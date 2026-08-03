Arsenal'ın yaz dönemi transfer planları açısından bir geri adım olarak algılanabilecek bir gelişmede, Vinicius Jr Dünya Kupası sonrası arasının ardından Real Madrid'e geri döndü. Brezilyalı forvetin pazartesi sabahı siyah bir BMW ile kulübün Valdebebas tesislerine gelirken görüldüğü bildirilirken, Real Madrid dönüşünü doğrulayan resmi bir açıklama yayımladı ve sahaya çıkmadan önce sabah saatlerinde sağlık kontrolü için "Hospital Blua Sanitas Valdebebas'a gittiğini" belirtti. Onun dönüşü, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun gözetiminde 2026-27 sezonu hazırlıklarına başlama yönünde net bir niyete işaret ediyor.

26 yaşındaki oyuncunun antrenman tesislerinde görülmesi, Santiago Bernabeu'daki uzun vadeli geleceğinin yoğun şekilde tartışıldığı bir döneme denk geldi. Mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalmışken Vinicius hâlâ yeni bir kontrata imza atmadı ve bu da başka bir yerde yeni bir meydan okumaya açık olabileceği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.



