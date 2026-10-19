Hilal, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin onuncu haftasında Pazartesi akşamı oynanan maçta El-Hazm'ın direnişini kırmak için 89. dakikaya kadar bekledi ve 1-0'lık değerli bir galibiyet elde etti. Brezilyalı Gabriel Martinelli, tehlikeli fırsatların bol olduğu ve konuk takımın kalecisinin dikkat çekici bir performans sergilediği karşılaşmada takımını üç paha biçilmez puana taşıdı; belirleyici darbe ise son anlarda geldi.

Bu galibiyetle puanını 24'e çıkaran Hilal, El-Ehli ile önümüzdeki mart ayında oynanacak ertelenmiş bir maçı bulunan El-Kadisiye'nin iki puan önüne geçti. El-Hazm ise tüm maç boyunca Hilal baskısına direnmesine ve Martinelli'nin geç gelen golü olmasaydı değerli bir puanla ayrılmasına ramak kalmasına rağmen karşılaşmadan hayal kırıklığıyla ayrıldı.