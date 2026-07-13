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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Video: Ne rahatlık ne de yarım yamalak çözümler… Mourinho’nun Real Madrid’deki ilk antrenmanı

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J. Mourinho
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Khazira ve sakat üçlüsünün sahneye çıkışı… Tek bir yıldızın oluşturduğu yapı hayranlık uyandırıyor

Madrid’in kavurucu güneşi altında ve A takımdan sekiz oyuncunun katılımıyla, teknik direktör José Mourinho’nun Real Madrid’deki ikinci dönemine ait ilk antrenman başladı.

Mourinho, “Dinlenme yok, yarı çözüm yok” sloganıyla 13 yıl sonra Madrid’e geri döndü; her şey risk altında. AS gazetesinin Pazartesi günü aktardığına göre, antrenman saat 17.00’deki sıcak havada yoğun bir şekilde gerçekleştirildi.

Gazete, “Antrenmana, sayıca fazla olmasa da önemli bir grubu oluşturan tüm mevcut oyuncular katıldı” diye yazdı ve “Kalan oyuncular da önümüzdeki haftalarda takıma katılacak” diye ekledi.

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  • 8 oyuncu ve 12 genç: Khazira ve sakat üçlünün katılımı

    Mourinho, Real Madrid’deki görevine 8 oyuncunun katıldığı antrenmanlarla başladı: kaleci Lunin, Arnold, Huisen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantuno ve Gonzalo.

    Antrenmanların istenen şekilde yürütülmesi için Mourinho, genç takımdan 12 oyuncuyu kadroya dahil etti.

    AS'ye göre program her zamanki gibiydi, ancak bazı küçük değişiklikler yapıldı. Sabah saatlerinde sekiz oyuncu sağlık kontrolünden geçti. Ardından hepsi, gerekli testlerin yapılması için Bloa Sanitas Valdibebas antrenman kompleksine gitti; burada oyuncular, kulübün kameraları ve doktorlar karşısında iyi fiziksel durumlarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

    Gazete, tıbbi muayeneden yayınladığı videoya ilişkin şu yorumu yaptı: “Sosyal medya kullanıcıları, Gonzalo (Garcia)’nın fiziksel yapısına hayranlıklarını dile getirdiler.”

    Gazete şöyle devam etti: “Ayrıca, önlerinde hâlâ aylarca sürecek bir rehabilitasyon süreci bulunan üç sakat oyuncu da oradaydı: Militão, Mendy ve Rodrygo. Ancak Mourinho ve Sami Khedira da dahil olmak üzere teknik ekibin geri kalanıyla selamlaştılar. Takım arkadaşlarını gördüler. Valdebebas’taydılar.”

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  • Azim dolu bir oturum

    Gazete şöyle yazdı: “Kısa bir süre sonra, tam olarak saat 17.00’de (Madrid saatiyle), antrenman saati belirlendi. Bu, ikinci aşamadaki ilk antrenmandı. Bu seferki yenilik, saatlere sadık kalınmasıydı. Sanki saatin tam vaktindeymiş gibi, oyuncular spor ayakkabılarıyla 1 numaralı sahada hazırdılar.”

    Gazete şöyle devam etti: “Mourinho kısa bir konuşma yaptı ve antrenmana başladı. Sıcaklığa rağmen antrenman fiziksel olarak zorluydu. Yoğun bir çalışma: Sürekli koşu gibi aerobik egzersizler, ardından sprint gibi anaerobik egzersizler, hiç taviz verilmeden. Mourinho ikinci dönemine güçlü bir başlangıç yaptı.”

    Büyük fiziksel eforun yanı sıra, antrenman top çalışması, hız antrenmanları, çapraz paslar ve bitirme vuruşlarıyla doluydu. Odak noktası, oyuncuların antrenmanlara ara verdikleri süreden sonra top hissini yeniden kazanmalarına yardımcı olmaktı.

    Takımın sekiz as oyuncusu, yedi haftalık tatilin ardından geri döndü; 24 Mayıs’tan bu yana, ara sıra yapılan bazı isteğe bağlı antrenmanlar dışında topa dokunmamışlardı.

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  • Tüm Çalışan Ekibi: Güven ve Yeterlilik Arasında

    Gazete, Mourinho’nun toplantıyı bizzat yönettiğini ve tüm teknik ekip üyelerinin toplantıya katıldığını belirtti; bu kişilerin görevleri şu şekilde açıklandı:

    João Tralhao: Yardımcı antrenör ve sağ kol.

    Sami Khedira: Antrenör ile soyunma odası arasındaki bağlantı; tıpkı önceki dönemde Karanka'nın yaptığı gibi.

    Pedro Machado: Mourinho'nun en güvendiği yardımcısı.

    António Díaz: Kondisyon antrenörü.

    Roberto Mirella: Performans analisti.

    Nuno Santos: Kaleci antrenörü.

    AS gazetesi, "Tüm bu fiziksel çalışmaların, eski teknik kadrodan halen kulüpte görev yapan Antonio Bentos ve Lopez'in gözetiminde gerçekleştirildiğini" belirtti.

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