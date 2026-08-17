Video: Neves, Inzaghi'yi kurtardı ve Hilal'i Kral Kupası son 16 turuna taşıdı

Hilal'in Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, takımını zorlu bir geceden kurtardı ve ekibini Raed karşısında galibiyete ve Hâdimü'l-Harameyni'ş-Şerîfeyn Kupası'nın son 16 turuna taşıdı. "Lider"in beklenenin altında bir görüntü sergilediği maçta, Portekizli yıldız devreye girip işleri takımı lehine çözüme kavuşturdu.
Hilal, son 32 turu müsabakaları kapsamında bu Pazartesi akşamı Raed ile karşılaştı ve rakip engelini aşmak için Neves'in gayretlerine ihtiyaç duydu. Neves, penaltıdan skoru açtıktan sonra son dakikalarda geri dönerek muhteşem bir şekilde ikinci golü de ekledi ve takımını bir sonraki tura giden yola koydu.