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Video: Mısır, Fas'ın takılmasının ardından Kuzey Afrika Gençler Şampiyonası'nı kazandı

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Morocco U20
Mısır
Fas
Cezayir
Libya

Mısır ve Fas, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na yükseldi

Mısır Ümit Milli Takımı, 20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'na götürecek Kuzey Afrika Şampiyonası'nı kazandı. Son hafta oynanan karşılaşmada Cezayir'i 2-0 yenen Mısır, aynı zamanda Libya'nın Fas'ı 3-2 mağlup etmesinden de yararlandı.

Tur atlama biletleri için rekabet son haftaya kadar açık kaldı. Mısır, Fas ve Cezayir belirleyici maçlara farklı averajlarla girdi; nihai sonuçlar milli takımların sıralamasını belirledi. Mısır 9 puanla elemelerin lideri olurken, Fas 7, Cezayir ise 4 puanda kaldı. Libya ise elemelerdeki ilk galibiyetini elde etti.

20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nın bir sonraki edisyonu önümüzdeki şubat ayında Gana'da düzenlenecek.

  • Zirve Mısır'ın: Mısır gençleri Kuzey Afrika Şampiyonası'nı kazandı

    Mısır Milli Takımı, Cezayir karşısına çıktığı maça hem turu geçmeyi hem de grup liderliğini garantileme hedefiyle çıktı ve 2-0'lık galibiyetle amacına ulaşmayı başardı.

    Mahmud Salah, 22. dakikada Mısır adına skoru açarak ev sahibi ekibe üstünlüğü getirdi ve Mısır Milli Takımı, ilk yarının sonuna kadar öndeki durumunu korudu.

    81. dakikada hakem, Muhammed Rafet'in attığı golü, Cezayir savunmacılarından biriyle mücadele yaşandığı gerekçesiyle iptal etti. Bu karar, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Vail Riyad'ın itirazına yol açtı ve kendisi kırmızı kart gördü.

    Ancak Mısır Milli Takımı yaşananlardan etkilenmedi ve Enes Rüşdi, 83. dakikada ikinci golü ekleyerek Mısır'ın galibiyetini perçinledi ve 9 puanla elemelerde liderliği garantiledi.



  • İkinci maçta, genç "CAN" elemelerinde Libya milli takımı, Fas'ı 3-2 yenerek elemelerdeki tek galibiyetini aldı.

    Fas milli takımı, 18. dakikada Halid Kasbi'nin muhteşem kafa vuruşuyla öne geçti.



    Ardından Libya milli takımından Musa el-Akuri, 30. dakikada ustaca bir kafa vuruşuyla eşitliği sağladı.



    Libya milli takımı, ilk yarının bitimine doğru 36. dakikada Abdurrahman Mekkari'nin penaltı golüyle ikinci golü bularak öne geçti.



    İkinci yarıda Libya, 67. dakikada Cafer Tarık'ın golüyle üstünlüğünü pekiştirerek üçüncü golü kaydetti.

    Fas milli takımı maçın kalan bölümünde silkinerek birkaç kez golü yakaladı ancak talihsizlik yüzünden skoru değiştiremedi; sonunda 79. dakikada Munsıf Muhammed'in sert şutuyla farkı bire indirdi.

    Fas, dördüncü turda Mısır'ı 2-0 yenerek son turdan önce 20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası finallerine katılmayı garantilemişti.


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