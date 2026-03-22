VİDEO: Nahuel Molina yine yaptı! Atlético yıldızı, Real Madrid'i şaşkına çeviren muhteşem bir golle üst üste ikinci haftada da gol attı

Bazen en büyük izi bırakanlar beklenmedik vuruşlardır – ve Nahuel Molina, Real Madrid ile oynanan derbide Atlético Madrid adına tam da bunu başardı. Dünya Kupası şampiyonu, muhteşem golleriyle ün salmış bir isim ve şehir derbisinde attığı son gol, giderek uzayan en iyi anlar listesine bir yenisini daha ekledi.

Hareket, Julian Alvarez'in sağ kanatta Molina'yı bulmasıyla başladı. Harekete geçmek için yeterli alanı bulan Molina tereddüt etmedi. Oldukça uzak bir mesafeden bile, Real Madrid kalecisi Andriy Lunin'e hiçbir şans tanımayan, ağların sağ üst köşesine giden gürültülü bir şut attı.