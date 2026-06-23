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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Martin Odegaard, Dünya Kupası eleme turlarına yükselmesinin ardından Erling Haaland ve Norveç milli takımını heyecan verici bir ‘Viking Row’ kutlamasına öncülük etti

M. Oedegaard
E. Haaland
Norveç - Senegal
Norveç
Dünya Kupası

Martin Odegaard, Dünya Kupası eleme turlarına yükselmeyi garantiledikten sonra Erling Haaland ve Norveç milli takımıyla birlikte, sosyal medyada hızla yayılan bir “Viking Row” kutlamasına öncülük etti. Takım, Senegal’i mağlup ettikten sonra taraftarlarla birlikte kutlamaya katıldı ve maç sonrası görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

  • Norveçli yıldızlar, maç sonrası viral olan kutlamaya taraftarlarla birlikte katıldı

    Norveçli oyuncular, eleme turlarına yükselmeyi garantileyen Senegal’e karşı 3-2’lik galibiyetin ardından doğrudan taraftarlarının yanına yöneldiler ve giderek daha popüler hale gelen “Viking Row” kutlamasına katıldılar. Kaptan Odegaard’ın önderliğinde takım, tribünlerdeki taraftarlarla birlikte uzun tekne tarzında bir kürek çekme hareketi sergiledi. Bu kutlama, turnuva boyunca sosyal medyada büyük ilgi gördü. Viking mirasından esinlenen taraftarlar ve oyuncular, bir düzen içinde oturarak davul ritmine uyumlu kürek çekme hareketlerini taklit ediyorlar.

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  • Haaland, kutlamasının ardındaki maç öncesi planını açıkladı

    Maçta iki gol atan Haaland, oyuncuların ihtiyaç duydukları sonucu elde etmeleri halinde maç başlamadan önce taraftarların arasına katılmayı tartıştıklarını itiraf etti. Manchester City’nin forveti Fox Sports’a şunları söyledi: “İnternette gördüm. Tamamen viral oldu. Martin maçtan önce bana sordu: ‘Sence biz de katılmalı mıyız?’ Ben de ‘Kazanırsak yapalım, neden olmasın?’ dedim.”

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Grup birinciliği için mücadele başlıyor

    Norveç, Grup I’in birinciliğini belirleyecek Fransa maçı öncesinde turnuvadaki en büyük sınavıyla karşı karşıya. Grup aşamasındaki kusursuz performanslarının getirdiği özgüvene rağmen Haaland, maçın ardından yaptığı açıklamada önlerindeki görevin büyüklüğünü kabul ederek şöyle dedi: “Muhtemelen bize karşı kazanacaklar, muhtemelen turnuvanın tamamını da kazanacaklar.”

    Sonuç ne olursa olsun, Norveç şimdiye kadarki etkileyici performansının ardından, ivme ve özgüvenle 32'li turlara katılacak.

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