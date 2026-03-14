VİDEO: Newcastle maçı öncesinde hakemin Chelsea oyuncularının toplandığı grubun ortasında kalmasıyla yaşanan tuhaf an
Beklenmedik misafir
Olay, Newcastle maçı başlamadan önce gerginliğin tırmanmaya başladığı sırada meydana geldi. Chelsea oyuncuları bir araya geldiğinde Tierney orta noktadaki yerini almıştı. Kenara çekilmek yerine, oyuncular tam onun etrafında bir grup oluşturdu ve hakem istemeden de olsa odak noktası haline geldi. Tierney şaşkın görünse de profesyonel tavrını korudu ve mavi formalı oyuncuların dağılmasını bekledi.
Oyuncuların öncülüğünde bir gelenek
Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, son haftalarda bir gelenek haline gelen bu özel ritüelin teknik direktör koltuğundan çıkmadığını açıkladı. Aston Villa'ya karşı kazanılan maç öncesinde de benzer bir toplanma yaşandıktan sonra teknik direktör, kolektif sorumluluğu pekiştirmek amacıyla bu birliktelik gösterisini başlatanların oyuncular olduğunu açıkladı.
Bu ritüele değinen Rosenior, "Hayır, [benden] çıkmadı. Fikir oyunculardan geldi ve ben bunu gerçekten çok beğeniyorum çünkü birlik, beraberlik ve ruh gösteriyorlar ve bence buna ihtiyaç var. Taktik veya sistemlerden bahsetmeye başlamadan önce, birbirleri için koşmaya ve savaşmaya istekli bir oyuncu grubuna ihtiyacınız var." dedi.
Gözler Tierney'nin üzerinde
Premier Lig'in tecrübeli isimlerinden Paul Tierney, bu ligde neredeyse her şeyi görmüştür, ancak takım toplantısının odak noktası olmak muhtemelen onun için bir ilkti. Bu sahne, kritik bir toplantının ciddiyetinden önce ortamı neşelendiren bir rahatlama sağladı. Rosenior için, oyuncularının bu tür bir inisiyatif alması, soyunma odasındaki atmosferin iyi olduğunun olumlu bir işaretidir.
Reklam