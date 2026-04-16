VİDEO: Michael Olise, Real Madrid'in "Şampiyonlar Ligi'nin kralları" olduğunu iddia eden muhabire paha biçilmez bir şaşkınlık tepkisi gösterdi

Bayern Münih'in toplamda 6-4'lük galibiyetle turu geçmesini sağlayan heyecan verici 4-3'lük rövanş galibiyetinin ardından Olise, İspanyol devine saygı gösterme havasında değildi. Bir muhabir, Bavyeralıların az önce "turnuvanın kralını" elediğini ima edince, eski Crystal Palace oyuncusu alaycı bir gülümsemeyle, o günden beri internette viral olan, ifadesiz bir yanıt verdi. O, bu cümleyi basitçe bir soru olarak tekrarladı: "Turnuvanın kralı mı?"

Muhabir, Real Madrid'in rekoru elinde tuttuğu 15 şampiyonlukla bu unvanı hak ettiğini hatırlatarak Olise'yi ikna etmeye çalışınca, konuşma daha da garip bir hal aldı. Tarih dersinden etkilenmeyen kanat oyuncusu, konuşmayı bitirmeden önce "Evet. Evet" diyerek geçiştirdi. Los Blancos'un geçmişi yadsınamaz olsa da, Olise ve takım arkadaşları o gece, düdük çaldığında geçmişteki zaferlerin pek bir önemi olmadığını kanıtladılar.