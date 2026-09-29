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VİDEO: Michael Olise'nin Fransa'yı Belçika karşısında kurtarmasının ardından Zinedine Zidane'dan kulübede coşkulu kutlama

Z. Zidane
Fransa
Belçika
UEFA Nations League A

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Michael Olise'nin Belçika karşısındaki dar galibiyette yaptığı belirleyici katkının ardından heyecanını gizleyemedi. Efsane isim, genç kanat oyuncusu UEFA Uluslar Ligi'nde takımına üç puanı kazandırırken kenarda coşkulu şekilde sevinirken görüldü.

  • Zizou kenarda çileden çıktı

    Zidane, Fransa’nın UEFA Uluslar Ligi’ndeki son maçında oyuna olan tutkusunun hâlâ her zamanki kadar yoğun olduğunu gösterdi. Olise, 88. dakikada galibiyet golünü atmak için göz kamaştıran bir solo koşuya çıktığında, Fransa Teknik Direktörü’nün teknik alanından oyuncunun hareketlerini çılgınca takip ettiği görüldü. Kutlama komik bir hâl aldı; 1998 Dünya Kupası şampiyonu, o anın hararetiyle yedek kulübesinin yakınında duran bir topa büyük bir güçle vurdu ve kendi kendini sakatlamaktan kıl payı kurtuldu.

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  • Süzgeçten geçmemiş bir duygu anı

    Tamamen içgüdüyle hareket eden Zidane, o anın hararetinde verdiği tepkiyi kendisinin bile neredeyse tanımadığını esprili bir dille itiraf etti. Hafifçe gülünç olduğunu da kabul ettiği bir hareketle topa vurma dürtüsüne kapılan Zidane, sonuçta bu çıkışını büyütmedi ve böylesine görkemli bir an karşısında kısa süreliğine soğukkanlılığını kaybetmiş olmaktan rahatsız olmadı.

    Duygularını alışılmadık şekilde dışa vurduğu o anı değerlendiren Zidane, oyunun kalitesine tamamen kapıldığını kabul etti. Eski Real Madrid teknik direktörü, "Aslında ne yaptığımı ben bile bilmiyorum! Kesin olan şey, Michael'ın hareketine eşlik ettiğim; çünkü onun driplinglerine başladığını hissettim. Ve olağanüstü bir hareket yaptı. Sonra topu gördüm, ona vurmak zorunda kaldım, biraz gülünç duruma düştüm ama önemli değil" dedi.

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  • Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    Fransa grupta kontrolü ele aldı

    Bu sonuç, Fransa'yı cuma günü İtalya ile oynayacağı yüksek profilli karşılaşma öncesinde son derece güçlü bir konuma getirdi. Belçika'daki galibiyet, Fransa'nın Uluslar Ligi'ndeki konumu açısından da önemli sonuçlar doğurdu. Bu galibiyetle birlikte Fransa, altı puanla grubunda zirveye yükseldi ve turnuvanın sonraki aşamalarına kalma yolunda güçlü bir konum elde etti. Bu arada Mark van Bommel'in liderliğindeki Belçika ekibi, bu kampanyadaki ilk yenilgisini aldı ve şimdi puan tablosundaki üst sıralar yarışında hem Fransa'nın hem de İtalya'nın gerisine düştü.

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