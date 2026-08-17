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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Neves, Inzaghi'yi kurtardı ve Hilal'i Kral Kupası son 16 turuna taşıdı

Al-Raed - Al Hilal
Al-Raed
Al Hilal
King Cup
R. Neves
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
Portekiz
İtalya

Portekizli yıldız, en değerli kupanın gecesinde parlıyor

Hilal'in Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, takımını zorlu bir geceden kurtardı ve ekibini Raed karşısında galibiyete ve Hâdimü'l-Harameyni'ş-Şerîfeyn Kupası'nın son 16 turuna taşıdı. "Lider"in beklenenin altında bir görüntü sergilediği maçta, Portekizli yıldız devreye girip işleri takımı lehine çözüme kavuşturdu.

Hilal, son 32 turu müsabakaları kapsamında bu Pazartesi akşamı Raed ile karşılaştı ve rakip engelini aşmak için Neves'in gayretlerine ihtiyaç duydu. Neves, penaltıdan skoru açtıktan sonra son dakikalarda geri dönerek muhteşem bir şekilde ikinci golü de ekledi ve takımını bir sonraki tura giden yola koydu.

  • Neves penaltı noktasından yolu açıyor

    Hilal'in ilk golü Neves'in penaltısından geldi. Portekizli oyuncu penaltıyı büyük bir özgüvenle kullanarak noktadan gösterdiği çarpıcı performansı sürdürdü ve "lider"e maçta üstünlük kazandırdı.

    Ancak bu gol Hilal'in çilesini sona erdirmedi. Beklenen hücum görüntüsünü ortaya koyamayan takım, maçın gidişatına hâkim olmakta büyük zorluk yaşadı; bu da Raed'in son dakikalara kadar dönüş şansını korumasını sağladı.

    Belirsizlik hali sürerken Neves yeniden sahneye çıktı ve 81. dakikada muhteşem bir şutla Hilal'in ikinci golünü kaydederek maçı kopardı; takımı, takım arkadaşlarının ve taraftarların büyük coşkusu eşliğinde güvenli limana taşıdı.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Neves, Inzaghi'yi zorlu bir geceden kurtardı

    Neves'in gollerinin değeri yalnızca sonuçla değil, aynı zamanda zamanlamayla da ilgiliydi; özellikle de Hilal, maçın uzun bölümlerinde sönük bir görüntü çizdiği ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde taraftarlarının beklediği performansı ortaya koyamadığı için.

    İtalyan teknik direktör, Hilal'in Raed karşısında takılması halinde daha fazla eleştiriye maruz kalabilirdi; ancak Neves'in parlak performansı, oyuncunun karşılaşmayı doğru zamanda çözüme kavuşturup takımına tur atlama biletini armağan etmesinin ardından, onu çok daha zorlu bir senaryodan kurtardı.

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    Bu galibiyetle Hilal, Hizmetkarı Kral Kupası'ndaki yoluna devam etti ve son 16 turuna ulaştı; Neves ise iki gol atıp, "lider"in yeni bir eleştiri kapısı açabilecek bir sonuçtan kendisini kurtaracak bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu bir gecede farkı yaratarak, maçtan birinci belirleyici adam olarak ayrıldı.

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