VİDEO: Neymar, 2026 Dünya Kupası için yeni bir imaja kavuştu! Brezilya'nın süperstarı, son sakatlık sorununu aşmak için NASA teknolojisinden yararlanırken yeni bir saç kesimi yaptırdı

Makinenin çalışma prensibi, etkinliği kadar büyüleyici. Sporcu, özel bir şişirilebilir etek sayesinde belinden üniteye sabitleniyor ve bu sayede makine, bacaklara uygulanan ağırlık yükünü hassas bir şekilde kontrol edebiliyor. Bu sayede doktorlar, fizyoterapistler ve fitness antrenörleri, oyuncunun iyileşme süreci çeşitli aşamalardan geçerken vücut ağırlığı yüzdesini kademeli olarak artırabiliyor.

Fütüristik görünse de, bu özel teknoloji on yılı aşkın bir süredir elit futbolun vazgeçilmez bir parçasıdır. Cruzeiro ve Flamengo dahil olmak üzere birçok Brezilya devi, yıldız oyuncularının sakatlıktan dönüşüne yardımcı olmak için daha önce bu teknolojiye yatırım yapmıştı. Şimdi ise milli takım, takımın en önemli oyuncusunun turnuvanın açılış maçına hazır olmasını sağlamak için bu teknolojiye büyük ölçüde güveniyor.



