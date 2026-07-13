Video: Ne rahatlık ne de yarım yamalak çözümler… Mourinho’nun Real Madrid’deki ilk antrenmanı

Mourinho, Real Madrid’deki görevine 8 oyuncunun katıldığı antrenmanlarla başladı: kaleci Lunin, Arnold, Huisen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantuno ve Gonzalo.

Antrenmanların istenen şekilde yürütülmesi için Mourinho, genç takımdan 12 oyuncuyu kadroya dahil etti.

AS'ye göre program her zamanki gibiydi, ancak bazı küçük değişiklikler yapıldı. Sabah saatlerinde sekiz oyuncu sağlık kontrolünden geçti. Ardından hepsi, gerekli testlerin yapılması için Bloa Sanitas Valdibebas antrenman kompleksine gitti; burada oyuncular, kulübün kameraları ve doktorlar karşısında iyi fiziksel durumlarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Gazete, tıbbi muayeneden yayınladığı videoya ilişkin şu yorumu yaptı: “Sosyal medya kullanıcıları, Gonzalo (Garcia)’nın fiziksel yapısına hayranlıklarını dile getirdiler.”

Gazete şöyle devam etti: “Ayrıca, önlerinde hâlâ aylarca sürecek bir rehabilitasyon süreci bulunan üç sakat oyuncu da oradaydı: Militão, Mendy ve Rodrygo. Ancak Mourinho ve Sami Khedira da dahil olmak üzere teknik ekibin geri kalanıyla selamlaştılar. Takım arkadaşlarını gördüler. Valdebebas’taydılar.”

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