ın zamanında sahalara dönmesini destekliyor
Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan yıldız oyuncusu Neymar’ın baldır sakatlığından zamanında iyileşerek Dünya Kupası’nda forma giyebileceği konusunda iyimserliğini koruyor. İtalyan teknik adam, Santos’un yıldız oyuncusunun bireysel olarak mükemmel bir ilerleme kaydettiğini doğruladı ve oyuncunun önümüzdeki hafta tam kadro antrenmanlarına katılabilmesi için Pazartesi günü belirleyici bir tıbbi taramadan geçeceğini belirtti.
Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti ile birlikte C Grubu'nda yer alıyor. Brezilya, beş şampiyonluğuyla Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi konumunda.