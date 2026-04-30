Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions Elite
VİDEO: Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr takımıyla ilgili son derece tartışmalı bir hakem iddiasında bulunurken, saha çevresinde cesurca madalya turu atarak KAVGA ÇIKARDI

Merih Demiral, Al-Ahli ile yaşanan gergin karşılaşmanın ardından, hakemlerin Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak için etkilenmekte olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırdı. Daha önce Juventus'ta Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Türk stoper, saha içinde ve dışında gerginliğin tırmandığı maçta takımının 2-0 mağlup olması üzerine öfkelenmişti.

  • Madalya töreni, sosyal medyada viral bir tartışmaya yol açtı

    Maçın sona ermesiyle duygular doruğa ulaştı. Demiral, hem Ronaldo hem de Kingsley Coman ile hararetli sözlü atışmalara girerek olayların merkezinde yer aldı. Karşılaşma sadece sözlerle sınırlı kalmadı; savunma oyuncusu, Al-Nassr taraftarlarına takımının yakın zamanda elde ettiği kıtasal başarıyı hatırlatmak amacıyla, Al-Ahli’nin bu ayın başlarında kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi Elite madalyasını stadyumda göstererek kışkırtıcı bir adım attı.

    Demiral'ın Al-Nassr'ın kalesinde şampiyonluk madalyasını sergileme kararı, lig liderlerine yönelik hesaplı bir iğnelemeydi. Daha sonra sosyal medyaya giderek bu jestini pekiştirdi ve "İlk kez, stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var" diye yazdı. Bu hamle, Al-Nassr'ın küresel süperstarlara yaptığı büyük yatırımlara rağmen son zamanlarda kıtasal bir kupa kazanamamış olmasını vurgulamak için tasarlandı.

  • Demiral, Al-Nassr'ın hakemlik tarafgirliğine sert çıktı

    Çarşamba günü maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Türk stoper, öfkesini gizleyemedi. Al-Ahli, maç boyunca alınan bazı kararlardan, özellikle de savunma oyuncusunun kırmızı kart gerektirdiğini düşündüğü Coman’ın Demiral’a yaptığı faulden dolayı mağdur olduğunu hissetti. Demiral, faulün şiddetini vurgulamak için maçtan sonra vücudundaki izleri gösterdi.

    "Ayağıma bakın, neredeyse kırıyordu. Çok yazık," diyen Demiral, eleştirilerini ligin hakemlerinin dürüstlüğüne de yöneltti. Riyad merkezli kulübün şampiyonluğu garantilemesi için organize bir çaba olduğunu öne sürdü. "Hakemlerin Al Nassr'a yardım ettiği, onların kazanmasını istediği açıkça görülüyor. Biz her zaman maçları kazanıyoruz ama kimse bize yardım etmiyor. Zirvede kalacağız,” diye ekledi, takımının şampiyonluk umutlarına darbe vurulmasına rağmen.



  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    Kaos dolu bir gecenin ardından

    Riyad derbisinin tozu dindiğinde, dikkatler olaylara karışanlara uygulanabilecek olası yaptırımlara yöneliyor. Demiral’ın kupa kupasını göstererek ev sahibi taraftarları kışkırtma kararı ve ardından hakemler hakkında yaptığı yorumlar, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun disiplin kurulu tarafından mercek altına alınacak gibi görünüyor. Her iki kulüp de şu anda resmi raporları bekliyor; pek çok kişi, sezonun en tartışmalı maçlarından birinin ardından ağır para cezaları veya maç cezasının verileceğini tahmin ediyor.

