VİDEO: Mutluluk gözyaşları! Lionel Messi, Arjantin’in Mısır’la oynadığı beş gollü Dünya Kupası klasiğinde galip gelmesini gördükten sonra duygularını dışa vuran Neymar ve Cristiano Ronaldo’nun izinden gitti

Albiceleste, gecenin büyük bir bölümünde Afrika’nın dev takımı karşısında geride kaldığı için şok bir elenmeye doğru gidiyor gibi görünüyordu. Ancak Messi, geri dönüşün fitilini ateşledi ve attığı golle FIFA Dünya Kupası tarihinde eleme turlarında arka arkaya altı maçta gol atan ilk oyuncu oldu. 83. dakikadaki kusursuz vuruşuyla skoru 2-2’ye getirdi ve maçın son dakikalarında heyecan dolu bir final sahnesine zemin hazırladı.

Maçın uzatma dakikalarına girilirken, Enzo Fernandez en yükseğe çıkarak Lautaro Martinez’in ortasını kafayla ağlara gönderdi ve Mısırlı takımı yıkıma uğratan bu geri dönüşü tamamladı.

Maçın son dakikalarında takımını ileriye taşımak için çaba gösteren Messi, maçın bitiminde çimlere yığıldı ve kurtulmanın ağırlığını hissedince gözyaşlarına boğuldu. Efsanevi 10 numara için bu gözyaşları, sadece 24 saat önce Portekiz’in elenmesinin ardından Ronaldo’nun döktüklerinden çok farklıydı.