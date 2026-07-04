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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

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VİDEO: ‘Meksika! Meksika! Meksika!’ - Güvenlik endişeleri ve ‘casus’ tehdidi nedeniyle seyahatlerini erteleyen İngiltere oyuncuları, Dünya Kupası son 16 turu maçı için stadyuma vardıklarında yuhalandı

İngiltere
Dünya Kupası
Meksika
Meksika - İngiltere

İngiltere, Thomas Tuchel’in taktiksel planlarını korumak amacıyla yolculuğunu geciktirdikten sonra, Dünya Kupası son 16 turu maçı için sahaya çıktığında Meksika taraftarlarının yuhalamalarıyla karşılandı. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) da, olası kargaşa, taraftarların tehditleri ve “Üç Aslanlar”ı bekleyen zorlu koşullar nedeniyle güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

  • İngiltere, Meksika ile oynanacak kritik maç öncesinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı

    The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynayacağı maç öncesinde Meksiko'ya yolculuğunu erteledi; Tuchel ve İngiltere Futbol Federasyonu (FA), takımın taktik hazırlıklarını kamuoyunun gözünden uzak tutmaya çalıştı. Takım, antrenmanların izlenme riskini en aza indirmek için Kansas City'deki kamp yerinde mümkün olduğunca uzun süre kaldı.

    İngiltere'nin turnuva kampı çevresindeki güvenlik de güçlendirildi; bölge polis ve güvenlik görevlileri tarafından izleniyor. Tuchel, eleme maçı öncesinde planlarını açığa vurmadan oyuncularının Azteca Stadyumu'ndaki yüksek rakım koşullarına uyum sağlamasını istiyor. Bununla birlikte, takımın otobüsü konaklama yerine vardığında Meksika taraftarları tarafından yüksek sesli yuhalamalar ve tezahüratlarla karşılandı.

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  • İngiltere, futbol dünyasının en zorlu deplasman ortamlarından biriyle karşı karşıya

    İngiltere, turnuvanın en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor. Azteca Stadyumu’nun yaklaşık 2.200 metrelik rakımı, oyunculardan fiziksel olarak daha fazla efor sarf etmelerini gerektirecek; Meksika’nın etkileyici iç saha performansı ise bu zorluğa bir boyut daha ekliyor.

    Ayrıca, tribünlerde "Üç Aslanlar"ın taraftar sayısının çok daha az olması bekleniyor. 83.264 kişi kapasiteli stadyum için İngiltere'ye resmi olarak sadece 3.000 bilet tahsis edildi; bu da, bazı seyahat eden taraftarların ikinci el bilet satın almasına rağmen, Meksika'ya ezici bir ev sahibi desteği sağlıyor.

    The Guardian’a göre, devam eden halk protestoları nedeniyle Meksiko genelinde büyük çaplı polis güçlerinin konuşlandırılması da bekleniyor; İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise güvenlik planlarının yeterli olduğundan emin olmakla birlikte, bu planları gözden geçirmeye devam ediyor.

    Bu artırılmış önlemler, Ekvador Futbol Federasyonu’nun FIFA’ya yaptığı şikâyetin ardından alındı. Şikâyete göre, Ekvador oyuncuları Meksika ile oynayacakları maç öncesinde otellerinin dışında sürekli devam eden gürültü nedeniyle uykusuz kalmıştı. İngiltere ise benzer bir rahatsızlığı önlemek amacıyla oteli çevresinde barikat kurulması için izin aldı.

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  • TuchelGetty Images

    İngiltere, zorlu bir eleme maçı için hazırlanıyor

    İngiltere, Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselme yolunda Azteca Stadyumu’nun fiziksel zorlukları, düşmanca atmosfer ve Meksika’nın ev sahibi avantajıyla başa çıkmak zorunda. Tuchel için ise, turnuvada İngiltere’nin en büyük sınavlarından biri öncesinde taktiksel planlarını korumak ve saha dışı dikkat dağınıklıklarını en aza indirmek için gösterdiği yoğun çabaların ardından, hazırlıklarının sahada sonuç vermesini sağlamak öncelikli olacak.

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