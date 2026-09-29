Tamamen içgüdüyle hareket eden Zidane, o anın hararetinde verdiği tepkiyi kendisinin bile neredeyse tanımadığını esprili bir dille itiraf etti. Hafifçe gülünç olduğunu da kabul ettiği bir hareketle topa vurma dürtüsüne kapılan Zidane, sonuçta bu çıkışını büyütmedi ve böylesine görkemli bir an karşısında kısa süreliğine soğukkanlılığını kaybetmiş olmaktan rahatsız olmadı.

Duygularını alışılmadık şekilde dışa vurduğu o anı değerlendiren Zidane, oyunun kalitesine tamamen kapıldığını kabul etti. Eski Real Madrid teknik direktörü, "Aslında ne yaptığımı ben bile bilmiyorum! Kesin olan şey, Michael'ın hareketine eşlik ettiğim; çünkü onun driplinglerine başladığını hissettim. Ve olağanüstü bir hareket yaptı. Sonra topu gördüm, ona vurmak zorunda kaldım, biraz gülünç duruma düştüm ama önemli değil" dedi.