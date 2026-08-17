Video: Neves, Inzaghi'yi kurtardı ve Hilal'i Kral Kupası son 16 turuna taşıdı

Neves'in gollerinin değeri yalnızca sonuçla değil, aynı zamanda zamanlamayla da ilgiliydi; özellikle de Hilal, maçın uzun bölümlerinde sönük bir görüntü çizdiği ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde taraftarlarının beklediği performansı ortaya koyamadığı için.

İtalyan teknik direktör, Hilal'in Raed karşısında takılması halinde daha fazla eleştiriye maruz kalabilirdi; ancak Neves'in parlak performansı, oyuncunun karşılaşmayı doğru zamanda çözüme kavuşturup takımına tur atlama biletini armağan etmesinin ardından, onu çok daha zorlu bir senaryodan kurtardı.

Bu galibiyetle Hilal, Hizmetkarı Kral Kupası'ndaki yoluna devam etti ve son 16 turuna ulaştı; Neves ise iki gol atıp, "lider"in yeni bir eleştiri kapısı açabilecek bir sonuçtan kendisini kurtaracak bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu bir gecede farkı yaratarak, maçtan birinci belirleyici adam olarak ayrıldı.