VİDEO: Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr takımıyla ilgili son derece tartışmalı bir hakem iddiasında bulunurken, saha çevresinde cesurca madalya turu atarak KAVGA ÇIKARDI

Maçın sona ermesiyle duygular doruğa ulaştı. Demiral, hem Ronaldo hem de Kingsley Coman ile hararetli sözlü atışmalara girerek olayların merkezinde yer aldı. Karşılaşma sadece sözlerle sınırlı kalmadı; savunma oyuncusu, Al-Nassr taraftarlarına takımının yakın zamanda elde ettiği kıtasal başarıyı hatırlatmak amacıyla, Al-Ahli’nin bu ayın başlarında kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi Elite madalyasını stadyumda göstererek kışkırtıcı bir adım attı.

Demiral'ın Al-Nassr'ın kalesinde şampiyonluk madalyasını sergileme kararı, lig liderlerine yönelik hesaplı bir iğnelemeydi. Daha sonra sosyal medyaya giderek bu jestini pekiştirdi ve "İlk kez, stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var" diye yazdı. Bu hamle, Al-Nassr'ın küresel süperstarlara yaptığı büyük yatırımlara rağmen son zamanlarda kıtasal bir kupa kazanamamış olmasını vurgulamak için tasarlandı.