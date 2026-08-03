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Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: Mikel Arteta'nın transfer çağrısının ortasında Vinicius Jr Real Madrid idmanlarına döndü, Arsenal için darbe mi?

Transfers
Vinicius Junior
Arsenal
Real Madrid
La Liga
Premier Lig
M. Arteta

Arsenal'ın Vinicius Jr için yürüttüğü iddialı girişim önemli bir gerçeklik kontrolüyle karşılaştı; Brezilyalı süperstar resmen Real Madrid'de göreve döndü. Kuzey Londra'ya ses getirecek bir transferle ilgili yoğun spekülasyonlara rağmen, hücum oyuncusu kısa vadeli geleceğine İspanya'nın başkentinde odaklanmış görünüyor.

  • Vinicius, Valdebebas'a dönüyor

    Arsenal'ın yaz dönemi transfer planları açısından bir geri adım olarak algılanabilecek bir gelişmede, Vinicius Jr Dünya Kupası sonrası arasının ardından Real Madrid'e geri döndü. Brezilyalı forvetin pazartesi sabahı siyah bir BMW ile kulübün Valdebebas tesislerine gelirken görüldüğü bildirilirken, Real Madrid dönüşünü doğrulayan resmi bir açıklama yayımladı ve sahaya çıkmadan önce sabah saatlerinde sağlık kontrolü için "Hospital Blua Sanitas Valdebebas'a gittiğini" belirtti. Onun dönüşü, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun gözetiminde 2026-27 sezonu hazırlıklarına başlama yönünde net bir niyete işaret ediyor.

    26 yaşındaki oyuncunun antrenman tesislerinde görülmesi, Santiago Bernabeu'daki uzun vadeli geleceğinin yoğun şekilde tartışıldığı bir döneme denk geldi. Mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalmışken Vinicius hâlâ yeni bir kontrata imza atmadı ve bu da başka bir yerde yeni bir meydan okumaya açık olabileceği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.


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  • Arteta, Kuzey Londra operasyonuna liderlik ediyor

    Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, görev süresinin en önemli transferi olabilecek hamleyi gerçekleştirmek için bizzat devreye girdiği bildirildi. İspanya'daki haberlere göre Arsenal'ın hocası, Vinicius'u La Liga'dan Premier League'e geçmeye ikna etmek için operasyonu şahsen yönetiyor. Arteta'nın, oyuncuya doğrudan bir teklif sunduğu ve Arsenal projesinin tamamının onun eşsiz yetenekleri etrafında inşa edileceği bir vizyon ortaya koyduğu öne sürüldü.


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  • ArtetaGetty

    Arsenal, tutumun değişmesini bekliyor

    Vinicius şu anda yeniden antrenmanlara dönmüş ve İspanya'da yeni sezona hazırlanıyor olsa da, Arsenal tetikte kalmayı sürdürüyor ve herhangi bir şeyin değişmesi halinde harekete geçmeye hazır. Bu girişim, Arsenal'ın transfer piyasasında yeni kazandığı agresifliği ortaya koyuyor; takım, Premier League'deki şampiyonluk unvanını koruma kampanyasına hazırlanırken dünyanın en iyi oyuncularını hedef alıyor. Şu an için Vinicius Jr, kondisyonuna ve Mourinho ile yapacağı ilk görüşmelere odaklanan bir Real Madrid oyuncusu olmaya devam ediyor. Ancak söz konusu sözleşme imzalanmadığı sürece, kuzey Londra'ya olası bir transferle ilgili spekülasyonlar sürmeye devam edecek.

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