Video: Mısır, Fas'ın takılmasının ardından Kuzey Afrika Gençler Şampiyonası'nı kazandı

Mısır Ümit Milli Takımı, 20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'na götürecek Kuzey Afrika Şampiyonası'nı kazandı. Son hafta oynanan karşılaşmada Cezayir'i 2-0 yenen Mısır, aynı zamanda Libya'nın Fas'ı 3-2 mağlup etmesinden de yararlandı.
Tur atlama biletleri için rekabet son haftaya kadar açık kaldı. Mısır, Fas ve Cezayir belirleyici maçlara farklı averajlarla girdi; nihai sonuçlar milli takımların sıralamasını belirledi. Mısır 9 puanla elemelerin lideri olurken, Fas 7, Cezayir ise 4 puanda kaldı. Libya ise elemelerdeki ilk galibiyetini elde etti.
20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nın bir sonraki edisyonu önümüzdeki şubat ayında Gana'da düzenlenecek.