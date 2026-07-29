Tel, Avustralya'da maçın yıldızı oldu ve 29. dakikada 25 metreden kullandığı serbest vuruşta topu sağ üst köşeye müthiş bir şekilde göndererek skoru açtı. Geçen yaz Bayern Münih'ten £30 milyon karşılığında kalıcı olarak transfer olan 21 yaşındaki forvet, patlayıcı potansiyelini zamanında hatırlatan bir performans sergiledi.

Sol kanattaki bu performansı, Tottenham'ın Manchester City kanat oyuncusu Savinho ile güçlü şekilde anıldığı bir dönemde geldi; haberlere göre oyuncu da bu transfer için bastırıyor. Tel'in bitirici golü ve 45 dakikalık enerjik performansı, De Zerbi kadroya daha fazla derinlik katmayı seçse bile, forma savaşı vermeye hazır olduğunu gösterdi.



