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Lionel Messi tears Cristiano Ronaldo Neymar 2026 World CupGetty/GOAL
Mohamed Saeed

Çeviri:

VİDEO: Mutluluk gözyaşları! Lionel Messi, Arjantin’in Mısır’la oynadığı beş gollü Dünya Kupası klasiğinde galip gelmesini gördükten sonra duygularını dışa vuran Neymar ve Cristiano Ronaldo’nun izinden gitti

L. Messi
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin - Mısır
Mısır
M. Salah

Arjantin, Mısır’ı 3-2 yenerek son dakikalarda sansasyonel bir geri dönüşe imza attığı Atlanta’daki maçın bitiş düdüğü çalındığında Lionel Messi duygularını gizleyemedi. Eski rakipleri Cristiano Ronaldo ve Neymar’ın önceki maçlarda acı bir şekilde turnuvadan elenmesini izleyen Inter Miami yıldızı, son şampiyonun çeyrek finale yükselmesini garantilemesi üzerine sevinç gözyaşları döktü.

  • Messi, dramatik olayların ortasında tarihe geçti

    Albiceleste, gecenin büyük bir bölümünde Afrika’nın dev takımı karşısında geride kaldığı için şok bir elenmeye doğru gidiyor gibi görünüyordu. Ancak Messi, geri dönüşün fitilini ateşledi ve attığı golle FIFA Dünya Kupası tarihinde eleme turlarında arka arkaya altı maçta gol atan ilk oyuncu oldu. 83. dakikadaki kusursuz vuruşuyla skoru 2-2’ye getirdi ve maçın son dakikalarında heyecan dolu bir final sahnesine zemin hazırladı.

    Maçın uzatma dakikalarına girilirken, Enzo Fernandez en yükseğe çıkarak Lautaro Martinez’in ortasını kafayla ağlara gönderdi ve Mısırlı takımı yıkıma uğratan bu geri dönüşü tamamladı.

    Maçın son dakikalarında takımını ileriye taşımak için çaba gösteren Messi, maçın bitiminde çimlere yığıldı ve kurtulmanın ağırlığını hissedince gözyaşlarına boğuldu. Efsanevi 10 numara için bu gözyaşları, sadece 24 saat önce Portekiz’in elenmesinin ardından Ronaldo’nun döktüklerinden çok farklıydı.

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  • Tartışmalar ve saha kenarındaki kargaşa

    Maç, gergin anlardan yoksun geçmedi; maçın son dakikaları, iki takımın yedek kulübeleri arasında yaşanan şiddetli bir çatışmayla gölgelendi. Mısır, Arjantin’in galibiyet golünden sadece birkaç saniye önce hakemin Mohamed Salah’a penaltı vermemesi üzerine öfkeye kapıldı. Salah, Lisandro Martinez tarafından çelindi gibi görünüyordu, ancak hakemler oyuna devam edilmesini işaret etti; bu durum, saha kenarında bir kavgaya yol açtı ve bu olayda birçok teknik ekip üyesi ve oyuncu disiplin cezasına çarptırıldı.

    Mısırlıların protestoları giderek şiddetini artırırken Marwan Attia sarı kart gördü; teknik direktör de tepkisi nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı. Duyguların doruğa ulaşmasıyla Mısır teknik ekibinden bir üye nihayet sahadan atıldı.

    Firavunlar, maçın VAR incelemesi için durdurulması gerektiğini düşünse de gol geçerli sayıldı ve İbrahim’in takımı, böylesine kahramanca bir performansın ardından “acaba ne olabilirdi” diye düşünmek zorunda kaldı.

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    Salah, cesur mücadelesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı

    Acı bir sonla bitmesine rağmen Mısır, dünya şampiyonlarını son sınırlarına kadar zorlayan performansıyla pek çok hayran kazandı. Mohamed Salah ve Omar Marmoush, turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeye 12 dakikadan az bir süre kalmışken, maçın bitiş düdüğü çaldığında moralleri bozuk görünüyordu. Disiplinli savunma düzenleri ve kusursuz kontratakları, maçın büyük bir bölümünde Arjantin’i tedirgin etti.

    Arjantin artık çeyrek finallere doğru ilerliyor ve burada bu “mucizevi kurtuluş”tan elde ettiği ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Messi için ise duygusal kutlama görüntüleri, bu Dünya Kupası’nın belirleyici anlarından biri olacak; tüm başarılarına rağmen ülkesiyle kazanma hırsının her zamanki kadar güçlü olduğunu gösterecek. Son şampiyon, şimdiye kadarki en büyük tehlikeyi atlattı, ancak yoluna devam ediyor.

  • Keane, şampiyonun ruhunu övüyor

    Eski Manchester United ve İrlanda Cumhuriyeti kaptanı Roy Keane, bu muhteşem gösteriden çok etkilendi ve dünya şampiyonlarının azmini övdü. ITV’de konuşan Keane, eleme turlarının yarattığı duygusal iniş çıkışları şöyle özetledi: “Sesim kısıldı. Buna bayıldım. Dün Ronaldo’nun üzüntü gözyaşlarını gördük. Bugün ise Messi’nin sevinç gözyaşlarını görüyoruz. Onlar pes etmeyecekler. Gollerinin kalitesi muhteşemdi. Vay canına. İşte bu yüzden bu oyunu seviyoruz. Kesinlikle muhteşem.”

    Bu zafer, Mısır’ın İbrahim ve Zico’nun golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen Arjantin’in yenilgiyi kabul etmemesinin bir kanıtı oldu. Lionel Scaloni’nin oyuncularının son 15 dakikada gösterdiği azim, bu turnuvada neden hala yenilmesi gereken takım olduklarını kanıtladı. Messi için ise, tam bir tiyatro gecesinin ardından şampiyonluğu savunma hayali hâlâ canlı.

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