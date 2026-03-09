VİDEO: Maskeli taraftar, Almanya'da yaşanan tuhaf olayda VAR monitörünün fişini çekerek hakemin penaltı pozisyonunu izlemesini engelledi

Evinde 2-1 mağlup olan Preussen Munster, hakem ekibini kafa karışıklığına sürükleyen güvenlik ihlalini hızla ele aldı. Kulüp, resmi açıklamasında bu eylemin kasıtlı olduğunu doğruladı: "Aktif taraftar bölümünden maskeli bir seyirci sahaya izinsiz girerek teknik ekipmanı fişten çekti. Preussen Munster bu olayı üzüntüyle karşılar ve faili/failleri tespit etmek ve adalete teslim etmek için elinden geleni yapacaktır."

Kulüp ayrıca, bu kesintinin rastgele bir çılgınlık eylemi değil, maçta VAR'ın uygulanmasına karşı planlı bir protesto olduğunu ima etti. Kulüp şunları ekledi: "Ayrıca, gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için acil önlemler alındı. İlk bulgular, bunun planlı bir eylem olduğunu gösteriyor - teknik arızadan kısa bir süre sonra ev sahibi takımın tribününde bu yönde bir pankart açıldı."

Kulübün bahsettiği "planlı eylem", yerel medya kuruluşlarının ekranın karardıktan kısa bir süre sonra ev sahibi takımın tribününde bir pankart açıldığını bildirmesiyle ortaya çıktı. Pankartta "VAR'ı kapatın" yazdığı bildirildi, bu da taraftarların niyetini stadyumdaki herkese açıkça gösterdi. Bu olay, Almanya'da geleneksel maçlara giden taraftarlar ile futbolda giderek artan teknoloji kullanımı arasındaki gerginliğin önemli ölçüde tırmanmasına işaret ediyor.