VİDEO: Mohamed Salah, Liverpool formasıyla son maçının ardından Kop tribünü önünde gözyaşlarına boğuldu
Anfield'da duygusal anlar
Premier League'in resmi X hesabından paylaşılan dokunaklı bir video, 2025-26 sezonunun son gününde Liverpool'un Brentford ile 1-1 berabere kaldığı maçın en önemli anını yakaladı. Salah, iki kızıyla birlikte sahada dururken, Anfield seyircisinin "You'll Never Walk Alone" şarkısını söylemesi karşısında gözle görülür bir şekilde duygulanmıştı. Taraftarları dinlerken gözyaşlarını tutamayan forvet, el sallayarak Liverpool kariyerinin son anlarının tadını çıkardı.
Daha önce, 74. dakikada Jeremie Frimpong ile değiştirilen Salah, takım arkadaşlarının oluşturduğu şeref kordonu eşliğinde alkışlarla sahadan ayrıldı ve teknik direktör Arne Slot'u kucakladı. Ayrıca, Curtis Jones'a asist yaparak bu özel anı kutladı ve 93. Premier League asistiyle Steven Gerrard'ın Liverpool rekorunu kırdı, ardından Sky Sports'a bu anı değerlendirdi.
Kalıcı bir miras bırakmak
Liverpool'un iki Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere tüm büyük kupaları kazandığı dokuz yıllık bir yolculuğun sona ermesinin duygusal ağırlığı, Salah'ı açıkça alt üst etti. 33 yaşındaki oyuncu, Anfield'dan ayrılmanın sert görünüşünün ardındaki duygusal tarafını ortaya çıkardığını itiraf ederek şöyle dedi: "Çok ağladım – sanırım hayatım boyunca ağladığımdan daha fazla! Ama böyle bir yerden ayrılmak çok zor. Ayrıca antrenman sahasında da biraz ağladım. Aslında duygusal bir adam değilim, sizler medyada bunu pek görmüyorsunuz. Beni her zaman sert ve agresif görüyorsunuz ama içimde bir bebek gibi davranıyorum. Bu çok zor bir durum. Gençliğimizi burada bıraktık, başından sonuna kadar her şeyi paylaştık. Sahip olduklarımızı hayal bile edemezdik ama bunu bu kulüp için başardık. Her şeyi ait olduğu yere geri koyduk."
Taraftarlarla kurulan karşılıklı bağ
Salah, 2017'den beri kendisini idol olarak gören taraftar kitlesinin coşkusunu içtenlikle karşıladı. Takım ve bireysel başarılarından büyük gurur duyduğunu ifade ederken, taraftarlarla kurduğu sarsılmaz bağın kendisi için en büyük ödül olduğunu vurguladı. Ayrılışıyla ilgili olarak Salah şunları söyledi: "Evet, hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda kendime 'Benim başardıklarımdan daha fazlasını isterler miydi?' diye soruyorum. Sanmıyorum. Hem takım olarak hem de bireysel olarak her şeyi kazandık. Ayrılırken en önemli şey – bugün bunu görebilirsiniz – taraftarların kulüp, ben ve o için yaptıklarımızı takdir etmesidir. En önemli şey budur. 'Hadi ama, git buradan. Artık seni istemiyoruz' gibi bir durum yok. Hayır, taraftarların sevgisini görüyorsunuz. Benim için en önemli şey budur."
Yeni bir döneme doğru
Salah bu tarihi dönemi kapatırken, Liverpool gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı resmen garantiledi. Kulüp, artık bu sembolik forvet oyuncusu olmadan yoğun bir yeniden yapılanma sürecinden geçmek zorunda olsa da, Salah ise yepyeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Bir sonraki durağı henüz belli olmasa da, Anfield'da bıraktığı olağanüstü miras sonsuza dek kalıcı olacak.