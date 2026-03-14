Chelsea v Newcastle United - Premier League
خالد محمود

VİDEO: Newcastle maçı öncesinde hakemin Chelsea oyuncularının toplandığı grubun ortasında kalmasıyla yaşanan tuhaf an

Cumartesi günü Stamford Bridge'deki taraftarlar, Chelsea'nin ilk 11'inin maç öncesi toplantısı için hakem Paul Tierney'i "takıma katması"yla komik bir sahneye tanık oldu. Çemberin içinde sıkışıp kalan hakem, oyuncular etrafında taktik konuşmalarını yaparken topun yanında metanetle ayakta durdu. Bu tuhaf an, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan eşsiz bir Premier Lig görüntüsü oluşturdu.

  • Beklenmedik misafir

    Olay, Newcastle maçı başlamadan önce gerginliğin tırmanmaya başladığı sırada meydana geldi. Chelsea oyuncuları bir araya geldiğinde Tierney orta noktadaki yerini almıştı. Kenara çekilmek yerine, oyuncular tam onun etrafında bir grup oluşturdu ve hakem istemeden de olsa odak noktası haline geldi. Tierney şaşkın görünse de profesyonel tavrını korudu ve mavi formalı oyuncuların dağılmasını bekledi.

    • Reklam

  • Oyuncuların öncülüğünde bir gelenek

    Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, son haftalarda bir gelenek haline gelen bu özel ritüelin teknik direktör koltuğundan çıkmadığını açıkladı. Aston Villa'ya karşı kazanılan maç öncesinde de benzer bir toplanma yaşandıktan sonra teknik direktör, kolektif sorumluluğu pekiştirmek amacıyla bu birliktelik gösterisini başlatanların oyuncular olduğunu açıkladı.

    Bu ritüele değinen Rosenior, "Hayır, [benden] çıkmadı. Fikir oyunculardan geldi ve ben bunu gerçekten çok beğeniyorum çünkü birlik, beraberlik ve ruh gösteriyorlar ve bence buna ihtiyaç var. Taktik veya sistemlerden bahsetmeye başlamadan önce, birbirleri için koşmaya ve savaşmaya istekli bir oyuncu grubuna ihtiyacınız var." dedi.

    Gözler Tierney'nin üzerinde

    Premier Lig'in tecrübeli isimlerinden Paul Tierney, bu ligde neredeyse her şeyi görmüştür, ancak takım toplantısının odak noktası olmak muhtemelen onun için bir ilkti. Bu sahne, kritik bir toplantının ciddiyetinden önce ortamı neşelendiren bir rahatlama sağladı. Rosenior için, oyuncularının bu tür bir inisiyatif alması, soyunma odasındaki atmosferin iyi olduğunun olumlu bir işaretidir.

