VİDEO: ‘Meksika! Meksika! Meksika!’ - Güvenlik endişeleri ve ‘casus’ tehdidi nedeniyle seyahatlerini erteleyen İngiltere oyuncuları, Dünya Kupası son 16 turu maçı için stadyuma vardıklarında yuhalandı

The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynayacağı maç öncesinde Meksiko'ya yolculuğunu erteledi; Tuchel ve İngiltere Futbol Federasyonu (FA), takımın taktik hazırlıklarını kamuoyunun gözünden uzak tutmaya çalıştı. Takım, antrenmanların izlenme riskini en aza indirmek için Kansas City'deki kamp yerinde mümkün olduğunca uzun süre kaldı.
İngiltere'nin turnuva kampı çevresindeki güvenlik de güçlendirildi; bölge polis ve güvenlik görevlileri tarafından izleniyor. Tuchel, eleme maçı öncesinde planlarını açığa vurmadan oyuncularının Azteca Stadyumu'ndaki yüksek rakım koşullarına uyum sağlamasını istiyor. Bununla birlikte, takımın otobüsü konaklama yerine vardığında Meksika taraftarları tarafından yüksek sesli yuhalamalar ve tezahüratlarla karşılandı.