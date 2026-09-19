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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Video: Namağlup şampiyon devre dışı! Brighton, Arsenal'ı aşağıladı ve ona ağır bir ders verdi

Brighton & Hove Albion - Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
Premier Lig
İngiltere

Ağır bir yenilgi: İlk düşüş, Arteta'nın takımı hakkındaki soru işaretlerini artırıyor!

Brighton, konuk ettiği Arsenal'ı üç golle mağlup etti; İngiltere Premier Lig şampiyonunun savunmasıyla adeta oynayarak cumartesi günü Premier Lig'in beşinci haftasında tek taraflı bir maça imza attı ve rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırırken kusursuz çıkışını da 4 maçlık galibiyet serisinde durdurdu.

Yenilgi yalnızca sonuçta yaşanan bir düşüşten ibaret değildi; Arsenal hem savunma hem de fiziksel açıdan son derece zayıf bir görüntü çizdi. Orta sahası ve savunması, daha agresif ve daha organize olan Brighton'ın oyuncularının hızı ve hareketlilikleriyle başa çıkmakta zorlandı; Brighton ise boşlukları ve hataları defalarca değerlendirdi.

  • Belirgin bir kararsızlık: Arsenal ciddi şekilde zorlanıyor

    Pascal Groß, 31. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Brighton adına skoru açtı; önünde geri çekilen Arsenal savunmacılarının herhangi bir baskısı ya da müdahalesi olmadan topu kontrol edip vuruşunu gerçekleştirdi.



    Ardından 19 yaşındaki Charalampos Kostoulas, 45. dakikada ev sahibinin öndeki farkını ikiye çıkardı ve Arsenal maçın temposuna ayak uydurmakta zorlanıp orta sahada ve hücum hattında etkisiz kalırken, Brighton ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



    Brighton ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve Chiema Andres 57. dakikada üçüncü golü ekleyerek Arsenal'in durumunu daha da zorlaştırdı; böylece maça geri dönme ihtimalinden uzaklaştılar.


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  • Arsenal topa sahip oluyor, Brighton tehdit ediyor

    Mikel Arteta birçok değişiklik yaparak takımının görünümünü değiştirmeye çalıştı; 73. dakikada Martin Ödegaard yerine Viktor Gyökeres'i oyuna aldı, ardından Christos Tzolis'in yerine Eberechi Eze'yi sürdü, 81. dakikada ise Bukayo Saka'nın yerine Max Dowman'ı dahil etti.

    Arsenal ikinci yarının başından itibaren topa yüzde 62 sahip olmasına rağmen bunu gerçek bir tehlikeye dönüştürmeyi başaramadı.

    Kai Havertz 78. dakikada Gyökeres'in pasının ardından kaleciyle karşı karşıya kalarak farkı azaltmaya çok yaklaştı, ancak zayıf şutunu Bart Verbruggen kurtardı.

    Buna karşılık Brighton, Arsenal'ın kalesini tehdit etmeyi sürdürdü ve dördüncü bir gol eklemeye çok yaklaştı; David Raya 87. dakikada Matt O'Riley'nin şutunu kurtardı, ardından birkaç dakika sonra Malick Yalcouyé'nin şutu üst direğe çarptı.

  • Brighton galibiyetini koruyor

    Arsenal geç gelen baskısına rağmen skoru değiştirmeyi başaramazken, Brighton kalesini maçın sonuna kadar temiz tutarak 3 golle hak edilmiş bir galibiyet elde etti ve Arsenal'in fiziksel, teknik ve defansif açıdan yaşadığı sıkıntıları ortaya koyan bir performans sergiledi.

    Brighton puanını 10'a yükselterek geçici olarak üçüncü sıraya yerleşirken, Arsenal 12 puanda kaldı ve averajla Manchester City'nin gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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