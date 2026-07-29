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VİDEO: Mathys Tel, Tottenham'ın Sydney FC karşısında sezon öncesi hazırlık maçında aldığı galibiyette 25 yardadan inanılmaz bir frikik golü attı
Tel, transfer spekülasyonlarının gölgesinde parlıyor
Tel, Avustralya'da maçın yıldızı oldu ve 29. dakikada 25 metreden kullandığı serbest vuruşta topu sağ üst köşeye müthiş bir şekilde göndererek skoru açtı. Geçen yaz Bayern Münih'ten £30 milyon karşılığında kalıcı olarak transfer olan 21 yaşındaki forvet, patlayıcı potansiyelini zamanında hatırlatan bir performans sergiledi.
Sol kanattaki bu performansı, Tottenham'ın Manchester City kanat oyuncusu Savinho ile güçlü şekilde anıldığı bir dönemde geldi; haberlere göre oyuncu da bu transfer için bastırıyor. Tel'in bitirici golü ve 45 dakikalık enerjik performansı, De Zerbi kadroya daha fazla derinlik katmayı seçse bile, forma savaşı vermeye hazır olduğunu gösterdi.
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De Zerbi, takımın fiziksel durumunu yönetiyor
İtalyan teknik adam, Sidney'de kadro seçimini yaparken temkinli bir yaklaşım benimsedi ve gereksiz risklerden kaçınmak için birkaç kıdemli ismi kadroya almadı. En dikkat çeken eksik, yazın £85 milyon karşılığında transfer edilen Mateus Fernandes oldu; onun yokluğu, deplasmana giden taraftarlar arasında ilk etapta sakatlık endişesi yarattı. Ancak haberler, Portekizli orta sahanın sadece dinlendirildiğini ve bunun sistematik bir rotasyon politikasının parçası olduğunu öne sürüyor.
James Maddison, Dominic Solanke ve Micky van de Ven gibi önemli isimlerin yokluğuna rağmen, kulüp rekoru kırılarak transfer edilen Sandro Tonali'nin devre arasında oyuna girmesi Spurs taraftarları için sevindirici bir görüntü oldu. Eski Newcastle orta sahası, kulüpteki geleceğine dair süren spekülasyonlara rağmen maça ilk 11'de başlayan Lucas Bergvall'ın yerine oyuna dahil oldu.
- Getty Images Sport
Penaltı atışlarındaki başarıyla gözler Chelsea'ye çevrildi
Sydney, ikinci yarıda Spurs yedeği Kota Takai'nin pahalıya mal olan hatasını değerlendirerek eşitliği sağladı. Takai, topu istemeden doğrudan vatandaşı Takahiro Sekine'nin önüne gönderdi ve Sekine de basit bir vuruşla golü attı.
Bu aksilik maçı penaltı atışlarına götürdü. Yaz transferi Martin Dubravka, kritik bir müdahaleyle kuzey Londra ekibinin sahadan eli boş ayrılmasını engelledi. Eski Burnley kalecisi seri penaltı atışlarında büyük bir kurtarış yaptı, Dane Scarlett'in galibiyet golünü atmasına ve penaltılarda 4-2'lik zaferin gelmesine olanak sağladı.
Bu galibiyet, De Zerbi cumartesi günü Chelsea'ye karşı oynanacak yüksek profilli maç öncesinde kadrosunu hazırlarken bir zemin oluşturuyor. Temmuz ayında sonuçlar fiziksel durumun gerisinde kalsa da, birkaç yıldız oyuncu hâlâ forma giyemezken hücumdaki savurganlık endişe yaratmayı sürdürüyor.
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