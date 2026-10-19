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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Video: Martinelli, El Hazm tuzağından Hilal'i kurtardı; "Tornado"nun döndüğü gece

Al Hilal - Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Premier Lig
G. Martinelli
Suudi Arabistan
Brezilya

Lider zirveyi geri aldı

Hilal, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin onuncu haftasında Pazartesi akşamı oynanan maçta El-Hazm'ın direnişini kırmak için 89. dakikaya kadar bekledi ve 1-0'lık değerli bir galibiyet elde etti. Brezilyalı Gabriel Martinelli, tehlikeli fırsatların bol olduğu ve konuk takımın kalecisinin dikkat çekici bir performans sergilediği karşılaşmada takımını üç paha biçilmez puana taşıdı; belirleyici darbe ise son anlarda geldi.

Bu galibiyetle puanını 24'e çıkaran Hilal, El-Ehli ile önümüzdeki mart ayında oynanacak ertelenmiş bir maçı bulunan El-Kadisiye'nin iki puan önüne geçti. El-Hazm ise tüm maç boyunca Hilal baskısına direnmesine ve Martinelli'nin geç gelen golü olmasaydı değerli bir puanla ayrılmasına ramak kalmasına rağmen karşılaşmadan hayal kırıklığıyla ayrıldı.

  • Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Martinelli erken tehlike yarattı, üst direk golüne engel oldu

    Hilal, maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı ve Martinelli yedinci dakikada ev sahibi ekibi öne geçirmenin eşiğinden döndü. Kaleyle karşı karşıya kalan oyuncunun denemesine Hazm kalecisi Jindrich Stanek tam zamanında müdahale ederek ayağıyla set çekti ve mavili takımın erken gole ulaşmasını engelledi.

    Yalnızca bir dakika sonra Brezilyalı kanat oyuncusu yeniden konukların kalesini tehdit etti. Attığı sert şut üst direğe çarparak Hilal taraftarlarının nefesini kesti; ardından ev sahibi ekip öne geçme golünü arayışını sürdürdü.

    20. dakikada Mohammed Kanno ceza sahası içindeki bir ortaya yükseldi ve topa kafayla vurdu, ancak top üst direğin üzerinden auta gitti ve Hilal bir fırsatı daha kaçırmış oldu.

    Hilal'in denemeleri sürdü; Martinelli 24. dakikada yerden gelen bir ortaya vurduğu şutun kalenin üzerinden gitmesiyle yeni bir fırsatı daha harcadı. Hazm ise defansif organizasyonuna güvenmeyi ve ev sahibi ekibin hücumunun tehlikesini sınırlamaya çalışmayı sürdürdü.

    İlk yarının bitimine doğru Stanek 39. dakikada yeniden parladı; Kalidou Koulibaly'nin tehlikeli bir denemesine müdahale etti, ardından bir başka şutu da köşeye çelerek uzaklaştırdı ve süren baskıya rağmen golsüz beraberliği korudu.

  • Watkins fırsatı harcadı, VAR ise Al Hilal'in golünü iptal etti

    İkinci yarının başlamasıyla birlikte Hilal, Hazm savunmasının şifresini çözme arayışını sürdürdü ve Ollie Watkins 54. dakikada takımını öne geçirmeye çok yaklaştı; Ruben Neves'in isabetli ortasına belirgin bir baskı olmadan yükseldi ancak topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı ve ev sahibi takım yeni bir değerli fırsatı daha harcadı.

    66. dakikada Hilal, sonunda öne geçiren golü atmayı başardığını düşündü; Watkins, Martinelli'nin ortasının ardından fileleri havalandırdı ancak takımın sevinci tamamlanmadı, zira hakem video yardımcı hakem incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Böylece skor golsüz devam etti ve maçın son dakikalarına yaklaşılmasıyla birlikte ev sahibi takım üzerindeki baskı arttı.

    Fırsatların heba edilmesi burada son bulmadı; Crysencio Summerville 78. dakikada tehlikeli bir fırsat yakaladı, kendisini kale karşısında bulmasının ardından topu auta gönderdi. Bu pozisyon, Hilal'in hücum üstünlüğünü gollere çevirmekteki zorluğunu yansıtırken, Hazm'a olumlu bir sonuçla ayrılma konusunda artan bir umut verdi.

  • Maç golsüz beraberliğe doğru giderken, kritik anda sahneye çıkan Martinelli, 89. dakikada Hilal'in tek golünü kaydetmeyi başardı ve uzun süren bir dizi heba edilen girişimin ardından Hazm savunmasının direnişini sona erdirdi.

    Gol, son anlara kadar fileleri bulmanın yolunu arayan ev sahibi takım için bir rahatlama niteliğindeydi.

    Brezilyalı yıldızın golü, Hilal'e son derece önemli bir galibiyet kazandırdı; sürekli hücum baskısını zirve yarışında üç değerli puana çevirdi. Hazm'ın savunma çabaları ise beraberlik puanıyla ayrılmaya yaklaşmasının ardından son dakikalarda acı bir yenilgiye dönüştü.

    90. dakika, Hilal'in kaptanı Salem Al Dawsari'nin maçlara dönüşüne sahne oldu; oyuncu, sakatlık nedeniyle sezonun tüm maçlarında yer almamasının ardından ilk kez sahaya çıktı.

    Bu galibiyetle Hilal puanını 24'e yükseltti ve önümüzdeki mart ayında Ahli ile oynanacak ertelenmiş maçı da bulunmak kaydıyla Kadisiye'nin iki puan önüne geçti. Mavi takım ise sonucun kazanımlarıyla sahadan ayrılsa da, Martinelli son dakikada attığı golle taraftarlarının yüzünü yeniden güldürmeden önce kendisine iki puana mal olmanın eşiğine gelen çok sayıdaki kaçırılan fırsatı gözden geçirmesi gerekecek.

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