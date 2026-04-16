VİDEO: Michael Olise, Real Madrid'in "Şampiyonlar Ligi'nin kralları" olduğunu iddia eden muhabire paha biçilmez bir şaşkınlık tepkisi gösterdi

MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHEN
Michael Olise, Real Madrid'in "Şampiyonlar Ligi'nin kralları" olduğunu iddia eden muhabire paha biçilmez bir şaşkınlık tepkisi gösterdi

Bayern Münih - Real Madrid

Michael Olise, Bayern Münih'in Real Madrid'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elde ettiği dramatik galibiyetin ardından, röportajda unutulmaz bir an yaşattı. Fransız kanat oyuncusu, İspanyol devi Real Madrid'in Allianz Arena'da elenmesinden sadece birkaç dakika sonra bir muhabirin bu takımı "turnuvanın kralları" olarak nitelendirmesine karşı gerçekten şaşkın bir tavır sergiledi.

    Bayern Münih'in toplamda 6-4'lük galibiyetle turu geçmesini sağlayan heyecan verici 4-3'lük rövanş galibiyetinin ardından Olise, İspanyol devine saygı gösterme havasında değildi. Bir muhabir, Bavyeralıların az önce "turnuvanın kralını" elediğini ima edince, eski Crystal Palace oyuncusu alaycı bir gülümsemeyle, o günden beri internette viral olan, ifadesiz bir yanıt verdi. O, bu cümleyi basitçe bir soru olarak tekrarladı: "Turnuvanın kralı mı?"

    Muhabir, Real Madrid'in rekoru elinde tuttuğu 15 şampiyonlukla bu unvanı hak ettiğini hatırlatarak Olise'yi ikna etmeye çalışınca, konuşma daha da garip bir hal aldı. Tarih dersinden etkilenmeyen kanat oyuncusu, konuşmayı bitirmeden önce "Evet. Evet" diyerek geçiştirdi. Los Blancos'un geçmişi yadsınamaz olsa da, Olise ve takım arkadaşları o gece, düdük çaldığında geçmişteki zaferlerin pek bir önemi olmadığını kanıtladılar.

    • Reklam

  • Dayanıklılık ve ivme

    Maçın En Değerli Oyuncusu seçildikten sonra TNT Sports’a konuşan Olise, heyecan dolu bir futbol gecesini değerlendirdi. “İyi bir maçtı,” dedi. “Maç başa baş gitti. Rakibin sahaya çıkıp geri dönmeye çalışacağını biliyorduk. Maçın başında biraz koşuşturmalı bir oyun vardı. Sonunda oyun sakinleştiğinde, ikinci yarıda biraz daha iyi oynadık ve fırsatları değerlendirdik."

    Takımının üç kez geri dönüş yapmasının ardından zihniyetin galibiyeti getirdiğini sorulduğunda Olise şöyle yanıt verdi: “Evet, geride olsak da geri dönmek için iyi bir direnç gösterdik ve sonuçta memnun olduğumuz bir sonuç oldu.” Kanat oyuncusunun saha içindeki ve dışındaki soğukkanlı tavırları, daha fazla kupa hedefleyen Bavyera’da onu kısa sürede taraftarların gözdesi haline getirdi.

    PSG ve yarı finalin önemi

    Kutlamalar devam edecek olsa da, Bayern bir an önce Paris Saint-Germain ile oynayacağı yarı final mücadelesine odaklanmak zorunda. İki takım bu sezon birbirini iyi tanıyan rakipler; zira Bavyeralılar lig aşamasında Paris’te 2-1’lik bir galibiyet elde etmişti. Fransız devine karşı elde edilen bu son başarıya rağmen, Olise önümüzdeki eleme maçının baskı açısından önemli bir artış getireceğinin farkında. "Yani, riskler daha yüksek," dedi. "Elbette, onların kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. İyi pres yapıyorlar, iyi oynuyorlar, bu yüzden kesinlikle zor bir maç olacak."

    Bayern, saha kenarı yasağı nedeniyle bu yarı finalin ilk ayağını teknik direktör Vincent Kompany olmadan geçirmek zorunda kalacak. Ancak Harry Kane'in 50 gol barajına ulaşması ve Olise'nin formda olmasıyla birlikte, Alman devi finale yükselme şansına güveniyor. Olise'nin övdüğü dirençli oyunlarını tekrarlayabilirlerse, Avrupa krallığı tacı bu yıl Münih'e gidebilir.

