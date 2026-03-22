VİDEO: Nahuel Molina yine yaptı! Atlético yıldızı, Real Madrid'i şaşkına çeviren muhteşem bir golle üst üste ikinci haftada da gol attı
Arjantinli oyuncudan bir başka şimşek
Bazen en büyük izi bırakanlar beklenmedik vuruşlardır – ve Nahuel Molina, Real Madrid ile oynanan derbide Atlético Madrid adına tam da bunu başardı. Dünya Kupası şampiyonu, muhteşem golleriyle ün salmış bir isim ve şehir derbisinde attığı son gol, giderek uzayan en iyi anlar listesine bir yenisini daha ekledi.
Hareket, Julian Alvarez'in sağ kanatta Molina'yı bulmasıyla başladı. Harekete geçmek için yeterli alanı bulan Molina tereddüt etmedi. Oldukça uzak bir mesafeden bile, Real Madrid kalecisi Andriy Lunin'e hiçbir şans tanımayan, ağların sağ üst köşesine giden gürültülü bir şut attı.
Molina'dan arka arkaya iki muhteşem gol
Bu gol, taraftarlara Molina’nın Getafe’ye attığı önceki muhteşem uzun mesafeli golü hatırlattı; La Liga’da attığı bu iki golün artık ortak bir özelliği var: saf güç ve isabet. Uzaktan gol atma konusundaki istikrarı, Diego Simeone’nin takımında önemli bir taktik silah haline geliyor.
İspanya'nın en üst liginde sadece iki golü olmasına rağmen, her ikisi de muhteşem gollerdi ve Molina'nın fırsat bulduğunda risk almaktan çekinmediğini gösterdi. Sağ kanattan genişlik ve gol tehdidi yaratma yeteneği, Atleti'nin kritik maçlarda savunmadan atağa geçişinde vazgeçilmez bir unsur haline geldi.
Real Madrid geri dönerek hayati bir galibiyet elde etti
Dünya futbolunun en efsanevi stadyumlarından birini sessizliğe boğmak kolay bir iş değildir, ancak Molina’nın vuruşu topu köşeye göndererek tam da bunu başardı. Böylesine uzak bir mesafeden şut çekme cesareti, Real Madrid savunmasını hazırlıksız yakaladı ve son şampiyonun ivmesini bir anlığına durdurdu.
Ancak Atlético Madrid bu anı değerlendiremedi, çünkü Vinícius Júnior hızlı bir şekilde üçüncü golü atarak Real Madrid'in galibiyetini kesinleştirdi. Bu sonuçla Los Blancos 69 puana yükseldi ve La Liga lideri Barcelona'nın dört puan gerisinde kaldı.
