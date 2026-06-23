Norveç, Grup I’in birinciliğini belirleyecek Fransa maçı öncesinde turnuvadaki en büyük sınavıyla karşı karşıya. Grup aşamasındaki kusursuz performanslarının getirdiği özgüvene rağmen Haaland, maçın ardından yaptığı açıklamada önlerindeki görevin büyüklüğünü kabul ederek şöyle dedi: “Muhtemelen bize karşı kazanacaklar, muhtemelen turnuvanın tamamını da kazanacaklar.”

Sonuç ne olursa olsun, Norveç şimdiye kadarki etkileyici performansının ardından, ivme ve özgüvenle 32'li turlara katılacak.