Video: Mısır, Fas'ın takılmasının ardından Kuzey Afrika Gençler Şampiyonası'nı kazandı

Mısır Milli Takımı, Cezayir karşısına çıktığı maça hem turu geçmeyi hem de grup liderliğini garantileme hedefiyle çıktı ve 2-0'lık galibiyetle amacına ulaşmayı başardı.

Mahmud Salah, 22. dakikada Mısır adına skoru açarak ev sahibi ekibe üstünlüğü getirdi ve Mısır Milli Takımı, ilk yarının sonuna kadar öndeki durumunu korudu.

81. dakikada hakem, Muhammed Rafet'in attığı golü, Cezayir savunmacılarından biriyle mücadele yaşandığı gerekçesiyle iptal etti. Bu karar, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Vail Riyad'ın itirazına yol açtı ve kendisi kırmızı kart gördü.

Ancak Mısır Milli Takımı yaşananlardan etkilenmedi ve Enes Rüşdi, 83. dakikada ikinci golü ekleyerek Mısır'ın galibiyetini perçinledi ve 9 puanla elemelerde liderliği garantiledi.







