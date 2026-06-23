Norveçli oyuncular, eleme turlarına yükselmeyi garantileyen Senegal’e karşı 3-2’lik galibiyetin ardından doğrudan taraftarlarının yanına yöneldiler ve giderek daha popüler hale gelen “Viking Row” kutlamasına katıldılar. Kaptan Odegaard’ın önderliğinde takım, tribünlerdeki taraftarlarla birlikte uzun tekne tarzında bir kürek çekme hareketi sergiledi. Bu kutlama, turnuva boyunca sosyal medyada büyük ilgi gördü. Viking mirasından esinlenen taraftarlar ve oyuncular, bir düzen içinde oturarak davul ritmine uyumlu kürek çekme hareketlerini taklit ediyorlar.
Çeviri:
VİDEO: Martin Odegaard, Dünya Kupası eleme turlarına yükselmesinin ardından Erling Haaland ve Norveç milli takımını heyecan verici bir ‘Viking Row’ kutlamasına öncülük etti
Norveçli yıldızlar, maç sonrası viral olan kutlamaya taraftarlarla birlikte katıldı
Videoyu izleyin
Haaland, kutlamasının ardındaki maç öncesi planını açıkladı
Maçta iki gol atan Haaland, oyuncuların ihtiyaç duydukları sonucu elde etmeleri halinde maç başlamadan önce taraftarların arasına katılmayı tartıştıklarını itiraf etti. Manchester City’nin forveti Fox Sports’a şunları söyledi: “İnternette gördüm. Tamamen viral oldu. Martin maçtan önce bana sordu: ‘Sence biz de katılmalı mıyız?’ Ben de ‘Kazanırsak yapalım, neden olmasın?’ dedim.”
- Getty Images Sport
Grup birinciliği için mücadele başlıyor
Norveç, Grup I’in birinciliğini belirleyecek Fransa maçı öncesinde turnuvadaki en büyük sınavıyla karşı karşıya. Grup aşamasındaki kusursuz performanslarının getirdiği özgüvene rağmen Haaland, maçın ardından yaptığı açıklamada önlerindeki görevin büyüklüğünü kabul ederek şöyle dedi: “Muhtemelen bize karşı kazanacaklar, muhtemelen turnuvanın tamamını da kazanacaklar.”
Sonuç ne olursa olsun, Norveç şimdiye kadarki etkileyici performansının ardından, ivme ve özgüvenle 32'li turlara katılacak.