VİDEO: Mohamed Salah, son maçında muhteşem bir asistle Liverpool tarihine adını yazdırarak Steven Gerrard'ı geride bıraktı

Bu asist, Mısırlı yıldız için tarihi bir dönüm noktası oldu ve uzun süredir kırılamayan bir kulüp rekorunu resmen kırdı. OptaJoe'ya göre Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de asist sayısını 93'e çıkardı ve kulübün tüm zamanların asist sıralamasında Gerrard'ı bir farkla geride bıraktı. Brentford ile oynanan maçın berabere sonuçlanması, Kırmızılar'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını garantilediğinden, bu sonuç Salah'ın Anfield'daki muhteşem dokuz yıllık serüvenine son vermek için en uygun yol oldu.



