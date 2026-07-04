VİDEO: ‘Meksika! Meksika! Meksika!’ - Güvenlik endişeleri ve ‘casus’ tehdidi nedeniyle seyahatlerini erteleyen İngiltere oyuncuları, Dünya Kupası son 16 turu maçı için stadyuma vardıklarında yuhalandı

İngiltere, turnuvanın en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor. Azteca Stadyumu’nun yaklaşık 2.200 metrelik rakımı, oyunculardan fiziksel olarak daha fazla efor sarf etmelerini gerektirecek; Meksika’nın etkileyici iç saha performansı ise bu zorluğa bir boyut daha ekliyor.

Ayrıca, tribünlerde "Üç Aslanlar"ın taraftar sayısının çok daha az olması bekleniyor. 83.264 kişi kapasiteli stadyum için İngiltere'ye resmi olarak sadece 3.000 bilet tahsis edildi; bu da, bazı seyahat eden taraftarların ikinci el bilet satın almasına rağmen, Meksika'ya ezici bir ev sahibi desteği sağlıyor.

The Guardian’a göre, devam eden halk protestoları nedeniyle Meksiko genelinde büyük çaplı polis güçlerinin konuşlandırılması da bekleniyor; İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise güvenlik planlarının yeterli olduğundan emin olmakla birlikte, bu planları gözden geçirmeye devam ediyor.

Bu artırılmış önlemler, Ekvador Futbol Federasyonu’nun FIFA’ya yaptığı şikâyetin ardından alındı. Şikâyete göre, Ekvador oyuncuları Meksika ile oynayacakları maç öncesinde otellerinin dışında sürekli devam eden gürültü nedeniyle uykusuz kalmıştı. İngiltere ise benzer bir rahatsızlığı önlemek amacıyla oteli çevresinde barikat kurulması için izin aldı.