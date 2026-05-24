Liverpool'un iki Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere tüm büyük kupaları kazandığı dokuz yıllık bir yolculuğun sona ermesinin duygusal ağırlığı, Salah'ı açıkça alt üst etti. 33 yaşındaki oyuncu, Anfield'dan ayrılmanın sert görünüşünün ardındaki duygusal tarafını ortaya çıkardığını itiraf ederek şöyle dedi: "Çok ağladım – sanırım hayatım boyunca ağladığımdan daha fazla! Ama böyle bir yerden ayrılmak çok zor. Ayrıca antrenman sahasında da biraz ağladım. Aslında duygusal bir adam değilim, sizler medyada bunu pek görmüyorsunuz. Beni her zaman sert ve agresif görüyorsunuz ama içimde bir bebek gibi davranıyorum. Bu çok zor bir durum. Gençliğimizi burada bıraktık, başından sonuna kadar her şeyi paylaştık. Sahip olduklarımızı hayal bile edemezdik ama bunu bu kulüp için başardık. Her şeyi ait olduğu yere geri koyduk."