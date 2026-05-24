VİDEO: Mohamed Salah, son maçında muhteşem bir asistle Liverpool tarihine adını yazdırarak Steven Gerrard'ı geride bıraktı
Salah, Brentford karşısında muhteşem bir performans sergiledi
Salah, Pazar günü Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, sağ kanattan içeriye doğru kesip ceza sahasına girdikten sonra muhteşem bir an yaşattı. Jones’u bulmak için kusursuz bir dış ayak pası attı ve Jones topu kolayca ağlara gönderdi. Forvet, 69 top dokunuşu ve %84 pas isabet oranıyla maç boyunca etkileyici bir performans sergiledi ve 38 pasının 32'sini tamamladı. 74. dakikada Jeremie Frimpong ile değiştirilmeden önce, ayakta alkışlanan bir performans sergiledi. Toplamda dört şut çekti, bunlardan ikisi kaleyi buldu, bir kez direğe çarptı ve bir büyük fırsat yarattı.
Reds'in asist rekorunu kırmak
Bu asist, Mısırlı yıldız için tarihi bir dönüm noktası oldu ve uzun süredir kırılamayan bir kulüp rekorunu resmen kırdı. OptaJoe'ya göre Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de asist sayısını 93'e çıkardı ve kulübün tüm zamanların asist sıralamasında Gerrard'ı bir farkla geride bıraktı. Brentford ile oynanan maçın berabere sonuçlanması, Kırmızılar'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını garantilediğinden, bu sonuç Salah'ın Anfield'daki muhteşem dokuz yıllık serüvenine son vermek için en uygun yol oldu.
Anfield'da unutulmaz bir miras
Salah, Anfield'da geride hayranlık uyandıran bir miras bırakıyor. Bu sezon, tüm turnuvalarda toplam 41 maçta forma giydi; 3.136 dakika sahada kaldı, 12 gol attı ve 10 asist yaptı. Efsanevi kariyeri boyunca kulüp için 442 maça çıktı ve 257 gol attı. İki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve birçok başka kupa kaldırdı. Ayrıca, dört kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı; en son 2024-25 sezonunda 29 gol attı.
Mısır kralını neler bekliyor?
Salah'ın Liverpool'dan serbest oyuncu olarak ayrıldıktan sonra nereye gideceği henüz tam olarak bilinmiyor. Yakın gelecekte, Mısır milli takımıyla katılacağı Dünya Kupası'na odaklanacak. Bu turnuva sonrasında ise kariyerindeki bir sonraki adımını dikkatle değerlendirecek. Söylentilere göre, diğer büyük Avrupa liglerine katılmaktan Türkiye, Suudi Arabistan veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cazip fırsatları değerlendirmeye kadar çeşitli seçenekler söz konusu.