Olay, Bickel'in Munster'den Niko Koulis'in Hertha'dan Michael Cuisance'a yaptığı faulü saha kenarındaki monitörden incelemek istediği sırada meydana geldi, ancak ekran boş kaldı. Bickel, monitörün tekrar çalışması için yaklaşık bir dakika bekledi, ancak sonunda kararı video yardımcı hakemi Katrin Rafalski'ye bırakmak zorunda kaldı. Bickel, monitörü görememesine rağmen Hertha Berlin'e penaltı vermesi talimatını aldı. Fabian Reese penaltıyı gole çevirerek Hertha'ya ilk yarıyı 1-0 önde bitirmesini sağladı. Bu tuhaf olaylar, stadyum güvenliği ve Almanya'da modern hakemlik uygulamalarına karşı artan protestolar hakkında ciddi sorular ortaya attı.
Çeviri:
VİDEO: Maskeli taraftar, Almanya'da yaşanan tuhaf olayda VAR monitörünün fişini çekerek hakemin penaltı pozisyonunu izlemesini engelledi
Bundesliga 2'de sabotaj
Klip izle
Munster resmi açıklama yayınladı
Evinde 2-1 mağlup olan Preussen Munster, hakem ekibini kafa karışıklığına sürükleyen güvenlik ihlalini hızla ele aldı. Kulüp, resmi açıklamasında bu eylemin kasıtlı olduğunu doğruladı: "Aktif taraftar bölümünden maskeli bir seyirci sahaya izinsiz girerek teknik ekipmanı fişten çekti. Preussen Munster bu olayı üzüntüyle karşılar ve faili/failleri tespit etmek ve adalete teslim etmek için elinden geleni yapacaktır."
Kulüp ayrıca, bu kesintinin rastgele bir çılgınlık eylemi değil, maçta VAR'ın uygulanmasına karşı planlı bir protesto olduğunu ima etti. Kulüp şunları ekledi: "Ayrıca, gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için acil önlemler alındı. İlk bulgular, bunun planlı bir eylem olduğunu gösteriyor - teknik arızadan kısa bir süre sonra ev sahibi takımın tribününde bu yönde bir pankart açıldı."Kulübün bahsettiği "planlı eylem", yerel medya kuruluşlarının ekranın karardıktan kısa bir süre sonra ev sahibi takımın tribününde bir pankart açıldığını bildirmesiyle ortaya çıktı. Pankartta "VAR'ı kapatın" yazdığı bildirildi, bu da taraftarların niyetini stadyumdaki herkese açıkça gösterdi. Bu olay, Almanya'da geleneksel maçlara giden taraftarlar ile futbolda giderek artan teknoloji kullanımı arasındaki gerginliğin önemli ölçüde tırmanmasına işaret ediyor.
- Getty Images Sport
DFB olayı soruşturacak
Maçın sonucu, güvenlik ihlali nedeniyle tamamen gölgede kaldı. Alman Futbol Federasyonu (DFB) konuyu soruşturmaya hazırlanırken, Preussen Munster teknik alanı koruyamadığı için potansiyel yaptırımlarla karşı karşıya. Bu olay, bazı taraftar grupları ile güzel oyunun modern gelişmeleri arasındaki istikrarsız ilişkiyi acı bir şekilde hatırlatıyor.