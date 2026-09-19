Brighton, konuk ettiği Arsenal'ı üç golle mağlup etti; İngiltere Premier Lig şampiyonunun savunmasıyla adeta oynayarak cumartesi günü Premier Lig'in beşinci haftasında tek taraflı bir maça imza attı ve rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırırken kusursuz çıkışını da 4 maçlık galibiyet serisinde durdurdu.

Yenilgi yalnızca sonuçta yaşanan bir düşüşten ibaret değildi; Arsenal hem savunma hem de fiziksel açıdan son derece zayıf bir görüntü çizdi. Orta sahası ve savunması, daha agresif ve daha organize olan Brighton'ın oyuncularının hızı ve hareketlilikleriyle başa çıkmakta zorlandı; Brighton ise boşlukları ve hataları defalarca değerlendirdi.